Toyota Fortuner и Hilux обновились, получив новую внешность и мощный дизель

У модернизированного 2,8-литрового турбодизеля мощность выросла со 177 л.с. (450 Н·м) до 204 л.с. (500 Н·м). Двигатель по-прежнему сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Время разгона до 100 км/ч у пикапа сократилось с 12,8 до 10 секунд. Обороты холостого хода снижены с 850 до 680 об./мин, а за счёт более эффективной системы охлаж­дения расход топлива снижен на 17%.

Инженеры Toyota перенастроили рулевое управ­ление и подвеску моделей — установили другие сайлент­блоки и амортизаторы, а также поменяли листовые рессоры у пикапа и добавили его задне­приводным версиям электронную имитацию блокировки дифференциала.