Тайваньский сборщик Айфонов готовит два электрокара
Дмитрий Елизаров
Фирма Foxconn, известная в основном контрактной сборкой смартфонов для компании Apple, намерена выйти на рынок электромобилей. Как уточняет Nikkei, минимум две модели на собственной платформе Foxconn дебютируют в четвёртом квартале 2021 года. А ещё компания готовит некий «революционный электрокар» вместе с фирмой Fisker.
Фирма, известная в частности своим необычным кроссовером Ocean, объявила о подписании меморандума с компанией Foxconn — он предусматривает разработку и доведение до серийного производства некоего электромобиля под названием Project PEAR. Аббревиатуру эту партнёры расшифровывают как Personal Electric Automotive Revolution.
Никаких деталей пока не сообщается. Компания Fisker опубликовала единственный тизер будущей новинки, который также не даёт никакой информации. Завершить разработку электрокара партнёры рассчитывают к 2023 году, когда должно стартовать серийное производство. Сборку возьмёт на себя Foxconn. Компания рассчитывает выпускать до 250 тысяч экземпляров Project PEAR ежегодно, а продаваться они станут по всему миру, включая Китай, США, Европу и Индию.
Не исключено, что базироваться PEAR будет на собственной платформе Foxconn, которая известна сейчас под обозначением MIH. Компания намерена сделать её не только полностью масштабируемой — от габаритов до силовых агрегатов, но и открытой, что позволит в будущем легко платформу усовершенствовать.
К концу года тайваньский производитель планирует продемонстрировать от двух до трёх электромобилей на базе этой архитектуры — но подробности собственного проекта обнародует только в марте. В целом же руководство Foxconn собирается занять серьёзное место на рынке электрокаров — до 10% к 2025 году, в том числе и за счёт предоставления доступа к своей платформе сторонним производителям. Компания уже прорабатывает стратегию совместных проектов не только с Fisker, но и с концерном Geely, а также с китайским стартапом Faraday Future.
Главный партнёр Foxconn, компания Apple, также не исключает возможности выпуска собственного электрокара, однако пока официально не объявила, кто займётся его технической реализацией. Ранее в качестве спутников Apple в рамках этого проекта называли Honda, Nissan и компанию Magna, а альянс Hyundai-Kia уже успел от подобной перспективы отказаться.