Фотошпионы показали купеобразный кроссовер Chery Omoda 5 для европейского рынка

На фото кузова кросс-купе явных внешних отличий европейской Chery Omoda 5 от уже представленной на китайском рынке не заметно. Однако архитектура интерьера у кросс-купе для стран Европы будет собственной.

Вседорожнику изменили, к примеру,

очертания передней панели и способ крепления медиаэкранов, а также добавили у центральной консоли глянцевую полоску с сенсорными кнопками. У китайского кроссовера имеется выделенный блок управления климатом.