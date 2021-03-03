Очень странный Chevrolet Corvette продают за 950 тысяч рублей. У него четыре двери

Для создания этого лимузина использовались два Corvette C3 выпуска 1978 и 1979 годов, а сама четырёх­дверка была построена в 1990 году. По всей видимости, второй ряд сидений и корма сформиро­ваны из задней половины второго Корвета. Попутно лимузин снабдили большим количеством допол­нитель­ных кузовных деталей — например, альтерна­тивными бамперами, крыльями и накладками на пороги.

Интерьер спорткара в передней части остался заводским, а за сиденьями помимо дивана появилась ещё и перегородка между стойками кузова. На ней закреплён небольшой кинескопный телевизор. Кроме того, у четырёх­дверки имеется и небольшой багажник.

Автомобиль оснащён «смолл-блоком» на 350 кубических дюймов (5,7 литра) — на Корветах тех лет он развивал от 200 до 300 л.с. Продавец утверждает, что пробег силового агрегата не превышает 2600 километров. Последние 20 лет машина принад­лежала одному хозяину. Отмечается также, что необычный Corvette «отлично ездит», а низкая цена связана с необходи­мостью косметиче­ского ремонта кастомного кузова.