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У Гелика появился двухлитровый мотор

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Кирилл Малышев

В сентябре у китайских дилеров появится самая маломощная версия внедорож­ника Mercedes-Benz G-класса с индексом G350. Под капотом такого авто­мобиля — четыре цилиндра и два литра рабочего объёма. Модель была выпущена ради снижения налоговой нагрузки для покупа­телей в Поднебесной.

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  • Благодаря турбонаддуву отдача двигателя составляет 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор сопряжён с 9-ступен­чатым «автоматом». Полный привод сохранён, а на фото­графиях салона можно разглядеть на своём законном месте клавиши трёх блокировок дифференциалов.

  • Как отмечает портал Carscoops со ссылкой на китайский Autohome, един­ственным внешним отличием от взрослых версий с шести- и восьми­цилиндро­выми моторами, помимо шильдика, являются только колёса меньшего диаметра. 

  • У Гелендевагена модификация с цифрами 350 в индексе уже есть — 350d с дизельной «шестёркой». В Китае она официально не продаётся, хотя, по некоторым данным, такие машины ввозят в КНР частным порядком. Львиная доля спроса на G-класс приходится на машины с бензино­вым мотором V8 — базовые G 500 или «заряженные» AMG G 63. Причём в России испол­нение от AMG даже популярнее стандартного G 500.

  • Что касается Китая, то за последние месяцы Mercedes-Benz выпускает для местного рынка уже второй эксклю­зив подряд. В мае на рынке появилось купе CLS 260 — тоже с агрегатом 2.0-турбо. Его отдача скромнее — всего 184 л.с., при этом заявлена солидная максималка в 250 км/ч.

Купили бы Гелик с «пакетом сока»?

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