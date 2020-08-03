У Гелика появился двухлитровый мотор
Кирилл Малышев
В сентябре у китайских дилеров появится самая маломощная версия внедорожника Mercedes-Benz
Благодаря турбонаддуву отдача двигателя составляет 299 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор сопряжён с
9-ступенчатым «автоматом». Полный привод сохранён, а на фотографиях салона можно разглядеть на своём законном месте клавиши трёх блокировок дифференциалов.
Как отмечает портал Carscoops со ссылкой на китайский Autohome, единственным внешним отличием от взрослых версий с шести- и восьмицилиндровыми моторами, помимо шильдика, являются только колёса меньшего диаметра.
У Гелендевагена модификация с цифрами 350 в индексе уже есть — 350d с дизельной «шестёркой». В Китае она официально не продаётся, хотя, по некоторым данным, такие машины ввозят в КНР частным порядком. Львиная доля спроса на
G-классприходится на машины с бензиновым мотором V8 — базовые G 500 или «заряженные» AMG G 63. Причём в России исполнение от AMG даже популярнее стандартного G 500.
Что касается Китая, то за последние месяцы Mercedes-Benz выпускает для местного рынка уже второй эксклюзив подряд. В мае на рынке появилось купе CLS 260 — тоже с агрегатом 2.0-турбо. Его отдача скромнее — всего 184 л.с., при этом заявлена солидная максималка в
250 км/ч.