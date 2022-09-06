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Фотошпионы заметили новый Hyundai Solaris — у него «двухэтажные» фары
Новости

Кирилл Малышев

Недалеко от южнокорейского центра исследований и разработок Hyundai папарацци сфотографировали прототип седана Solaris следующего поколения. Модель собираются рассекретить только в 2023 году, поэтому кузов целиком скрыт камуфляжем. Однако оптика частично видна, и она сильно изменит образ дешёвого седана.

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  • Спереди основные фары сильно занижены относительно кромки капота. Очевидно, Solaris получит «двухэтажную» оптику с вынесенными наверх ходовыми огнями. Светодиоды в головном освещении у модели есть и сейчас, но в следующей генерации они могут войти в базовое оснащение.
  • Между задними фонарями появится светящаяся перемычка на светодиодах, которая сделает кузов визуально шире. А иллюзию большей длины при взгляде в профиль создаст имитация третьего окна на задней стойке кузова.
  • На снимках видно название модели Solaris. Под ним машина продаётся в России, а на других рынках её знают как Accent. В текущих обстоятельствах невозможно делать никаких прогнозов о том, когда новинка выйдет на наш рынок.

О силовых установках нового Соляриса пока ничего не известно. В конце прошлого года сообщалось, что компания Hyundai свернула разработку всех новых ДВС, поэтому модели могут достаться моторы от предыдущего поколения. Однако в начале года американское подразделение марки опровергло эту информацию.

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