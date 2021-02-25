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Тайваньский сборщик Айфонов готовит два электрокара

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Дмитрий Елизаров

Фирма Foxconn, известная в основном контрактной сборкой смартфонов для компании Apple, намерена выйти на рынок электромобилей. Как уточняет Nikkei, минимум две модели на собственной платформе Foxconn дебютируют в четвёртом квартале 2021 года. А ещё компания готовит некий «революци­онный электрокар» вместе с фирмой Fisker.

  • Фирма, известная в частности своим необычным кроссовером Ocean, объявила о подписании меморандума с компанией Foxconn — он преду­сматривает разработку и доведение до серийного произ­водства некоего электро­мобиля под названием Project PEAR. Аббре­виатуру эту партнёры расшифро­вывают как Personal Electric Automotive Revolution.

  • Никаких деталей пока не сообщается. Компания Fisker опубликовала един­ственный тизер будущей новинки, который также не даёт никакой информации. Завершить разработку электрокара партнёры рассчитывают к 2023 году, когда должно стартовать серийное произ­водство. Сборку возьмёт на себя Foxconn. Компания рассчитывает выпускать до 250 тысяч экзем­пляров Project PEAR ежегодно, а продаваться они станут по всему миру, включая Китай, США, Европу и Индию.

  • Не исключено, что базироваться PEAR будет на собственной платформе Foxconn, которая известна сейчас под обозначе­нием MIH. Компания намерена сделать её не только полностью масштаби­руемой — от габаритов до силовых агрегатов, но и открытой, что позволит в будущем легко платформу усовершенствовать.

  • К концу года тайваньский производитель планирует продемон­стрировать от двух до трёх электро­мобилей на базе этой архитектуры — но подроб­ности собственного проекта обнародует только в марте. В целом же руководство Foxconn собирается занять серьёзное место на рынке электрокаров — до 10% к 2025 году, в том числе и за счёт предо­ставления доступа к своей платформе сторонним произво­дителям. Компания уже прорабаты­вает стратегию совместных проектов не только с Fisker, но и с концерном Geely, а также с китайским стартапом Faraday Future.

  • Главный партнёр Foxconn, компания Apple, также не исключает возможности выпуска собственного электрокара, однако пока официально не объявила, кто займётся его технической реализацией. Ранее в качестве спутников Apple в рамках этого проекта называли Honda, Nissan и компанию Magna, а альянс Hyundai-Kia уже успел от подобной перспективы отказаться.

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