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Toyota запатентовала в России обновлённые Hilux и Fortuner с мощным дизелем

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Артем Шахнович

В базе Росстандарта появились ОТТС (Одобрение типа транс­портного средства) на средне­размерный пикап Toyota Hilux и внедорож­ник Fortuner. Они отличаются от дорестай­линговых машин не только внешностью, но и более мощным двигателем.

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  • Обе модели модернизиро­вали в начале лета. Главным техническим новше­ством стал апгрейд 2,8-литрового турбо­дизельного двигателя. Агрегат получил более производи­тельную систему охлаждения, балансирный вал и изменённую программу управ­ления. Обороты холостого хода были снижены, а топливная экономич­ность улучшилась сразу на 17%. Отдача увеличена со 177 л.с. и 450 Нм до 204 л.с. и 500 Нм.

  • Российские версии Hilux и Fortuner получат обнов­лённый двигатель, но в 200-сильной моди­фикации, ради попадания в более выгодную налоговую категорию. Агрегат сочетается с шести­ступенчатой автомати­ческой коробкой.

  • Среди других отличий рестай­лингового Hilux — увели­ченная радиаторная решётка, новые бамперы и полностью свето­диодная головная оптика у дорогих версий, а также восьми­дюймовый дисплей новой мульти­медийной системы вместо прежнего семи­дюймового. Аналогичные изменения случились и у модели Fortuner.

  • Сроки появления в России обновлённых внедорож­ников пока не уточняются.

Hilux или Fortuner?

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