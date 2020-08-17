40-тонный дрифт: посмотрите, как водитель карьерного самосвала совмещает полезное с приятным

Водитель карьерного грузовика Caterpillar во время работы на несколько секунд вообразил себя Кеном Блоком и продемон­стрировал на нём зрелищный дрифт. Во время силового скольже­ния машина развер­нулась на 180 градусов и сложилась практически пополам.