Фотошпионы засняли салон китайского конкурента Гелендвагена от BYD

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Китайский бренд BYD выходит на японский рынок с тремя моделями
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Михаил Кондратьев
Прототип новой модели компании BYD снова засняли на дорогах. На сей раз фотошпионам удалось запечатлеть салон с очень большим дисплеем медиасистемы. Китайская марка позиционирует будущую новинку как конкурента Mercedes-Benz G-класса, сообщает Carnewschina.
Концерн BYD огромными темпами наращивает выпуск автомобилей. Например, в июне компания продала на внутреннем рынке и экспортировала 134 000 автомобилей. Это более чем втрое превышает результат годичной давности и на 20 000 единиц больше, чем в мае.