Мы попросили нейросеть придумать «Ниву» будущего и самую красивую машину XX века. Вот что получилось

Хотите знать, на что похож идеальный автомобиль для России? А как будет выглядеть чемпион Формулы-1 в недалёком будущем? Ответы на эти вопросы способна дать нейросеть. Ну, почти готова... Мы попробовали испытать функционал российского бота ruDALL-E, способного создавать картинки на основе текста: задали ему несколько животрепещущих тем и вот, что вышло.
Наверняка вы слышали про ruDALL-E XL Malevich — это российская нейросеть, которая умеет генерировать изображения по их текстовому описанию. Проект, реализованный при участии «Сбера», стал известен в ноябре этого года, а сама система — это сверхмозговитый алгоритм, готовый творить как заправский художник. Вы ему — внятный запрос на сайте или в Telegram-боте, он вам — произведение цифрового искусства или просто симпатичное изображение, которым можно поделиться с друзьями.
Вскоре в Сети появились тысячи фотографий, «нарисованных» умной сетью на основе запросов типа «красивая бегущая собака» или «уютный домик с балконом на побережье». И хотя часть рисунков мало походила на здоровое творчество, креатив программы в отдельных случаях был налицо. Вот так, например, ruDALL-E XL Malevich «видит» красный гараж в спальном районе и круговой перекрёсток с пробками.
Мы решили пойти дальше и забросали систему чисто автомобильными запросами в надежде получить шедевры. Сначала объектом интереса стали конкретные модели и марки. Например, спорткары Ferrari и Lamborghini, а также легковушки Mazda (на фото ниже — фотоответы нейросети на запросы «красное купе Ferrari», «кроссовер от Lambo» и «алый седан Mazda 6»). Оцените, как система пытается усложнить себе работу и выдать картинку в непривычном ракурсе, отчаянно стараясь сохранить перспективу и пропорции.
Вскоре желание выпытать у цифрового Малевича более ценные ответы взяло верх и мы сменили тактику. Ниже — результаты, выданные нейросетью на более общие запросы «доступный кроссовер для России», «новый массовый электромобиль», «люксовый седан для российского чиновника» и «самый красивый автомобиль 20 века». Задачка, скажем прямо, непростая. А поскольку на каждую такую просьбу «нейросетка» выдаёт несколько вариантов ответа, у вас есть возможность выбрать лучший.
Наконец, нас заинтересовали ответы ещё на несколько актуальных вопросов. Получив три коротких текстовых описания и потратив на обработку каждого по три-четыре минуты, ruDALL-E XL выдала серию не менее интересных изображений.
Доступная сейчас демо-версия программы не использует всех заложенных вычислительных возможностей и работает скорее на скорость, чем на результат. Вдобавок, у сети очевидные проблемы с абстрактным мышлением: например, обработать несложный запрос с тем же круговым перекрёстком и пробками у алгоритма не получилось.
При этом, сам по себе машинный интеллект ruDALL-E Malevich — весьма начитанная штука: «младшая» из двух разработанных систем долго обучалась на картинках и тексте и учитывает примерно 1,3 миллиарда параметров. «Старшая» модель (названная ruDALL-E XXL Kandinsky), судя по описанию, работает с 12 миллиардами параметров, и по интеллекту сравнима с нейросетью DALL-E, ранее запущенной английской компании Open AI.
Как бы там ни было, получать забавные автомобильные картинки на смартфон — пока одна из разновидностей фана. Важно лишь давать нейросети конкретные описания и не надеяться на то, что и вы, и система «мыслите» в одном направлении…