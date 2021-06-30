Фотошпионы заглянули в салон электрокроссовера Porsche Macan

Издание Motor1 опубликовало шпионские фотоснимки интерьера тестового прототипа Porsche Macan EV, который должен выйти на рынок в 2023 году. Утверждается, что архитектура салона прототипа уже почти серийная, но некоторые нюансы фотографов озадачили.