У Гелика появился двухлитровый мотор

Благодаря турбонаддуву отдача двигателя составляет 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор сопряжён с 9-ступен ­чатым «автоматом». Полный привод сохранён, а на фото­графиях салона можно разглядеть на своём законном месте клавиши трёх блокировок дифференциалов.

Как отмечает портал Carscoops со ссылкой на китайский Autohome, един­ственным внешним отличием от взрослых версий с шести- и восьми­цилиндро­выми моторами, помимо шильдика, являются только колёса меньшего диаметра.

У Гелендевагена модификация с цифрами 350 в индексе уже есть — 350d с дизельной «шестёркой». В Китае она официально не продаётся, хотя, по некоторым данным, такие машины ввозят в КНР частным порядком. Львиная доля спроса на G-класс приходится на машины с бензино­вым мотором V8 — базовые G 500 или «заряженные» AMG G 63. Причём в России испол­нение от AMG даже популярнее стандартного G 500.