АвтоВАЗ выпустит четыре абсолютно новые модели

Президент сказал, что АвтоВАЗ продолжит модернизацию производства и будет наращивать инженерные компетенции. К этому можно отнестись скептически, ведь недавно было объявлено, что тольяттинские машины скоро лишатся собственных платформ и начнут переходить на «тележки» альянса Renault-Nissan. А развиваться российский автогигант будет в связке с другим бюджетным брендом альянса — румынской Dacia.