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Ford повторил традиционное мероприятие Jeep — но со своими внедорожниками

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Дмитрий Елизаров

Компания Ford продемонстриро­вала сразу четыре прототипа на базе вне­дорожника Bronco и один, сделанный из Bronco Sport, чтобы показать возмож­ности их тюнинга. Демонстра­ция состоялась там же, где проходит традици­онный Easter Jeep Safari — в пустыне Мохаве американского штата Юта.

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  • Для создания прототипов концерн привлёк несколько крупных тюнинг-ателье — это ARB, 4Wheel Parts и RTR, которой руководит известный гонщик Вон Гиттин-младший. ARB и RTR построили в целом традици­онные вне­дорожники, снабдив их усиленными подвесками, новыми бамперами, 35-дюймовой грязевой резиной и допол­нитель­ным светом, а также холодиль­никами в задней части салона.

  • Аналогичным образом с Bronco поступили и в 4Wheel Parts, но их внедорожник вышел из боксов ателье снабжённым полноценным «домом на крыше» — палаткой, раз­мещённой на специаль­ном постаменте с интегриро­ванной системой вентиляции. Кроме того, внедорожник установили на 37-дюймовые колёса.

  • В караване концептов участвовали Bronco и Bronco Sport, подготов­ленные силами самого концерна Ford. Его задачей стала демонстра­ция набора аксес­суаров, который присоеди­нится к уже имеющимся в ассорти­менте компании летом нынешнего года.

  • Тюнинг-концепты на базе Ford Bronco производитель показывает не первый раз. Впервые пятёрку модифи­цированных внедорожников фирма продемон­стрировала ещё в августе прошлого года, а затем ещё два варианта доработки были обнародо­ваны в рамках подготовки к шоу SEMA.

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