Представлены рестайлинговые Volvo S60 и V60 с изменённым дизайном и новой медиасистемой

Шпионы сфотографировали странный Ford Mustang с горбом на капоте

Новости

Кирилл Малышев

Портал Autoblog опубликовал фотографии тестового прототипа Ford Mustang с шильдиками Shelby GT350. Машина привлекает внимание необычным высоким горбом на капоте.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Предназначение «надстройки» непонятно. На серийной версии Shelby GT500 есть воздухозаборник на капоте. Но даже с учётом маскирующей накладки он не достиг бы такой высоты. Autoblog предполагает, что горб намекает на изменения в технике, которые случатся с Мустангом в следующем поколении.
  • Версий две: либо для машины готовят полный привод, либо гибридную модификацию. В обоих случаях новые компоненты потребуют дополнительного места. Возможно, на тестовом прототипе в старом кузове таким способом выкроили пространство для них.

Ранее ателье Shelby представило экстремальную модификацию купе Mustang мощностью более 900 лошадиных сил. В этом году соберут 225 таких машин по цене от 128 000 долларов.

А вы как думаете: для чего это?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я