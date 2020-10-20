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«Капсула времени»: 40-летний VW Golf с пробегом менее 1200 км пустят с молотка

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Дмитрий Елизаров

На аукционе NEC Classic Live 13 ноября будет выставлен на продажу Volkswagen Golf первого поколения, выпущенный в 1980 году и с пробегом 1200 кило­метров. Авто­мобиль помимо заводского состояния отличается ещё и необычной историей: к примеру, его впервые поставили на учёт лишь через 19 лет после покупки.

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  • Первый владелец этого Гольфа купил его новым в качестве запасного варианта, так как наткнулся на очень выгодное предло­жение. Другой VW Golf у него к тому моменту уже был, но покупатель рас­считывал пересесть на второй авто­мобиль, когда первый оконча­тельно выйдет из строя. Вопреки ожиданиям, этого не случилось, и из гаража он свой «запасной» авто­мобиль за два десятка лет выводил всего дважды — ради визита на сервис и для реги­страции, которая состоялась лишь в 1999 году.

  • Сразу после постановки на учёт владелец решил, что не может эксплуати­ровать ежедневно ставший уже музейным экспонатом авто­мобиль, и продал хэтчбек коллекци­онеру. С тех пор уникальный VW Golf путеше­ствует по частным коллекциям.

  • Каким именно мотором оснащена «капсула времени», не уточняется, однако судя по шильдику GLD, различи­мому на одной из фото­графий, этот Golf имеет дизельный мотор. В 1980 году хэтчи первого поколения получали двигатель объёмом 1,6 литра, развивав­ший 54 л.с. и 98 Нм крутящего момента. Фото­графии дают представ­ление и об общем состоянии автомо­биля, которое близко к заводскому.

  • Сколько именно заплатит покупатель за «капсулу времени», пока неизвестно, но подер­жанные VW Golf первого поколения в Европе редко оцени­ваются выше тысячи евро.

  • В сентябре один из японских дилеров, занимающихся автомо­бильной экзотикой, выставил на продажу реплику Porsche Type 64 с мотором от Volkswagen, зареги­стриро­ванную в Италии. Самоделку оценили в 150 тысяч евро.

Что бы вы выбрали — первый Golf или первый «Жук»?

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