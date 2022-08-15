Фотошпионы засняли салон китайского конкурента Гелендвагена от BYD

Название новой марки пока не называется (возможно, это будет Xingkong, что переводится как «звёздное небо»), но известно, что её первенцем станет внедорожник в духе Гелендвагена. В июле появились снимки прототипа с характерным угловатым кузовом и кожухом запасного колеса на пятой двери.