Ford повторил традиционное мероприятие Jeep — но со своими внедорожниками
Дмитрий Елизаров
Компания Ford продемонстрировала сразу четыре прототипа на базе внедорожника Bronco и один, сделанный из Bronco Sport, чтобы показать возможности их тюнинга. Демонстрация состоялась там же, где проходит традиционный Easter Jeep Safari — в пустыне Мохаве американского штата Юта.
Для создания прототипов концерн привлёк несколько крупных тюнинг-ателье — это ARB, 4Wheel Parts и RTR, которой руководит известный гонщик Вон Гиттин-младший. ARB и RTR построили в целом традиционные внедорожники, снабдив их усиленными подвесками, новыми бамперами, 35-дюймовой грязевой резиной и дополнительным светом, а также холодильниками в задней части салона.
Аналогичным образом с Bronco поступили и в 4Wheel Parts, но их внедорожник вышел из боксов ателье снабжённым полноценным «домом на крыше» — палаткой, размещённой на специальном постаменте с интегрированной системой вентиляции. Кроме того, внедорожник установили на 37-дюймовые колёса.
В караване концептов участвовали Bronco и Bronco Sport, подготовленные силами самого концерна Ford. Его задачей стала демонстрация набора аксессуаров, который присоединится к уже имеющимся в ассортименте компании летом нынешнего года.
Тюнинг-концепты на базе Ford Bronco производитель показывает не первый раз. Впервые пятёрку модифицированных внедорожников фирма продемонстрировала ещё в августе прошлого года, а затем ещё два варианта доработки были обнародованы в рамках подготовки к шоу SEMA.