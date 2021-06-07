Фото конкурента «ГАЗели» от КамАЗа попало в Сеть

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550 сил и адаптивный круиз: КамАЗ готовит новую версию тягача К5
Найдено самое дорогое парковочное место в мире
Кирилл Малышев
В рамках визита на завод КамАЗ президента Татарстана Рустама Минниханова и премьера России Михаила Мишустина им показали будущий самый маленький грузовик завода. Никакой официальной информации о нём пока нет. Известно только предварительное, внутризаводское название модели — «Компас».
В декабре состоялась премьера предсерийного прототипа электрокара «Кама-1». Как утверждают, он уже готов к серийному производству и может выйти на рынок в 2021 году. Электродвигатель развивает 80 кВт и трёхдверку до 100 км/ч за 6,7 секунды. Ориентировочный запас хода — до 300 километров.