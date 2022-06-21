Особо внедорожный Lamborghini Urus сняли на видео

На YouTube-канале Varryxx появилось видео, снятое в непосредственной близости от завода компании Lamborghini. На нём запечатлён кроссовер Urus в ранее неизвестной модификации: он отличается рядом внедорожных доработок и ливреей с надписью Rescue Car («спасательный автомобиль»). Используется ли вседорожник для тестирования модификаций, которые позже получит серийный Urus, неизвестно.