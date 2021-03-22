Марка Jeep рассекретила электро-Wrangler с «механикой» и ещё три концепта
Дмитрий Елизаров
Компания Jeep рассекретила четыре внедорожных прототипа, которые будут продемонстрированы на фестивале Easter Safari 27 марта. Об этом сообщает The Drive. Специалисты компании и ателье Mopar построили электрический Wrangler, рестомод в стиле 1968 года, особо внедорожный Gladiator и Wrangler с лобовым стеклом по образцу смартфонов.
Концепт Jeep Magneto представляет собой Wrangler, переведённый на электротягу. В технические подробности компания Jeep пока не вдаётся. Известно, что мотор у внедорожника один, специально разработанный, а батарейных блоков — четыре, причём размещены они так, чтобы сохранить оптимальную развесовку. Они заняли пространство над передней осью, вместо топливного бака, вместо глушителей выхлопной системы и под полом багажника.
Аккумуляторы получили водозащиту, поэтому электрический Wrangler способен преодолевать броды глубиной до 760 миллиметров. Кроме того, стальными пластинами на днище защитили и прочие компоненты. При этом электрический Wrangler сохранил механическую коробку передач, но станет ли он серийным — неизвестно.
Концепт Jeepster Beach — это современное прочтение модели Jeepster Commando образца 1968 года на шасси актуального Wrangler Rubicon. Рестомод отличается совершенно новым кузовом с каркасом безопасности и всего двумя посадочными местами, а также модернизированным двухлитровым мотором. Утверждается, что его отдача была увеличена на четверть: бензиновый агрегат развивает теперь 340 л.с. вместо прежних 270 и 500 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с
8-ступенчатым «автоматом».
Прототип под названием Jeep Gladiator Red Bare получил мосты Dana 44 в подвеске с изменёнными ради увеличения тяги передаточными числами, увеличенный на 50 миллиметров дорожный просвет, 37-дюймовые покрышки и необычное оформление как кузова, так и интерьера. К примеру, в отделке сидений применены не только кожа, но и фланелевая ткань красно-чёрного цвета, а кузов получил аналогичное цветовое решение, особую графику, расширители колёсных арок и усилители в кузове.
Наконец, Jeep Wrangler Orange Peelz отличается ещё более усиленной подвеской: помимо аналогичного увеличения клиренса в ней применены ещё и амортизаторы Fox. Внедорожник заимел развитые колёсные арки, силовые бампера с лебёдкой, 37-дюймовые колёса и лобовое стекло из каталога Mopar — особо прочный компонент выполнен по технологии Gorilla Glass, которая применяется при изготовлении экранов смартфонов. Кроме того, на Wrangler Orange Peelz продемонстрированы оригинальные «усечённые» передние двери, которые в будущем планируется предлагать и для серийных машин.
Последней официальной новинкой в модельной линейке Jeep стал флагманский Jeep Grand Wagoneer. А в будущем компания планирует выпустить как самый крупный свой внедорожник (им станет длиннобазный Grand Wagoneer), так и самый компактный. Небольшой кроссовер Jeep построит вместе с Alfa Romeo на платформе французского концерна PSA.