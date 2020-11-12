Минивэн с рулем по центру и гиперкар с коромыслом: рассекречены четыре невиданных Porsche
Дмитрий Елизаров
В Porsche официально заявили, что некоторое время назад работали над электрическим минивэном, суперспайдером в духе культового 550 Spyder, дорожной версией лемановского гибрида 919 и преемником этого прототипа. Ранее не демонстрировавшиеся концепты показаны в рамках виртуального «дня открытых дверей» дизайн-центра Porsche в Вайсахе.
Прототип Porsche Vision Renndienst создан в 2018 году. Это попытка дизайнеров компании попробовать свои силы в ранее неизведанном сегменте вэнов, построив автомобиль в необычном форм-факторе, но с фирменной стилистикой. Компактный вэн получил агрессивную внешность с обтекаемым силуэтом, минималистичной оптикой и оригинальным интерьером. Кресло водителя в нём располагалось по центру, а пассажирской части предполагалось дать возможность моделирования по вкусу седоков.
Вмещать она должна была до пяти пассажиров, которым обещали внушительный простор. Дело в том, что Vision Renndienst — электрокар, за счёт чего салон вэна лишён центрального тоннеля, а его тяговые батареи имплантированы в панели пола.
Концепт Porsche Vision Spyder — это отсылка к культовому спорткару 1954 года: у него схожие габариты, компактное лобовое стекло и двухместный салон с минималистичным оформлением. Однако одной из основных целей разработки концепта были эксперименты по созданию новой дуги безопасности, размещённой над моторным отсеком позади подголовников.
Прототип Porsche 919 Hybrid, построенный для гонок на выносливость, оказался весьма успешным: на его счету 33 победы в соревнованиях разных уровней. И однажды в Porsche задумались об адаптации спортпрототипа для дорог общего пользования — так и появился концепт 919 Street. Его снабдили очень похожей компоновкой и практически аналогичной, за исключением некоторых аэродинамических элементов, внешностью. Кроме того, в Porsche планировали сохранить и карбоновый монокок, и гоночный агрегат — гибридную установку на базе наддувного V4 объёмом 2,0 литра.
А предполагаемым преемником 919 Hybrid должен был стать спорткар, который разрабатывали под именем Vision 920. Он оказался, по сути, дизайнерским упражнением, ведь к тому моменту Porsche уже предпочла электрическую гоночную серию Formula E. Но одно время в Porsche рассчитывали использовать некоторые наработки, сделанные в ходе создания Vision 920, на будущих дорожных суперкарах.
Все эти проекты были остановлены на стадии полноразмерных макетов: причин отказа от завершения работ в Porsche не уточняют. Компания обещает продолжить рассказывать о ранее неизвестных концепт-карах и дизайнерских экспериментах онлайн. При этом вне интернета «день открытых дверей» уже закончен: фирма выпустила 328-страничную книгу о таких проектах под названием Porsche Unseen («Невиданные Porsche»).