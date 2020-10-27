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51-летний ржавый Jaguar E-type продают по цене нового iPhone

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Борис Закиров

На аукцион Bring a Trailer выставлено задне­приводное купе Jaguar E-type 1969 года выпуска. На момент публикации материала за авто­мобиль предлагают 1500 долларов США (114,8 тысячи рублей), что примерно соответ­ствует стоимости смартфона iPhone 12 Pro в России.

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  • В объявлении отдельно указано, что авто­мобиль не на ходу. Прошлый хозяин приобрёл его в 1981 году, а через 10 лет поместил машину на хранение. Перед консер­вацией владелец восстановил двигатель, сделал обслужи­вание системы охлаждения и отремонти­ровал топливный бак.

  • Автомобиль окрашен в серебри­стый цвет с бордовой полосой, кузов покрыт ржавчиной и пятнами красной краски на кромке капота. Хромиро­ванные 15-дюймовые диски совмещены с изношенной резиной.

  • Кожаная обивка салона тоже истрепалась и имеет повреждения. На одометре указан пробег в 77 тысяч километров, из которых 160 были добавлены нынешним владельцем.

  • Под капотом – 4,2-литровая рядная «шестёрка», которая с завода развивала 265 лошадиных сил и 384 Нм крутящего момента. Она совмещена с четырёх­ступен­чатой «механикой». В последний раз двигатель заводился 20 лет назад.

  • В комплекте к машине идут сервисный справочник, часть записей об обслужи­вании и запчасти (включая снятые детали).

  • В начале сентября купе E-type 1970 года выпуска продавалось на Авто.ру. Авто­мобиль с пробегом в 30 тысяч километров с бежевым салоном оценивался в 9,8 миллиона рублей.

Взяли бы такой E-type под реставрацию?

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