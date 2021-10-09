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Фотографии Ferrari 348 TS, которые вы захотите поставить на скринсейвер. Фотопост
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Алексей Олефиренко

Ferrari 348 стала одной из последних моделей, созданных ещё при жизни Энцо Феррари. Она выпускалась с 1989 по 1995 год и получила прозвище «Testarossa для бедных». Позже на её базе будет создана великолепная Ferrari F355, ну а 348-я на многие годы уйдёт в тень.

К счастью, в последнее время всё больше петролхэдов отдают должное именно модели 348 — что отражается и на её стоимости на вторичном рынке, и на красивых фотосессиях с её участием. Эту, например, создал бельгийский фотограф Рудольф ван дер Вен.

На снимках бельгийца представлена 348 TS (Transversale Spider) — открытый вариант суперкара, который был выпущен до 1993 года. Машина оснащена 3,4-литровым двигателем V8, который развивает 310 лошадиных сил. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая, с традиционно открытой кулисой.

С другими работами Рудольфа, оформленными в похожей стилистике, можно познакомиться в его профиле на сайте Behance.

Фотографии: Rudolf van der Ven

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