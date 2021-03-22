Марка Jeep рассекретила электро-Wrangler с «механикой» и ещё три концепта

Наконец, Jeep Wrangler Orange Peelz отличается ещё более усиленной подвеской: помимо аналогичного увели­чения клиренса в ней приме­нены ещё и аморти­заторы Fox. Внедорож­ник заимел развитые колёсные арки, силовые бампера с лебёдкой, 37-дюймовые колёса и лобовое стекло из каталога Mopar — особо прочный компонент выполнен по технологии Gorilla Glass, которая применя­ется при изготов­лении экранов смартфонов. Кроме того, на Wrangler Orange Peelz продемон­стрированы ориги­нальные «усечённые» передние двери, которые в будущем планиру­ется предлагать и для серийных машин.