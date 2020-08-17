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40-тонный дрифт: посмотрите, как водитель карьерного самосвала совмещает полезное с приятным

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Дмитрий Елизаров

Водитель карьерного грузовика Caterpillar во время работы на несколько секунд вообразил себя Кеном Блоком и продемон­стрировал на нём зрелищный дрифт. Во время силового скольже­ния машина развер­нулась на 180 градусов и сложилась практически пополам.

  • Если верить описанию, видео было снято из кабины экска­ватора в одном из карьеров в британском Честер­филде. Так водитель самосвала решил ускорить разворот для погрузки на скользком покрытии.

  • Скольжение 40-тонному самосвалу облегчила погода: и подъездная дорога, и сама погрузочная площадка покрыты слоем мокрой глины. В итоге, благодаря мощному мотору грузовика и хорошим навыкам его водителя, во время исполнения трюка никто не пострадал.

  • Как повлиял дрифт на работо­способность узла сочленения массивной машины, неизвестно.

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