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Фотошпионы засняли салон китайского конкурента Гелендвагена от BYD
Новости

Михаил Кондратьев

Прототип новой модели компании BYD снова засняли на дорогах. На сей раз фотошпионам удалось запечатлеть салон с очень большим дисплеем медиасистемы. Китайская марка позиционирует будущую новинку как конкурента Mercedes-Benz G-класса, сообщает Carnewschina.

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  • В мае китайская компания анонсировала создание премиального суббренда, под которым будут выпускаться гибридные и электрические модели стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона юаней (7,3–13,6 миллиона рублей). 
  • Название новой марки пока не называется (возможно, это будет Xingkong, что переводится как «звёздное небо»), но известно, что её первенцем станет внедорожник в духе Гелендвагена. В июле появились снимки прототипа с характерным угловатым кузовом и кожухом запасного колеса на пятой двери. 
  • На первом снимке интерьера можно рассмотреть руль, необычные воздуховоды, расположенные над передней панелью, и экран медиасистемы, диагональ которого, предположительно, составляет не менее 20 дюймов. 
  • Дебют модели ожидается в четвёртом квартале текущего года, запуск серийного производства — в первой половине 2023-го. 

Концерн BYD огромными темпами наращивает выпуск автомобилей. Например, в июне компания продала на внутреннем рынке и экспортировала 134 000 автомобилей. Это более чем втрое превышает результат годичной давности и на 20 000 единиц больше, чем в мае.

Получится у BYD сделать достойную альтернативу Гелендвагену, как считаете?

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