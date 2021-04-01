Ford повторил традиционное мероприятие Jeep — но со своими внедорожниками

Для создания прототипов концерн привлёк несколько крупных тюнинг-ателье — это ARB, 4Wheel Parts и RTR, которой руководит известный гонщик Вон Гиттин-младший. ARB и RTR построили в целом традици­онные вне­дорожники, снабдив их усиленными подвесками, новыми бамперами, 35-дюймовой грязевой резиной и допол­нитель­ным светом, а также холодиль­никами в задней части салона.

Аналогичным образом с Bronco поступили и в 4Wheel Parts, но их внедорожник вышел из боксов ателье снабжённым полноценным «домом на крыше» — палаткой, раз­мещённой на специаль­ном постаменте с интегриро­ванной системой вентиляции. Кроме того, внедорожник установили на 37-дюймовые колёса.

В караване концептов участвовали Bronco и Bronco Sport, подготов­ленные силами самого концерна Ford. Его задачей стала демонстра­ция набора аксес­суаров, который присоеди­нится к уже имеющимся в ассорти­менте компании летом нынешнего года.