Как в Майбахе: индийцы удивили тюнингом салона внедорожника Toyota Fortuner

Между водителем и VIP-пассажиром установлена полно­размерная стеклянная перегородка. Она стационарная и не обладает дополни­тельным функционалом. ЖК-панель диагональю 15 дюймов смонтиро­вана на потолке и расклады­вается с помощью электропривода.

Третий ряд сидений в обеих моделях убран, пара кресел второго ряда сдвинуты назад. У них полный набор электроприводов, обширные подголов­ники и оттоманки для ног. В базовый пакет тюнинга также входят холодильник, розетки на 230 и 12 Вольт, разъём для наушников, интерком, индивиду­альная аудио­система для задней части салона, возмож­ность смотреть изображения с передней и задней камер.

Салон отделан хорошей кожей и облагорожен деревянными вставками. По желанию заказчика кожи может быть больше, а деревянным могут сделать даже покрытие пола. В числе опций – фоновая подсветка панелей салона и потолка, лампы для чтения, шторки на окнах, актуальные сегодня санитайзер и ионизатор воздуха. Для управления всеми наворотами преду­смотрен пульт между креслами.