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Появились шпионские фото нового Volkswagen Passat с минимальным камуфляжем
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Кирилл Малышев

В объектив автопапарацци попал универсал Volkswagen Passat следующего поколения. Зарядный порт на крыле указывает, что это гибридная версия. Дебют модели должен состояться в следующем году, напоминает Carscoops.

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  • В целом дизайн Пассата изменится мало. Из свежих черт видится только более широкая задняя стойка кузова. Пока сложно сказать, результат это увеличения длины машины или укорачивания заднего бокового стекла.
  • Маскировочная плёнка есть только спереди и сзади, по бокам кузов ничем не закрыт. За накладками скрываются зауженные фары, фонари и решётка радиатора. Воздухозаборники бампера увеличатся в размерах, капот сделают более рельефным.
  • В основу модели ляжет модернизированная платформа MQB. Passat получит последнюю итерацию бензиновых и дизельных двигателей концерна Volkswagen. Они будут соответствовать экоклассу Евро-7.

Универсал будет единственным типом кузова у следующей генерации Пассата. Седан упразднили ещё в начале года. Однако, скорее всего, из пятидверки сделают ещё и приподнятую версию Alltrack.

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