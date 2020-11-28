Volkswagen оставит Европу без четырёхдверного «Пассата»
Михаил Кондратьев
Компания Volkswagen прекратит продажи седана Passat в Европе, и с 2023 года модель будет предлагаться только в кузове универсал. Такое решение направлено на снижение внутренней конкуренции среди марок концерна, сообщает Automotive News.
Passat лидирует в сегменте среднеразмерных автомобилей на европейском рынке — в октябре текущего года было продано почти 88,5 тысячи экземпляров. На втором месте расположилась Skoda Superb с результатом почти в 48 тысяч продаж. При этом соплатформенный чешский лифтбек, очевидно, «съедает» часть спроса на седан Passat ввиду более практичного кузова и чуть более низкой стоимости.
Так, согласно плану VW, «Суперб» возьмёт на себя роль четырёхдверного «Пассата» в центральной и восточной Европе, где седаны по-прежнему популярны, тогда как сам Passat останется только в виде универсала после смены поколений в
2023-м.
Вместе с тем обе модели ждёт переезд на завод в Словакии. Освободившиеся мощности на предприятии VW в немецком Эмдене, где сейчас выпускают Passat, будут использоваться для производства электрических моделей марки.
Ранее стало известно, что в 2023 году Volkswagen откажется от американского «Пассата» одновременно из-за относительно скромных успехов модели на рынке и продолжающегося в США роста продаж кроссоверов. Его место на заводе в Чаттануге займёт электрокроссовер ID4.