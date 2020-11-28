В США на продажу выставлен автомобиль-«котопёс»

Volkswagen оставит Европу без четырёхдверного «Пассата»

Новости

Михаил Кондратьев

Компания Volkswagen прекратит продажи седана Passat в Европе, и с 2023 года модель будет предлагаться только в кузове универсал. Такое решение направлено на снижение внутренней конкуренции среди марок концерна, сообщает Automotive News.

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  • Passat лидирует в сегменте средне­размерных автомо­билей на европейском рынке — в октябре текущего года было продано почти 88,5 тысячи экзем­пляров. На втором месте распо­ложилась Skoda Superb с результатом почти в 48 тысяч продаж. При этом соплат­форменный чешский лифтбек, очевидно, «съедает» часть спроса на седан Passat ввиду более практичного кузова и чуть более низкой стоимости.

  • Так, согласно плану VW, «Суперб» возьмёт на себя роль четырёх­дверного «Пассата» в центральной и восточной Европе, где седаны по-прежнему популярны, тогда как сам Passat останется только в виде универсала после смены поколений в 2023-м.

  • Вместе с тем обе модели ждёт переезд на завод в Словакии. Освобо­дившиеся мощности на пред­приятии VW в немецком Эмдене, где сейчас выпускают Passat, будут использо­ваться для произ­водства электрических моделей марки.

  • Ранее стало известно, что в 2023 году Volkswagen откажется от американ­ского «Пассата» одно­временно из-за относи­тельно скромных успехов модели на рынке и продол­жающегося в США роста продаж крос­соверов. Его место на заводе в Чаттануге займёт электро­кроссовер ID4.

Седан Passat или лифтбек Superb?

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