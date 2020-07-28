Toyota запатентовала в России обновлённые Hilux и Fortuner с мощным дизелем
Артем Шахнович
В базе Росстандарта появились ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на среднеразмерный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner. Они отличаются от дорестайлинговых машин не только внешностью, но и более мощным двигателем.
Обе модели модернизировали в начале лета. Главным техническим новшеством стал апгрейд 2,8-литрового турбодизельного двигателя. Агрегат получил более производительную систему охлаждения, балансирный вал и изменённую программу управления. Обороты холостого хода были снижены, а топливная экономичность улучшилась сразу на 17%. Отдача увеличена со 177 л.с. и 450 Нм до 204 л.с. и 500 Нм.
Российские версии Hilux и Fortuner получат обновлённый двигатель, но в 200-сильной модификации, ради попадания в более выгодную налоговую категорию. Агрегат сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой.
Среди других отличий рестайлингового Hilux — увеличенная радиаторная решётка, новые бамперы и полностью светодиодная головная оптика у дорогих версий, а также восьмидюймовый дисплей новой мультимедийной системы вместо прежнего семидюймового. Аналогичные изменения случились и у модели Fortuner.
Сроки появления в России обновлённых внедорожников пока не уточняются.