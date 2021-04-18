Битва быстрых и вместительных: четыре поколения Audi RS6 сравнили на прямой
Михаил Кондратьев
YouTube-канал carwow провёл сравнение четырёх поколений универсала Audi RS6. Заряженные модели сразились в традиционной гонке на четверть мили, ускорении с хода и торможении до полной остановки. У всех — полный привод и двигатели с двойным турбонаддувом.
В случае с универсалом последнего поколения это четырёхлитровый V8 с 600 силами и 800 Нм крутящего момента. Это самый тяжёлый автомобиль в тесте (2075 килограммов) и самый дорогой. В Великобритании, где проводились съёмки, он стоит почти 95,5 тысячи фунтов стерлингов или почти 10 миллионов рублей.
RS6 предыдущего поколения представлена версией Performance. У неё тоже V8, но сил здесь 605, а крутящего момента — 750 Нм. При этом она легче на 125 килограммов и доступнее примерно на 9,5 тысячи фунтов (около ста тысяч рублей).
Универсал поколения C6 оснащался 579-сильным (650 Нм) пятилитровым V10. Масса равна 2025 килограммам, а стоимость — 79 тысячам фунтов (без малого 8,3 миллиона).
Самая первая RS6 — это модель 2002 года. У неё 4,2-литровый V8 с 450 л.с. и 560 Нм, а масса машины составляет 1865 килограммов. На британском рынке такой автомобиль стоит около 60 тысяч фунтов или 6,3 миллиона рублей.