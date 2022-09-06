Фотошпионы заметили новый Hyundai Solaris — у него «двухэтажные» фары

Материал по теме
В США составили рейтинг высокотехнологичных автомобилей: лучше всех — «корейцы»
Новый 36-летний грузовик ГАЗ-52 продают на Авто.ру за 10 миллионов рублей
Кирилл Малышев
Недалеко от южнокорейского центра исследований и разработок Hyundai папарацци сфотографировали прототип седана Solaris следующего поколения. Модель собираются рассекретить только в 2023 году, поэтому кузов целиком скрыт камуфляжем. Однако оптика частично видна, и она сильно изменит образ дешёвого седана.
О силовых установках нового Соляриса пока ничего не известно. В конце прошлого года сообщалось, что компания Hyundai свернула разработку всех новых ДВС, поэтому модели могут достаться моторы от предыдущего поколения. Однако в начале года американское подразделение марки опровергло эту информацию.