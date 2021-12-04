Мы попросили нейросеть придумать «Ниву» будущего и самую красивую машину XX века. Вот что получилось

Наверняка вы слышали про ruDALL-E XL Malevich — это российская нейросеть, которая умеет генерировать изображения по их текстовому описанию. Проект, реализованный при участии «Сбера», стал известен в ноябре этого года, а сама система — это сверхмозговитый алгоритм, готовый творить как заправский художник. Вы ему — внятный запрос на сайте или в Telegram-боте, он вам — произведение цифрового искусства или просто симпатичное изображение, которым можно поделиться с друзьями.

Вскоре в Сети появились тысячи фотографий, «нарисованных» умной сетью на основе запросов типа «красивая бегущая собака» или «уютный домик с балконом на побережье». И хотя часть рисунков мало походила на здоровое творчество, креатив программы в отдельных случаях был налицо. Вот так, например, ruDALL-E XL Malevich «видит» красный гараж в спальном районе и круговой перекрёсток с пробками.