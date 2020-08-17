40-тонный дрифт: посмотрите, как водитель карьерного самосвала совмещает полезное с приятным
Дмитрий Елизаров
Водитель карьерного грузовика Caterpillar во время работы на несколько секунд вообразил себя Кеном Блоком и продемонстрировал на нём зрелищный дрифт. Во время силового скольжения машина развернулась на 180 градусов и сложилась практически пополам.
Если верить описанию, видео было снято из кабины экскаватора в одном из карьеров в британском Честерфилде. Так водитель самосвала решил ускорить разворот для погрузки на скользком покрытии.
Скольжение 40-тонному самосвалу облегчила погода: и подъездная дорога, и сама погрузочная площадка покрыты слоем мокрой глины. В итоге, благодаря мощному мотору грузовика и хорошим навыкам его водителя, во время исполнения трюка никто не пострадал.
Как повлиял дрифт на работоспособность узла сочленения массивной машины, неизвестно.