550 сил и адаптивный круиз: КамАЗ готовит новую версию тягача К5

Новая платформа, 360 сил: рассекречен предсерийный кроссовер Acura MDX

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Acura представила кроссовер MDX четвёртого поколения, который стал крупнее, техно­логичнее и роскошней, а также получил «горячую» версию Type S. Пока машина носит статус прототипа, но продажи вседорож­ника стартуют уже в начале следующего года.

1/12

  • Acura MDX в целом обновился по образцу представ­ленного ранее седана TLX. У него позаим­ствовали платформу с двойными попереч­ными рычагами в передней подвеске и ключевые элементы новой дизайнер­ской стилистики.

  • По сравнению с предше­ствующим поколением новый MDX подрос в габаритах, но произво­дитель пока не уточняет, насколько именно. Известно лишь, что колёсная база вседорож­ника увели­чилась на 76 мм — до 2896 мм. Это позволило добавить простора пассажирам всех трёх рядов кресел. Acura MDX обрела более благород­ные пропорции и вытянутый силуэт с удли­нённым капотом.

  • Интерьер кроссовера пере­кроили также по образцу TLX, но на MDX впервые появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Дисплей мульти­медийной системы имеет те же размеры, однако управлять её работой пред­лагается с помощью тачпада на централь­ном тоннеле — в Acura его называют True Touchpad Interface. Рычаг пере­ключения передач с тоннеля пропал: управление трансмиссией сделали кнопочным.

1/9

  • Премиальный интерьер пред­полагается отделы­вать дорогой кожей, деревом с открытыми порами, алюминием, а у передних кресел теперь 16 направ­лений регулировок и 9 режимов массажа. Кроме того, серийному крос­соверу пообещали сверх­широкую панорамную крышу и самую продвинутую среди всех Acura акустику.

  • Базовая модификация MDX будет по-прежнему оснащаться 3,5-литровым атмо­сферным V6, отдача которого пока не назы­вается. Зато рассекре­чены некоторые характери­стики «заряженной» версии Type S. Она также получит шести­цилиндровый мотор, но меньшего объёма — 3,0 литра, и с системой наддува (его позаим­ство­вали у одно­имённой модификации седана TLX). Двигатель развивает 360 л.с. и 480 Нм крутящего момента.

  • Обоим моторам предстоит работать с 10-ступен­чатой автомати­ческой коробкой, но если базовые MDX могут быть передне­приводными, то «горячему» крос­соверу система полного привода SH-AWD положена по умолчанию. Кроме того, MDX Type S получит перена­строенную подвеску и тормозные механизмы Brembo.

  • На рынок США новинка выйдет в начале 2021 года — к тому моменту Acura обещает обнародо­вать недостающие характе­ристики. Продажи стартуют с версии с младшим мотором, а MDX Type S появится у дилеров несколькими месяцами позже.

Жалеете, что Acura нет в России?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение