АвтоВАЗ выпустит четыре абсолютно новые модели
Кирилл Малышев
АвтоВАЗ представит четыре принципиально новые модели до 2025 года. Об этом заявил глава компании Ив Каракатзанис в своём видеообращении в честь дня выпуска первого автомобиля. Двухминутный ролик опубликован на YouTube-канале «На заводе».
Президент сказал, что АвтоВАЗ продолжит модернизацию производства и будет наращивать инженерные компетенции. К этому можно отнестись скептически, ведь недавно было объявлено, что тольяттинские машины скоро лишатся собственных платформ и начнут переходить на «тележки» альянса Renault-Nissan. А развиваться российский автогигант будет в связке с другим бюджетным брендом альянса — румынской Dacia.
Согласно плану, через четыре года обе марки перейдут на модульную архитектуру CMF-B. На ней уже построено последнее, третье поколение Dacia Logan и Sandero. Почти вдвое, с 18 до 11, уменьшится суммарное число моделей и типов кузова. Зато общий ежегодный объём производства должен превысить миллион автомобилей.
К 2025-му закончится жизненный цикл моделей Гранта, Веста, Niva Travel и Niva Legend. Вместо своих устаревших платформ они получат импортные.
Ранее АвтоВАЗ начал оснащать свои автомобили новой медиасистемой EnjoY Pro с сервисами Яндекса: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка, Яндекс.Заправки и рядом других. EnjoY Pro будет устанавливаться на модели Lada Vesta, Xray и Xray Cross — как часть опциональных пакетов и особых исполнений.