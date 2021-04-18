Битва быстрых и вместительных: четыре поколения Audi RS6 сравнили на прямой

В случае с универсалом последнего поколения это четырёх­литровый V8 с 600 силами и 800 Нм крутящего момента. Это самый тяжёлый автомобиль в тесте (2075 кило­граммов) и самый дорогой. В Велико­британии, где проводились съёмки, он стоит почти 95,5 тысячи фунтов стерлингов или почти 10 миллионов рублей.

RS6 предыдущего поколения представлена версией Performance. У неё тоже V8, но сил здесь 605, а крутящего момента — 750 Нм. При этом она легче на 125 килограммов и доступнее примерно на 9,5 тысячи фунтов (около ста тысяч рублей).

Универсал поколения C6 оснащался 579-сильным (650 Нм) пятилитровым V10. Масса равна 2025 килограммам, а стоимость — 79 тысячам фунтов (без малого 8,3 миллиона).