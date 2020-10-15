Новая платформа, 360 сил: рассекречен предсерийный кроссовер Acura MDX
Дмитрий Елизаров
Компания Acura представила кроссовер MDX четвёртого поколения, который стал крупнее, технологичнее и роскошней, а также получил «горячую» версию Type S. Пока машина носит статус прототипа, но продажи вседорожника стартуют уже в начале следующего года.
Acura MDX в целом обновился по образцу представленного ранее седана TLX. У него позаимствовали платформу с двойными поперечными рычагами в передней подвеске и ключевые элементы новой дизайнерской стилистики.
По сравнению с предшествующим поколением новый MDX подрос в габаритах, но производитель пока не уточняет, насколько именно. Известно лишь, что колёсная база вседорожника увеличилась на 76 мм — до 2896 мм. Это позволило добавить простора пассажирам всех трёх рядов кресел. Acura MDX обрела более благородные пропорции и вытянутый силуэт с удлинённым капотом.
Интерьер кроссовера перекроили также по образцу TLX, но на MDX впервые появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Дисплей мультимедийной системы имеет те же размеры, однако управлять её работой предлагается с помощью тачпада на центральном тоннеле — в Acura его называют True Touchpad Interface. Рычаг переключения передач с тоннеля пропал: управление трансмиссией сделали кнопочным.
Премиальный интерьер предполагается отделывать дорогой кожей, деревом с открытыми порами, алюминием, а у передних кресел теперь 16 направлений регулировок и 9 режимов массажа. Кроме того, серийному кроссоверу пообещали сверхширокую панорамную крышу и самую продвинутую среди всех Acura акустику.
Базовая модификация MDX будет по-прежнему оснащаться 3,5-литровым атмосферным V6, отдача которого пока не называется. Зато рассекречены некоторые характеристики «заряженной» версии Type S. Она также получит шестицилиндровый мотор, но меньшего объёма — 3,0 литра, и с системой наддува (его позаимствовали у одноимённой модификации седана TLX). Двигатель развивает 360 л.с. и 480 Нм крутящего момента.
Обоим моторам предстоит работать с
10-ступенчатой автоматической коробкой, но если базовые MDX могут быть переднеприводными, то «горячему» кроссоверу система полного привода SH-AWDположена по умолчанию. Кроме того, MDX Type S получит перенастроенную подвеску и тормозные механизмы Brembo.
На рынок США новинка выйдет в начале 2021 года — к тому моменту Acura обещает обнародовать недостающие характеристики. Продажи стартуют с версии с младшим мотором, а MDX Type S появится у дилеров несколькими месяцами позже.