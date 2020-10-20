«Капсула времени»: 40-летний VW Golf с пробегом менее 1200 км пустят с молотка
Дмитрий Елизаров
На аукционе NEC Classic Live 13 ноября будет выставлен на продажу Volkswagen Golf первого поколения, выпущенный в 1980 году и с пробегом 1200 километров. Автомобиль помимо заводского состояния отличается ещё и необычной историей: к примеру, его впервые поставили на учёт лишь через 19 лет после покупки.
Первый владелец этого Гольфа купил его новым в качестве запасного варианта, так как наткнулся на очень выгодное предложение. Другой VW Golf у него к тому моменту уже был, но покупатель рассчитывал пересесть на второй автомобиль, когда первый окончательно выйдет из строя. Вопреки ожиданиям, этого не случилось, и из гаража он свой «запасной» автомобиль за два десятка лет выводил всего дважды — ради визита на сервис и для регистрации, которая состоялась лишь в 1999 году.
Сразу после постановки на учёт владелец решил, что не может эксплуатировать ежедневно ставший уже музейным экспонатом автомобиль, и продал хэтчбек коллекционеру. С тех пор уникальный VW Golf путешествует по частным коллекциям.
Каким именно мотором оснащена «капсула времени», не уточняется, однако судя по шильдику GLD, различимому на одной из фотографий, этот Golf имеет дизельный мотор. В 1980 году хэтчи первого поколения получали двигатель объёмом 1,6 литра, развивавший 54 л.с. и 98 Нм крутящего момента. Фотографии дают представление и об общем состоянии автомобиля, которое близко к заводскому.
Сколько именно заплатит покупатель за «капсулу времени», пока неизвестно, но подержанные VW Golf первого поколения в Европе редко оцениваются выше тысячи евро.
В сентябре один из японских дилеров, занимающихся автомобильной экзотикой, выставил на продажу реплику Porsche Type 64 с мотором от Volkswagen, зарегистрированную в Италии. Самоделку оценили в 150 тысяч евро.