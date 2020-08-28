Названы новые сроки премьеры спорткара Nissan 400Z

Как в Майбахе: индийцы удивили тюнингом салона внедорожника Toyota Fortuner

Новости

Кирилл Малышев

Индийское ателье DС Design показало программы доработок для внедорожника Toyota Fortuner и минивэна Toyota Innova. Они превращают салоны массовых моделей в роскошные интерьеры в стиле внедорожника Mercedes-Maybach GLS. Об этом пишет Car Blog India.

1/3

  • Между водителем и VIP-пассажиром установлена полно­размерная стеклянная перегородка. Она стационарная и не обладает дополни­тельным функционалом. ЖК-панель диагональю 15 дюймов смонтиро­вана на потолке и расклады­вается с помощью электропривода.

  • Третий ряд сидений в обеих моделях убран, пара кресел второго ряда сдвинуты назад. У них полный набор электроприводов, обширные подголов­ники и оттоманки для ног. В базовый пакет тюнинга также входят холодильник, розетки на 230 и 12 Вольт, разъём для наушников, интерком, индивиду­альная аудио­система для задней части салона, возмож­ность смотреть изображения с передней и задней камер.

  • Салон отделан хорошей кожей и облагорожен деревянными вставками. По желанию заказчика кожи может быть больше, а деревянным могут сделать даже покрытие пола. В числе опций – фоновая подсветка панелей салона и потолка, лампы для чтения, шторки на окнах, актуальные сегодня санитайзер и ионизатор воздуха. Для управления всеми наворотами преду­смотрен пульт между креслами.

  • В зависимости от насыщенности опциями тюнинг обойдётся в сумму от 775 000 до 1 205 000 рупий (790 000 – 1 230 000 рублей). Toyota Innova и Fortuner стоят в Индии от 1,6 и 2,9 миллиона рублей соответ­ственно.

Превращение массовых моделей в роскошные лимузины —

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение