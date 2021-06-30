Фотошпионы заглянули в салон электрокроссовера Porsche Macan

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Porsche вывела на тесты электрический Macan с запасом хода больше, чем у Taycan
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Дмитрий Елизаров
Издание Motor1 опубликовало шпионские фотоснимки интерьера тестового прототипа Porsche Macan EV, который должен выйти на рынок в 2023 году. Утверждается, что архитектура салона прототипа уже почти серийная, но некоторые нюансы фотографов озадачили.
Ранее компания публиковала официальные изображения прототипов Macan EV в ознаменование перехода от виртуальных тестов к дорожным испытаниям. Технические характеристики кроссовера пока не уточняются, но, по некоторым предположениям, вседорожник окажется «дальнобойнее» нынешнего Porsche Taycan.