Фотографии Ferrari 348 TS, которые вы захотите поставить на скринсейвер. Фотопост

Алексей Олефиренко
Ferrari 348 стала одной из последних моделей, созданных ещё при жизни Энцо Феррари. Она выпускалась с 1989 по 1995 год и получила прозвище «Testarossa для бедных». Позже на её базе будет создана великолепная Ferrari F355, ну а 348-я на многие годы уйдёт в тень.
К счастью, в последнее время всё больше петролхэдов отдают должное именно модели 348 — что отражается и на её стоимости на вторичном рынке, и на красивых фотосессиях с её участием. Эту, например, создал бельгийский фотограф Рудольф ван дер Вен.
На снимках бельгийца представлена 348 TS (Transversale Spider) — открытый вариант суперкара, который был выпущен до 1993 года. Машина оснащена 3,4-литровым двигателем V8, который развивает 310 лошадиных сил. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая, с традиционно открытой кулисой.
С другими работами Рудольфа, оформленными в похожей стилистике, можно познакомиться в его профиле на сайте Behance.