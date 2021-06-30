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Фотошпионы заглянули в салон электрокроссовера Porsche Macan

Новости

Дмитрий Елизаров

Издание Motor1 опубликовало шпионские фотоснимки интерьера тестового прототипа Porsche Macan EV, который должен выйти на рынок в 2023 году. Утверждается, что архитектура салона прототипа уже почти серийная, но некоторые нюансы фотографов озадачили.

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  • Массивная передняя панель, насколько можно судить по фото, практически полностью закрыта экранами по образцу Porsche Taycan — видны как минимум центральный монитор медиасистемы и дополнительный экран для переднего пассажира. Ещё одна сенсорная панель размещена на центральной консоли.
  • Оформление водительского места выглядит необычно для Porsche — приборная панель расположена в крупном углублении и прикрыта сверху символическим, но широким козырьком. При этом на прототипе установлено сразу два приборных экрана — прямоугольный и полукруглый. Издание предполагает, что основным является экран с верхней кромкой дугообразной формы, а прямоугольный — это более ранний вариант, который просто не убрали.
  • Удалось запечатлеть электрический Macan и снаружи. Многочисленные накладки на кузов пока не позволяют судить о дизайне серийного электрокара, однако похожие на оптику Taycan фары, состоящие из четырёх светодиодных блоков каждая, вполне могут быть конвейерным вариантом.

Ранее компания публиковала официальные изображения прототипов Macan EV в ознаменование перехода от виртуальных тестов к дорожным испытаниям. Технические характеристики кроссовера пока не уточняются, но, по некоторым предположениям, вседорожник окажется «дальнобойнее» нынешнего Porsche Taycan.

Если Porsche Macan, то электрический или бензиновый?

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