Toyota Fortuner и Hilux обновились, получив новую внешность и мощный дизель
Николай Андреев
Компания Toyota одновременно представила рестайлинговые версии рамного внедорожника Fortuner и пикапа Hilux. Соплатформенные модели получили не только новый дизайн, но и технические доработки.
Обе модели обзавелись светодиодными фарами, передними бамперами с увеличенными воздухозаборниками и фонарями с новым рисунком. Пикап в топ-версии Invincible для Европы дополнительно имеет более крупные накладки на колёсных арках, а внедорожник в исполнении Legender для тайского рынка доступен с двухцветной окраской кузова, 20-дюймовыми колёсными дисками и электроприводом двери багажника.
Мультимедийная система с восьмидюймовым экраном теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В списке опций Hilux и Fortuner присутствуют адаптивный круиз-контроль, функция предупреждения об уходе из полосы, парктроники «по кругу», бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфонов, фоновая подсветка салона и 800-ваттная аудиосистема JBL с 9 динамиками.
У модернизированного 2,8-литрового турбодизеля мощность выросла со 177 л.с. (450 Н·м) до 204 л.с. (500 Н·м). Двигатель по-прежнему сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Время разгона до
100 км/чу пикапа сократилось с 12,8 до 10 секунд. Обороты холостого хода снижены с 850 до 680 об./мин,а за счёт более эффективной системы охлаждения расход топлива снижен на 17%.
Инженеры Toyota перенастроили рулевое управление и подвеску моделей — установили другие сайлентблоки и амортизаторы, а также поменяли листовые рессоры у пикапа и добавили его заднеприводным версиям электронную имитацию блокировки дифференциала.
В Таиланде, где производятся Toyota Fortuner и Hilux, в продажу модели поступят до конца июня. Когда обновлённые пикап и внедорожник появятся на российском рынке, пока неизвестно.