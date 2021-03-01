Предка современных лимузинов откопали из-под пепла в Помпеях
Дмитрий Елизаров
Археологический парк итальянского города Помпеи, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, объявил об уникальной находке — церемониальной колеснице, которую обнаружили в почти нетронутом состоянии. Колесницу называют «предком современных лимузинов».
Первые артефакты, намекающие на возможность находки, археологи отыскали при раскопке одного из портиков ещё 7 января. Однако о полноценном обнаружении колесницы было заявлено спустя почти два месяца. Исследователи объяснили это хрупкостью элементов конструкции колесницы,
из-зачего раскопки пришлось вести крайне осторожно.
Найденный транспорт сейчас называют «колесницей Чивита Джулиана» — по названию места, где его отыскали. Археологи утверждают, что откопали не обычную «телегу», а именно церемониальную колесницу, так называемый «пилентум»: четырёхколёсную платформу использовали при проведении различных торжеств и празднеств, включая свадьбы. При этом сама платформа была небольшой (примерно 0,9х1,4 метра) и могла нести на себе только одного или двух пассажиров.
Археологи утверждают, что колесница была богато декорирована бронзовыми и оловянными резными медальонами, а также деревянными вставками, окрашенными в разные цвета. Исключительной находку называют как
из-заеё отличного состояния, так и потому, что учёным удалось извлечь колесницу из пепла практически полностью. Сейчас она отправлена на дальнейшую очистку от вулканических образований и последующую реставрацию.
Одним из самых необычных российских лимузинов можно считать так называемый «трактозин» — построенный в Ростове-на-Дону гибрид трактора
МТЗ-82и седана Lincoln Town Car. Его используют в качестве шоу-кара на регулярно проходящих в регионе гонках тракторов.