Доминантные гены. Все плюсы и минусы Toyota Fortuner: подробный тест
КИРИЛЛ БРЕВДО
На фоне современных кроссоверов внедорожник Toyota Fortuner, построенный на базе пикапа Toyota Hilux, выглядит этаким пришельцем из прошлого. Такого рода техника сегодня считается вымирающим видом, однако по-прежнему востребована теми энтузиастами, чей ареал обитания не ограничивается исключительно дорогами с твёрдым покрытием. Не так давно Fortuner претерпел обновление, чем вновь обратил на себя наше пристальное внимание.
- Простота и надёжность
- Высокая ликвидность
- Отличная проходимость
- Своеобразная эргономика
- Посредственная плавность хода
- Небольшой межсервисный интервал
Новые бамперы, решётка радиатора и оптика не настолько бросаются в глаза, чтобы с ходу понять, что за Fortuner стоит перед вами — уже рестайлинговый или ещё нет. Главные признаки обновления — диодные полоски поворотников в бампере и иной рисунок облицовки радиатора, но в целом внешние трансформации настолько незначительны, что практически нивелируют эффект новизны. Куда важнее главное изменение по технике — новый дизель от Toyota LC Prado, который стал на 23 силы мощнее и на 50 Нм моментнее, чем прежде. А ещё — свежая мультимедийка, которой оснащаются все версии, кроме базовой. Разбираться в плюсах и минусах рамного внедорожника Toyota мы будем на примере Fortuner топ-комплектации Престиж за 3 646 500 рублей.
Интерьер
Базовая эргономика у Fortuner без серьёзных нареканий — разве что маловат диапазон регулировки руля по вылету: баранку хотелось бы придвинуть к себе поближе. Есть и некоторые вопросы к расположению отдельных кнопок — кажется, что их раскидали по салону бессистемно. Зато обзорность хороша: высокая посадка позволяет смотреть вперёд поверх других машин, а не слишком широкие стойки кузова не портят вид, даже несмотря на массивные ручки, прикрученные для облегчения посадки. И крупные зеркала заднего вида хороши.
Практичность
Багажник в целом соответствует габаритам машины, но система трансформации салона не без нюансов. Второй ряд складывается не в пол, а превращается в бутерброд из подушки и спинки, после чего вся конструкция встаёт вертикально, прижимаясь к передним креслам. Пол в этом случае выходит ровным, однако длина погрузочной площадки уменьшается на толщину этого самого «бутерброда». Чтобы использовать грузовое пространство по максимуму, придётся демонтировать сиденья третьего ряда, но для этого надо брать в руки гаечный ключ.
Удобные ручки на передних стойках кузова помогают взобраться в расположенный на почтительном удалении от земли салон внедорожника. Но подножки — только мешают. Они недостаточно широки, чтобы использовать их по назначению, при этом торчат наружу ровно настолько, чтобы пачкать вам джинсы. К тому же они ухудшают геометрическую проходимость, и повредить их на бездорожье проще простого.
Техника и надёжность
Основой для Fortuner стал пикап Toyota Hilux. К слову, обе модели на наш рынок поступают с завода Toyota Motor Thailand. В основе внедорожника — лонжеронная рама, а двухрычажная передняя подвеска унифицирована с той, что используется на пикапе. А вот задний мост держится на рычагах с пружинами, в то время как у Хайлакса применены рессоры.
Бензиновый мотор 2TR-FE объёмом 2,7 литра (166 л.с.) считается очень надёжным: эта 16-клапанная рядная «четвёрка» при регулярном обслуживании может одолеть не одну сотню тысяч километров без серьёзных вмешательств. Как правило, на пробеге около 250 тысяч километров мотор может потребовать замены колец, но затем ещё легко пройдёт столько же до расточки под первый ремонтный размер. Двигатель способен работать и на
Турбодизель объёмом 2,8 литра с индексом 1GD-FTV способен доставить больше проблем, чем его бензиновый коллега. Слабыми местами считаются сажевый фильтр, который рискует засориться, и склонные к разрушению свечи накаливания. Кроме того, во впускной коллектор может подсасываться пыль, что приводит к потере мощности. В ходе недавней модернизации мотору сосватали более производительный турбонаддув изменяемой геометрии, а также модернизировали систему смазки и увеличили давление в топливной рампе, вследствие чего мощность поднялась со 177 до 200 сил, а крутящий момент вырос на 50 Нм — до 500 Нм.
