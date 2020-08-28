Как в Майбахе: индийцы удивили тюнингом салона внедорожника Toyota Fortuner
Кирилл Малышев
Индийское ателье DС Design показало программы доработок для внедорожника Toyota Fortuner и минивэна Toyota Innova. Они превращают салоны массовых моделей в роскошные интерьеры в стиле внедорожника Mercedes-Maybach GLS. Об этом пишет Car Blog India.
Между водителем и VIP-пассажиром установлена полноразмерная стеклянная перегородка. Она стационарная и не обладает дополнительным функционалом. ЖК-панель диагональю 15 дюймов смонтирована на потолке и раскладывается с помощью электропривода.
Третий ряд сидений в обеих моделях убран, пара кресел второго ряда сдвинуты назад. У них полный набор электроприводов, обширные подголовники и оттоманки для ног. В базовый пакет тюнинга также входят холодильник, розетки на 230 и 12 Вольт, разъём для наушников, интерком, индивидуальная аудиосистема для задней части салона, возможность смотреть изображения с передней и задней камер.
Салон отделан хорошей кожей и облагорожен деревянными вставками. По желанию заказчика кожи может быть больше, а деревянным могут сделать даже покрытие пола. В числе опций – фоновая подсветка панелей салона и потолка, лампы для чтения, шторки на окнах, актуальные сегодня санитайзер и ионизатор воздуха. Для управления всеми наворотами предусмотрен пульт между креслами.
В зависимости от насыщенности опциями тюнинг обойдётся в сумму от 775 000 до
1 205 000рупий (790 000 – 1 230 000рублей). Toyota Innova и Fortuner стоят в Индии от 1,6 и 2,9 миллиона рублей соответственно.