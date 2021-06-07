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Фото конкурента «ГАЗели» от КамАЗа попало в Сеть

Новости

Кирилл Малышев

В рамках визита на завод КамАЗ президента Татарстана Рустама Минниханова и премьера России Михаила Мишустина им показали будущий самый маленький грузовик завода. Никакой официальной информации о нём пока нет. Известно только предварительное, внутризаводское название модели — «Компас».

  • В новостях на сайте КамАЗа машина никак не упоминается. В аналогичном разделе портала главы Татарстана — тоже. Автомобиль можно заметить только на одном снимке в обширном фотоотчёте с мероприятия.
  • Первые данные о КамАЗе «Компас» появились больше года назад. Тогда стало известно, что новинка получит кабину от китайских грузовиков JAC N-серии. Её производство наладят в Набережных Челнах по полному циклу — со штамповкой и сваркой. От оригинала она отличается мелким декором.
  • В гамме ожидаются четыре версии: полной массой 3,5, 5, 8 и 12 тонн. Таким образом, одной машиной КамАЗ создаст конкурента «ГАЗели»,  «Валдаю» и «Газону» одновременно. Также есть информация, что все модификации получат дизели Cummins разного объёма и мощности.
  • Дата премьеры КамАЗа «Компас» пока не называлась.

В декабре состоялась премьера предсерийного прототипа электрокара «Кама-1». Как утверждают, он уже готов к серийному производству и может выйти на рынок в 2021 году. Электродвигатель развивает 80 кВт и трёхдверку до 100 км/ч за 6,7 секунды. Ориентировочный запас хода — до 300 километров.

Нужен ли КамАЗу малотоннажник?

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