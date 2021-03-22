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Марка Jeep рассекретила электро-Wrangler с «механикой» и ещё три концепта

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Дмитрий Елизаров

Компания Jeep рассекретила четыре внедорожных прототипа, которые будут продемон­стрированы на фестивале Easter Safari 27 марта. Об этом сообщает The Drive. Специалисты компании и ателье Mopar построили электри­ческий Wrangler, рестомод в стиле 1968 года, особо внедорожный Gladiator и Wrangler с лобовым стеклом по образцу смартфонов.

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  • Концепт Jeep Magneto представляет собой Wrangler, пере­ведённый на электротягу. В техниче­ские подроб­ности компания Jeep пока не вдаётся. Известно, что мотор у внедорож­ника один, специально разра­ботанный, а батарейных блоков — четыре, причём размещены они так, чтобы сохранить оптимальную развесовку. Они заняли простран­ство над передней осью, вместо топливного бака, вместо глушителей выхлопной системы и под полом багажника.

  • Аккумуляторы получили водозащиту, поэтому электриче­ский Wrangler способен преодолевать броды глубиной до 760 милли­метров. Кроме того, стальными пластинами на днище защитили и прочие компоненты. При этом электрический Wrangler сохранил механиче­скую коробку передач, но станет ли он серийным — неизвестно.

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  • Концепт Jeepster Beach — это современное прочтение модели Jeepster Commando образца 1968 года на шасси актуаль­ного Wrangler Rubicon. Рестомод отличается совер­шенно новым кузовом с каркасом безопас­ности и всего двумя посадочными местами, а также модерни­зиро­ванным двух­литровым мотором. Утвержда­ется, что его отдача была увеличена на четверть: бензиновый агрегат развивает теперь 340 л.с. вместо прежних 270 и 500 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с 8-ступен­чатым «автоматом».

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  • Прототип под названием Jeep Gladiator Red Bare получил мосты Dana 44 в подвеске с изме­нёнными ради увели­чения тяги пере­даточными числами, увели­ченный на 50 милли­метров дорожный просвет, 37-дюймовые покрышки и необычное оформ­ление как кузова, так и интерьера. К примеру, в отделке сидений применены не только кожа, но и фланелевая ткань красно-чёрного цвета, а кузов получил аналогичное цветовое решение, особую графику, расшири­тели колёсных арок и усилители в кузове.

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  • Наконец, Jeep Wrangler Orange Peelz отличается ещё более усиленной подвеской: помимо аналогичного увели­чения клиренса в ней приме­нены ещё и аморти­заторы Fox. Внедорож­ник заимел развитые колёсные арки, силовые бампера с лебёдкой, 37-дюймовые колёса и лобовое стекло из каталога Mopar — особо прочный компонент выполнен по технологии Gorilla Glass, которая применя­ется при изготов­лении экранов смартфонов. Кроме того, на Wrangler Orange Peelz продемон­стрированы ориги­нальные «усечённые» передние двери, которые в будущем планиру­ется предлагать и для серийных машин.

  • Последней официальной новинкой в модельной линейке Jeep стал флагманский Jeep Grand Wagoneer. А в будущем компания планирует выпустить как самый крупный свой внедорожник (им станет длиннобазный Grand Wagoneer), так и самый компактный. Небольшой кроссовер Jeep построит вместе с Alfa Romeo на платформе француз­ского концерна PSA.

Какой из этих Jeep срочно нужен в России?

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