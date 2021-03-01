Предка современных лимузинов откопали из-под пепла в Помпеях

Первые артефакты, намекающие на возмож­ность находки, археологи отыскали при раскопке одного из портиков ещё 7 января. Однако о полноценном обнаруже­нии колесницы было заявлено спустя почти два месяца. Исследо­ватели объяснили это хрупкостью элементов конструкции колесницы, из-за чего раскопки пришлось вести крайне осторожно.

Найденный транспорт сейчас называют «колесницей Чивита Джулиана» — по названию места, где его отыскали. Археологи утверждают, что откопали не обычную «телегу», а именно церемони­альную колесницу, так называемый «пилентум»: четырёх­колёсную платформу исполь­зовали при проведении различных торжеств и празднеств, включая свадьбы. При этом сама платформа была небольшой (примерно 0,9х1,4 метра) и могла нести на себе только одного или двух пассажиров.