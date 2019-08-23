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Группа ГАЗ может перейти на четырёхдневную рабочую неделю из-за санкций

Новости

Дмитрий Савостьянчик

Группа ГАЗ уведомила сотрудников о возмож­ном переходе на четырёх­дневную рабочую неделю с октября этого года. Причина — пред­полага­емое снижение объёмов производ­ства из-за санкций и падающего спроса на лёгкие коммер­ческие автомо­били, пишет «Коммерсантъ».

Автопроизводитель столкнулся с ограниче­нием поставок автоком­понентов из-за санкций. Семейство «Газель» оснаща­ется бензиновыми двигате­лями Evotech или дизельными Cummins — и с ввозом комплектующих для моторов Evotech уже возникли трудности. Чтобы избежать простоя заводов, компания плани­рует ограничить коли­чество выпускаемых модифи­каций, оставив только наиболее локализо­ванные, а также снизит объёмы производ­ства на 40 процентов. Эти меры вместе с переходом на четырёх­дневную рабочую неделю позволят избежать массовых увольнений сотрудников.

Неполная рабочая неделя может быть введена с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года. Сотрудники с фиксиро­ванным окладом станут получать зарплату пропорцио­нально отрабо­танным часам. У тех, кто работает сдельно, оплата будет соответ­ствовать объёму выпол­ненных работ. Однако, если ситуация на авто­рынке улучшится, никаких изменений не произойдёт.

Кроме того, в России в 2019 году наблюдается общее падение спроса на лёгкие коммер­ческие автомобили. Так, по итогам 7 месяцев 2019 года продажи в сегменте LCV уже сократились на 8%, а падение по итогам года достиг­нет 15%, считают эксперты.

Санкции, повлиявшие на группу ГАЗ, были введены 6 апреля 2018 года. Они запрещают американ­ским гражданам и компаниям вести дела с концерном, а также закрывают группе ГАЗ доступ к финан­совой системе США. 26 июня 2019 года подразде­ление министер­ства финансов США (OFAC — Office of Foreign Assets Control), которое отвечает за применение санкций, объявило, что вопрос о про­длении или снятии санкций с группы ГАЗ будет рассмотрен 8 ноября 2019 года.

Хотели бы работать по 4 дня в неделю?

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