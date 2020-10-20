«Капсула времени»: 40-летний VW Golf с пробегом менее 1200 км пустят с молотка

Первый владелец этого Гольфа купил его новым в качестве запасного варианта, так как наткнулся на очень выгодное предло­жение. Другой VW Golf у него к тому моменту уже был, но покупатель рас­считывал пересесть на второй авто­мобиль, когда первый оконча­тельно выйдет из строя. Вопреки ожиданиям, этого не случилось, и из гаража он свой «запасной» авто­мобиль за два десятка лет выводил всего дважды — ради визита на сервис и для реги­страции, которая состоялась лишь в 1999 году.

Сразу после постановки на учёт владелец решил, что не может эксплуати­ровать ежедневно ставший уже музейным экспонатом авто­мобиль, и продал хэтчбек коллекци­онеру. С тех пор уникальный VW Golf путеше­ствует по частным коллекциям.

Каким именно мотором оснащена «капсула времени», не уточняется, однако судя по шильдику GLD, различи­мому на одной из фото­графий, этот Golf имеет дизельный мотор. В 1980 году хэтчи первого поколения получали двигатель объёмом 1,6 литра, развивав­ший 54 л.с. и 98 Нм крутящего момента. Фото­графии дают представ­ление и об общем состоянии автомо­биля, которое близко к заводскому.

Сколько именно заплатит покупатель за «капсулу времени», пока неизвестно, но подер­жанные VW Golf первого поколения в Европе редко оцени­ваются выше тысячи евро.