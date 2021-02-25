Тайваньский сборщик Айфонов готовит два электрокара

Фирма, известная в частности своим необычным кроссовером Ocean, объявила о подписании меморандума с компанией Foxconn — он преду­сматривает разработку и доведение до серийного произ­водства некоего электро­мобиля под названием Project PEAR. Аббре­виатуру эту партнёры расшифро­вывают как Personal Electric Automotive Revolution.

Никаких деталей пока не сообщается. Компания Fisker опубликовала един­ственный тизер будущей новинки, который также не даёт никакой информации. Завершить разработку электрокара партнёры рассчитывают к 2023 году, когда должно стартовать серийное произ­водство. Сборку возьмёт на себя Foxconn. Компания рассчитывает выпускать до 250 тысяч экзем­пляров Project PEAR ежегодно, а продаваться они станут по всему миру, включая Китай, США, Европу и Индию.

Не исключено, что базироваться PEAR будет на собственной платформе Foxconn, которая известна сейчас под обозначе­нием MIH. Компания намерена сделать её не только полностью масштаби­руемой — от габаритов до силовых агрегатов, но и открытой, что позволит в будущем легко платформу усовершенствовать.

К концу года тайваньский производитель планирует продемон­стрировать от двух до трёх электро­мобилей на базе этой архитектуры — но подроб­ности собственного проекта обнародует только в марте. В целом же руководство Foxconn собирается занять серьёзное место на рынке электрокаров — до 10% к 2025 году, в том числе и за счёт предо­ставления доступа к своей платформе сторонним произво­дителям. Компания уже прорабаты­вает стратегию совместных проектов не только с Fisker, но и с концерном Geely, а также с китайским стартапом Faraday Future.