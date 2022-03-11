Шпионы сфотографировали странный Ford Mustang с горбом на капоте

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Классический Mustang перевели на электричество и предлагают за 466 000 долларов
Представлены рестайлинговые Volvo S60 и V60 с изменённым дизайном и новой медиасистемой
Кирилл Малышев
Портал Autoblog опубликовал фотографии тестового прототипа Ford Mustang с шильдиками Shelby GT350. Машина привлекает внимание необычным высоким горбом на капоте.
Ранее ателье Shelby представило экстремальную модификацию купе Mustang мощностью более 900 лошадиных сил. В этом году соберут 225 таких машин по цене от 128 000 долларов.