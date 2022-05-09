Фотошпионы показали купеобразный кроссовер Chery Omoda 5 для европейского рынка
Дмитрий Елизаров
Версия кросс-купе Chery Omoda 5 для стран Европы будет отличаться от китайского варианта: вседорожник получит оригинальную архитектуру интерьера. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии новинки, которые публикует издание «Китайские автомобили». Не исключено, аналогичным будет и салон российской версии Chery Omoda 5, дебют которой на нашем рынке намечен на середину лета.
- Издание утверждает, что на фото запечатлён тестовый образец Chery Omoda 5, который участвует в испытаниях по европейским стандартам. Этот вывод делается на основании имеющихся фото документов на автомобиль.
- На фото кузова кросс-купе явных внешних отличий европейской Chery Omoda 5 от уже представленной на китайском рынке не заметно. Однако архитектура интерьера у кросс-купе для стран Европы будет собственной. Вседорожнику изменили, к примеру, очертания передней панели и способ крепления медиаэкранов, а также добавили у центральной консоли глянцевую полоску с сенсорными кнопками. У китайского кроссовера имеется выделенный блок управления климатом.
- Переделан и центральный тоннель. Он имеет другую форму и иное расположение кнопок, подстаканники перенесены в другое место, переработан селектор коробки передач. Внутри тоннеля организовано место для хранения мелочей, а сверху — зона беспроводной зарядки гаджетов.
Chery Omoda 5 уже демонстрировали в России на закрытом мероприятии, но кроссовер был показан с полностью тонированными стёклами. Не исключено, организаторы не решились раньше времени рассекречивать версию с новым салоном. В Китае Chery Omoda 5 оснащается 1,6-литровым турбомотором на 197 л.с. и 290 Нм в паре с семиступенчатым «роботом». Какие именно характеристики кросс-купе получит на российском рынке, пока неясно.