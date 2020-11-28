Volkswagen оставит Европу без четырёхдверного «Пассата»

Passat лидирует в сегменте средне­размерных автомо­билей на европейском рынке — в октябре текущего года было продано почти 88,5 тысячи экзем­пляров. На втором месте распо­ложилась Skoda Superb с результатом почти в 48 тысяч продаж. При этом соплат­форменный чешский лифтбек, очевидно, «съедает» часть спроса на седан Passat ввиду более практичного кузова и чуть более низкой стоимости.

Так, согласно плану VW, «Суперб» возьмёт на себя роль четырёх­дверного «Пассата» в центральной и восточной Европе, где седаны по-прежнему популярны, тогда как сам Passat останется только в виде универсала после смены поколений в 2023-м.

Вместе с тем обе модели ждёт переезд на завод в Словакии. Освобо­дившиеся мощности на пред­приятии VW в немецком Эмдене, где сейчас выпускают Passat, будут использо­ваться для произ­водства электрических моделей марки.