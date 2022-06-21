Особо внедорожный Lamborghini Urus сняли на видео
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Varryxx появилось видео, снятое в непосредственной близости от завода компании Lamborghini. На нём запечатлён кроссовер Urus в ранее неизвестной модификации: он отличается рядом внедорожных доработок и ливреей с надписью Rescue Car («спасательный автомобиль»). Используется ли вседорожник для тестирования модификаций, которые позже получит серийный Urus, неизвестно.
- Предполагается, что особый Urus итальянцы построили для выполнения различных вспомогательных задач — например, сопровождения тестовых прототипов. Чтобы вызволять их из затруднительных дорожных ситуаций, кроссовер снабжён фаркопом сзади и массивной защитной конструкцией в передней части. Не исключено, она позволяет даже выталкивать застрявшие автомобили.
- Помимо прочего спасательный Lamborghini Urus оснащён экспедиционным багажником на крыше, на котором закреплена дополнительная световая балка, а в передний «кенгурин» вмонтирована лебёдка.
Lamborghini Urus станет базой для двух новинок итальянской компании, которые запланированы к выпуску в нынешнем году. Одна из них, как сообщалось ранее, должна оказаться более спортивной модификацией Urus Evo, а вторая может стать кроссовером, подготовленным для серьёзного бездорожья.