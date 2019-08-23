Группа ГАЗ может перейти на четырёхдневную рабочую неделю из-за санкций
Дмитрий Савостьянчик
Группа ГАЗ уведомила сотрудников о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю с октября этого года. Причина — предполагаемое снижение объёмов производства из-за санкций и падающего спроса на лёгкие коммерческие автомобили, пишет «Коммерсантъ».
Автопроизводитель столкнулся с ограничением поставок автокомпонентов из-за санкций. Семейство «Газель» оснащается бензиновыми двигателями Evotech или дизельными Cummins — и с ввозом комплектующих для моторов Evotech уже возникли трудности. Чтобы избежать простоя заводов, компания планирует ограничить количество выпускаемых модификаций, оставив только наиболее локализованные, а также снизит объёмы производства на 40 процентов. Эти меры вместе с переходом на четырёхдневную рабочую неделю позволят избежать массовых увольнений сотрудников.
Неполная рабочая неделя может быть введена с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года. Сотрудники с фиксированным окладом станут получать зарплату пропорционально отработанным часам. У тех, кто работает сдельно, оплата будет соответствовать объёму выполненных работ. Однако, если ситуация на авторынке улучшится, никаких изменений не произойдёт.
Кроме того, в России в 2019 году наблюдается общее падение спроса на лёгкие коммерческие автомобили. Так, по итогам 7 месяцев 2019 года продажи в сегменте LCV уже сократились на 8%, а падение по итогам года достигнет 15%, считают эксперты.
Санкции, повлиявшие на группу ГАЗ, были введены 6 апреля 2018 года. Они запрещают американским гражданам и компаниям вести дела с концерном, а также закрывают группе ГАЗ доступ к финансовой системе США. 26 июня 2019 года подразделение министерства финансов США (OFAC — Office of Foreign Assets Control), которое отвечает за применение санкций, объявило, что вопрос о продлении или снятии санкций с группы ГАЗ будет рассмотрен 8 ноября 2019 года.