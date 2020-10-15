Новая платформа, 360 сил: рассекречен предсерийный кроссовер Acura MDX

Премиальный интерьер пред­полагается отделы­вать дорогой кожей, деревом с открытыми порами, алюминием, а у передних кресел теперь 16 направ­лений регулировок и 9 режимов массажа. Кроме того, серийному крос­соверу пообещали сверх­широкую панорамную крышу и самую продвинутую среди всех Acura акустику.

Базовая модификация MDX будет по-прежнему оснащаться 3,5-литровым атмо­сферным V6, отдача которого пока не назы­вается. Зато рассекре­чены некоторые характери­стики «заряженной» версии Type S. Она также получит шести­цилиндровый мотор, но меньшего объёма — 3,0 литра, и с системой наддува (его позаим­ство­вали у одно­имённой модификации седана TLX). Двигатель развивает 360 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

Обоим моторам предстоит работать с 10-ступен ­чатой автомати­ческой коробкой, но если базовые MDX могут быть передне­приводными, то «горячему» крос­соверу система полного привода SH-AWD положена по умолчанию. Кроме того, MDX Type S получит перена­строенную подвеску и тормозные механизмы Brembo.