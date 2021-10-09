Фотографии Ferrari 348 TS, которые вы захотите поставить на скринсейвер. Фотопост

Ferrari 348 стала одной из последних моделей, созданных ещё при жизни Энцо Феррари. Она выпускалась с 1989 по 1995 год и получила прозвище «Testarossa для бедных». Позже на её базе будет создана великолепная Ferrari F355, ну а 348-я на многие годы уйдёт в тень.