Трансмиссия у Fortuner сделана по внедорожной классике. Это схема part-time с жёстко подключаемым передним мостом, которая не подразумевает наличия межосевого дифференциала. А раз его нет, то и ездить по дорогам с твёрдым покрытием на всех четырёх не рекомендуется: машина хуже управляется, а трансмиссия испытывает повышенные нагрузки. Чтобы уберечь раздатку от перегрева, японцы добавили дополнительный радиатор охлаждения, так что, в теории, на полном приводе допустимо двигаться с любой скоростью. Но подключать и отключать переднюю ось можно только на скорости до ста километров в час. Во всех комплектациях Fortuner оснащается принудительной блокировкой заднего дифференциала.
Коробку передач AC60F, которой оснащают Fortuner, поставляет компания Aisin Warner — в её номенклатуре агрегат фигурирует под индексом AWR6B45. Шестидиапазонный «автомат» считается достаточно надёжным. Прочие узлы трансмиссии также не досаждают поломками при условии регулярного обслуживания. А о том, чтобы оно происходило как можно чаще, позаботилась сама компания Toyota Motor, установив межсервисный пробег для своих машин в
Езда
В движении становится предельно ясно, что грузовые гены у Fortuner явно доминируют. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что в повадках машины чувствуется брутальная основательность. Вот отчётливо работает мотор, вот тяжеловатый руль лениво (3,25 оборота от упора до упора) поворачивает колёса на парковке, вот машина покачивается при торможении. Наверняка многим владельцам этого внедорожника нравятся ощущения за рулём — ведь в этом есть определённый кайф от управления большой и серьёзной техникой. А плохо то, что объективно с ездовым комфортом у Тойоты дела так себе.
То, как автомобиль преодолевает дефекты дорожного покрытия, говорит о том, что для инженеров энергоёмкость была важнее плавности хода. Fortuner подробно отмечает неровности любого калибра — от мелких до крупных. Зато явно даёт понять, что нет таких колдобин, которые смогли бы нанести урон его подвеске. Принцип «больше скорость — меньше ям» для Тойоты можно рассматривать как руководство к действию. Ты понимаешь, за что расплачиваешься дискомфортом на асфальте, когда мчишь во весь опор по грунтовке или ходом пролетаешь лежачий полицейский: Fortuner всё стерпит!
После ревизии дизель стал как будто менее вибронагружен, однако полностью тремор не ушёл. Да и беззвучным мотор точно не назовёшь: характерный стрекот слышен во всём диапазоне оборотов. А вот прибавку мощности и момента почувствовать легко. Fortuner резво принимает с места и жизнерадостно набирает ход — с прежней версией дизеля такой прыти точно не было. А поскольку по умолчанию привод здесь только на заднюю ось, то на зимней дороге любая попытка активно ускориться приводит к активному вмешательству антипробуксовочной системы, о чём свидетельствует моргание соответствующей «контрольки» на приборной панели.
По неубранной после снегопада Москве ездить на заднем приводе — удовольствие сомнительное. Впрочем, неочищенные дороги позволяют без угрызений совести подключить переднюю ось, благо сделать это можно прямо на ходу, если скорость не превышает
Но быстрые повороты — не лучшая площадка для игр владельца Fortuner. На дугу внедорожник встаёт не слишком охотно и лишь после того, как отработает крен кузова. А если в вираже машине попадутся неровности, то она обязательно сместится наружу. Да и в колее Fortuner изрядно переставляет, что не добавляет водителю уверенности. Настройки рулевого управления специфические: чувствительность в околонулевой зоне низкая, однако руль не кажется лёгким — особенно в парковочных режимах. Сложно избавиться от ощущения, что, управляя этим автомобилем, совершаешь не самую простую работу.
