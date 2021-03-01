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Предка современных лимузинов откопали из-под пепла в Помпеях

Новости

Дмитрий Елизаров

Археологический парк итальянского города Помпеи, погибшего в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, объявил об уникальной находке — церемони­альной колеснице, которую обнаружили в почти нетронутом состоянии. Колесницу называют «предком современных лимузинов».

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  • Первые артефакты, намекающие на возмож­ность находки, археологи отыскали при раскопке одного из портиков ещё 7 января. Однако о полноценном обнаруже­нии колесницы было заявлено спустя почти два месяца. Исследо­ватели объяснили это хрупкостью элементов конструкции колесницы, из-за чего раскопки пришлось вести крайне осторожно.

  • Найденный транспорт сейчас называют «колесницей Чивита Джулиана» — по названию места, где его отыскали. Археологи утверждают, что откопали не обычную «телегу», а именно церемони­альную колесницу, так называемый «пилентум»: четырёх­колёсную платформу исполь­зовали при проведении различных торжеств и празднеств, включая свадьбы. При этом сама платформа была небольшой (примерно 0,9х1,4 метра) и могла нести на себе только одного или двух пассажиров.

  • Археологи утверждают, что колесница была богато декори­рована бронзо­выми и оловянными резными медаль­онами, а также деревян­ными вставками, окрашен­ными в разные цвета. Исключитель­ной находку называют как из-за её отличного состояния, так и потому, что учёным удалось извлечь колесницу из пепла практически полностью. Сейчас она отправлена на дальнейшую очистку от вулкани­ческих образований и последующую реставрацию.

  • Одним из самых необычных российских лимузинов можно считать так называемый «трактозин» — построенный в Ростове-на-Дону гибрид трактора МТЗ-82 и седана Lincoln Town Car. Его используют в качестве шоу-кара на регулярно проходящих в регионе гонках тракторов.

Доводилось ездить в карете?

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