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Минивэн с рулем по центру и гиперкар с коромыслом: рассекречены четыре невиданных Porsche

Новости

Дмитрий Елизаров

В Porsche официально заявили, что некоторое время назад работали над электри­ческим минивэном, супер­спайдером в духе культового 550 Spyder, дорожной версией леманов­ского гибрида 919 и преемником этого прототипа. Ранее не демонстри­ровав­шиеся концепты показаны в рамках виртуаль­ного «дня открытых дверей» дизайн-центра Porsche в Вайсахе.

Porsche Vision Renndienst
Porsche Vision Renndienst
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Porsche Vision Renndienst

  • Прототип Porsche Vision Renndienst создан в 2018 году. Это попытка дизайнеров компании попробовать свои силы в ранее неизведанном сегменте вэнов, построив авто­мобиль в необычном форм-факторе, но с фирменной стили­стикой. Компактный вэн получил агрес­сивную внеш­ность с обтекаемым силуэтом, минимали­стичной оптикой и оригиналь­ным интерьером. Кресло водителя в нём распо­лагалось по центру, а пассажир­ской части пред­полагалось дать возмож­ность моделиро­вания по вкусу седоков.

  • Вмещать она должна была до пяти пассажиров, которым обещали внушитель­ный простор. Дело в том, что Vision Renndienst — электрокар, за счёт чего салон вэна лишён централь­ного тоннеля, а его тяговые батареи импланти­рованы в панели пола.

Porsche Vision Spyder
Porsche Vision Spyder
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Porsche Vision Spyder

  • Концепт Porsche Vision Spyder — это отсылка к культо­вому спорткару 1954 года: у него схожие габариты, компактное лобовое стекло и двух­местный салон с минимали­стичным оформ­лением. Однако одной из основных целей разработки концепта были экспери­менты по созданию новой дуги безопас­ности, размещённой над моторным отсеком позади подголов­ников.

Porsche 919 Street
Porsche 919 Street
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Porsche 919 Street

  • Прототип Porsche 919 Hybrid, построенный для гонок на вынос­ливость, оказался весьма успешным: на его счету 33 победы в соревно­ваниях разных уровней. И однажды в Porsche задумались об адаптации спорт­прототипа для дорог общего пользо­вания — так и появился концепт 919 Street. Его снабдили очень похожей компо­новкой и практически аналогичной, за исключе­нием некоторых аэро­динами­ческих элементов, внешностью. Кроме того, в Porsche планиро­вали сохранить и карбоновый монокок, и гоночный агрегат — гибридную установку на базе наддувного V4 объёмом 2,0 литра.

Porsche Vision 920
Porsche Vision 920
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Porsche Vision 920

  • А предполагаемым преемником 919 Hybrid должен был стать спорткар, который разра­баты­вали под именем Vision 920. Он оказался, по сути, дизайнер­ским упраж­нением, ведь к тому моменту Porsche уже предпочла электри­ческую гоночную серию Formula E. Но одно время в Porsche рассчиты­вали использо­вать некоторые наработки, сделанные в ходе создания Vision 920, на будущих дорожных суперкарах.

  • Все эти проекты были останов­лены на стадии полно­размерных макетов: причин отказа от завер­шения работ в Porsche не уточняют. Компания обещает продолжить рассказы­вать о ранее неизвестных концепт-карах и дизайнер­ских экспери­ментах онлайн. При этом вне интернета «день открытых дверей» уже закончен: фирма выпустила 328-странич­ную книгу о таких проектах под назва­нием Porsche Unseen («Невиданные Porsche»).

Какой именно проект вам больше по душе?

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