Зато на бездорожье Toyota Fortuner в своей стихии. Тяги дизеля хватает на все случаи загородной жизни, и трудно себе вообразить, куда надо сунуться на этой машине, чтобы понадобилось задействовать пониженную передачу. Вот только подножки здесь совсем не в тему. Это сомнительное украшение абсолютно нефункционально в плане облегчения посадки, при этом опереться ими на грунт, преодолевая сложный рельеф, проще простого. Это особенно досадно с учётом того, что геометрическая проходимость у Тойоты отличная: углы въезда и съезда составляют 29 и 25 градусов, а дорожный просвет — 225 мм.
Оснащение
Российский Fortuner — это два мотора и четыре комплектации. Базовая машина в версии Стандарт оценена в 2 686 000 рублей и оснащена рядной бензиновой «четвёркой» 2.7 мощностью 166 сил, которая сочетается с пятиступенчатой «механикой». Набор оборудования у неё небогат: кондиционер, зеркала с подогревом и электроприводом складывания, датчик света, CD-ресивер с USB-разъёмом и поддержкой Bluetooth, три подушки безопасности (пара фронтальных и для защиты колен водителя), а также сигнализация с центральным замком. Но полиуретановый руль в Стандарте лишён кожаного покрова, а колёса собраны на стальной штамповке.
Далее следует комплектация Комфорт за 3 074 000 рублей, для которой бензиновый мотор также безальтернативен. За дополнительные 388 тысяч вы получите светодиодные противотуманки в бампере и рейлинги на крыше, боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль, подогреваемые кресла и руль (причём он будет обтянут кожей), мультимедийную систему с восьмидюймовым тачскрином, датчики парковки по кругу вкупе с камерой заднего вида, а главное — шестиступенчатый «автомат» и подрулевые лепестки в придачу. Кроме того, у такого Fortuner охлаждается бардачок, а дисплей приборной панели не монохромный, а цветной. И колёса на литых дисках.
Далее идут машины, оснащённые двухсотсильным дизелем 2.8, и они заметно дороже. Минимальная комплектация для дизельных Fortuner — Элеганс за 3 346 500 рублей, которая отличается от бензинового Комфорта только другим мотором с догревателем двигателя и дополнительным электрическим отопителем салона. А на вершине прайс-листа — версия Престиж, за которую просят 3 620 500 рублей. Правда, доплачивать 274 тысячи за особые задние фонари, хромированные ручки дверей, бесключевой доступ, кожаный салон и 18-дюймовые колёса, а также за систему помощи при спуске по склону и, тем более, за электронную имитацию блокировки заднего дифференциала (есть же настоящая механическая блокировка!) особого резона, кажется, нет.
Конкуренты
Вывод
Toyota Fortuner — автомобиль не для города и, пожалуй, не для путешествий. Рекомендовать его в качестве единственной семейной машины не очень хочется по двум причинам: полный привод part-time лишает внедорожник универсальности, а его олдскульная подвеска совсем неидеальна с точки зрения повседневного комфорта. Зато для приключений Fortuner подходит отлично: он достаточно крепок и надёжен, чтобы можно было отправиться туда, где качество дорог не соответствует надеждам столичных жителей. Охотник, рыболов или зажиточный житель города-миллионника— вот самая логичная целевая аудитория этой машины. Ну а более мощный дизель и новая мультимедийка — это как раз то, ради чего стоило подождать обновления.
Комплектация2.8d AT (200 л.с.) 4WD
Двигатель2.8 / 200 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива10.9
Разгон до 100 км/ч10.8