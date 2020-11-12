Минивэн с рулем по центру и гиперкар с коромыслом: рассекречены четыре невиданных Porsche

Прототип Porsche 919 Hybrid, построенный для гонок на вынос­ливость, оказался весьма успешным: на его счету 33 победы в соревно­ваниях разных уровней. И однажды в Porsche задумались об адаптации спорт­прототипа для дорог общего пользо­вания — так и появился концепт 919 Street. Его снабдили очень похожей компо­новкой и практически аналогичной, за исключе­нием некоторых аэро­динами­ческих элементов, внешностью. Кроме того, в Porsche планиро­вали сохранить и карбоновый монокок, и гоночный агрегат — гибридную установку на базе наддувного V4 объёмом 2,0 литра.