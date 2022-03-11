Шпионы сфотографировали странный Ford Mustang с горбом на капоте

Предназначение «надстройки» непонятно. На серийной версии Shelby GT500 есть воздухозаборник на капоте. Но даже с учётом маскирующей накладки он не достиг бы такой высоты. Autoblog предполагает, что горб намекает на изменения в технике, которые случатся с Мустангом в следующем поколении.