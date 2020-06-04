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Toyota Fortuner и Hilux обновились, получив новую внешность и мощный дизель

Новости

Николай Андреев

Компания Toyota одновременно представила рестайлинговые версии рамного внедорожника Fortuner и пикапа Hilux. Соплат­форменные модели получили не только новый дизайн, но и технические доработки.

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  • Обе модели обзавелись светодиодными фарами, передними бамперами с увели­ченными воздухо­заборниками и фонарями с новым рисунком. Пикап в топ-версии Invincible для Европы дополни­тельно имеет более крупные накладки на колёсных арках, а внедорожник в исполнении Legender для тайского рынка доступен с двух­цветной окраской кузова, 20-дюймовыми колёсными дисками и электро­приводом двери багажника.

  • Мультимедийная система с восьми­дюймовым экраном теперь поддер­живает Apple CarPlay и Android Auto. В списке опций Hilux и Fortuner присут­ствуют адаптивный круиз-контроль, функция предупреж­дения об уходе из полосы, парктроники «по кругу», бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфонов, фоновая подсветка салона и 800-ваттная аудио­система JBL с 9 динамиками.

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  • У модернизированного 2,8-литрового турбодизеля мощность выросла со 177 л.с. (450 Н·м) до 204 л.с. (500 Н·м). Двигатель по-прежнему сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Время разгона до 100 км/ч у пикапа сократилось с 12,8 до 10 секунд. Обороты холостого хода снижены с 850 до 680 об./мин, а за счёт более эффективной системы охлаж­дения расход топлива снижен на 17%.

  • Инженеры Toyota перенастроили рулевое управ­ление и подвеску моделей — установили другие сайлент­блоки и амортизаторы, а также поменяли листовые рессоры у пикапа и добавили его задне­приводным версиям электронную имитацию блокировки дифференциала. 

  • В Таиланде, где производятся Toyota Fortuner и Hilux, в продажу модели поступят до конца июня. Когда обнов­лённые пикап и внедорожник появятся на российском рынке, пока неизвестно.

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