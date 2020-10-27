51-летний ржавый Jaguar E-type продают по цене нового iPhone
Борис Закиров
На аукцион Bring a Trailer выставлено заднеприводное купе Jaguar
В объявлении отдельно указано, что автомобиль не на ходу. Прошлый хозяин приобрёл его в 1981 году, а через 10 лет поместил машину на хранение. Перед консервацией владелец восстановил двигатель, сделал обслуживание системы охлаждения и отремонтировал топливный бак.
Автомобиль окрашен в серебристый цвет с бордовой полосой, кузов покрыт ржавчиной и пятнами красной краски на кромке капота. Хромированные 15-дюймовые диски совмещены с изношенной резиной.
Кожаная обивка салона тоже истрепалась и имеет повреждения. На одометре указан пробег в 77 тысяч километров, из которых 160 были добавлены нынешним владельцем.
Под капотом – 4,2-литровая рядная «шестёрка», которая с завода развивала 265 лошадиных сил и 384 Нм крутящего момента. Она совмещена с четырёхступенчатой «механикой». В последний раз двигатель заводился 20 лет назад.
В комплекте к машине идут сервисный справочник, часть записей об обслуживании и запчасти (включая снятые детали).
В начале сентября купе
E-type1970 года выпуска продавалось на Авто.ру. Автомобиль с пробегом в 30 тысяч километров с бежевым салоном оценивался в 9,8 миллиона рублей.