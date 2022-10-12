Появились шпионские фото нового Volkswagen Passat с минимальным камуфляжем

В основу модели ляжет модернизированная платформа MQB. Passat получит последнюю итерацию бензиновых и дизельных двигателей концерна Volkswagen. Они будут соответствовать экоклассу Евро-7.

Универсал будет единственным типом кузова у следующей генерации Пассата. Седан упразднили ещё в начале года. Однако, скорее всего, из пятидверки сделают ещё и приподнятую версию Alltrack.