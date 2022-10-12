Появились шпионские фото нового Volkswagen Passat с минимальным камуфляжем

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Кирилл Малышев
В объектив автопапарацци попал универсал Volkswagen Passat следующего поколения. Зарядный порт на крыле указывает, что это гибридная версия. Дебют модели должен состояться в следующем году, напоминает Carscoops.
Универсал будет единственным типом кузова у следующей генерации Пассата. Седан упразднили ещё в начале года. Однако, скорее всего, из пятидверки сделают ещё и приподнятую версию Alltrack.