Очень странный Chevrolet Corvette продают за 950 тысяч рублей. У него четыре двери
Дмитрий Елизаров
Результат необычного сращивания двух Корветов третьего поколения продаётся на Facebook Marketplace. Переднемоторное купе превратилось в пятиместный седан с внешностью Бэтмобиля и стоит всего 12 900 долларов — то есть 950 тысяч рублей.
Для создания этого лимузина использовались два Corvette C3 выпуска 1978 и 1979 годов, а сама четырёхдверка была построена в 1990 году. По всей видимости, второй ряд сидений и корма сформированы из задней половины второго Корвета. Попутно лимузин снабдили большим количеством дополнительных кузовных деталей — например, альтернативными бамперами, крыльями и накладками на пороги.
Интерьер спорткара в передней части остался заводским, а за сиденьями помимо дивана появилась ещё и перегородка между стойками кузова. На ней закреплён небольшой кинескопный телевизор. Кроме того, у четырёхдверки имеется и небольшой багажник.
Автомобиль оснащён «смолл-блоком» на 350 кубических дюймов (5,7 литра) — на Корветах тех лет он развивал от 200 до 300 л.с. Продавец утверждает, что пробег силового агрегата не превышает 2600 километров. Последние 20 лет машина принадлежала одному хозяину. Отмечается также, что необычный Corvette «отлично ездит», а низкая цена связана с необходимостью косметического ремонта кастомного кузова.
В декабре стало известно о продаже другого кастомного Корвета, который стоил ровно в 10 раз дороже. Это реплика прототипа Corvette Nomad на базе спорткара шестого поколения в кузове типа «шутинг-брейк».