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Доминантные гены. Все плюсы и минусы Toyota Fortuner: подробный тест

Тесты

КИРИЛЛ БРЕВДО

На фоне современных кроссоверов внедорожник Toyota Fortuner, построенный на базе пикапа Toyota Hilux, выглядит этаким пришельцем из прошлого. Такого рода техника сегодня считается вымирающим видом, однако по-прежнему востребо­вана теми энтузиастами, чей ареал обитания не ограничи­вается исключительно дорогами с твёрдым покрытием. Не так давно Fortuner претерпел обновление, чем вновь обратил на себя наше пристальное внимание.

Toyota Fortuner
2 686 000 – 3 620 500 ₽
Выбор редакции: Комплектация Элеганс 2.8d AT за 3 346 500 ₽
Оценка: 3,8 из 5
Плюсы
  • Простота и надёжность
  • Высокая ликвидность
  • Отличная проходимость
Минусы
  • Своеобразная эргономика
  • Посредственная плавность хода
  • Небольшой межсервисный интервал
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
14 500 ₽
КАСКО
108 900 ₽
ТО за год
19 000 ₽
Транспортный налог
10 000 ₽
Топливо
100 260 ₽
Итого
252 660 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Новые бамперы, решётка радиатора и оптика не настолько бросаются в глаза, чтобы с ходу понять, что за Fortuner стоит перед вами — уже рестай­линговый или ещё нет. Главные признаки обновления — диодные полоски поворотников в бампере и иной рисунок облицовки радиатора, но в целом внешние трансформации настолько незначи­тельны, что практически нивелируют эффект новизны. Куда важнее главное изменение по технике — новый дизель от Toyota LC Prado, который стал на 23 силы мощнее и на 50 Нм моментнее, чем прежде. А ещё — свежая мульти­медийка, которой оснащаются все версии, кроме базовой. Разбираться в плюсах и минусах рамного внедорожника Toyota мы будем на примере Fortuner топ-комплектации Престиж за 3 646 500 рублей.

Интерьер

Базовая эргономика у Fortuner без серьёзных нареканий — разве что маловат диапазон регулировки руля по вылету: баранку хотелось бы придвинуть к себе поближе. Есть и некоторые вопросы к располо­жению отдельных кнопок — кажется, что их раскидали по салону бессистемно. Зато обзор­ность хороша: высокая посадка позволяет смотреть вперёд поверх других машин, а не слишком широкие стойки кузова не портят вид, даже несмотря на массивные ручки, прикрученные для облегчения посадки. И крупные зеркала заднего вида хороши.

Говорить о какой-то особой стилистике утилитарной машины было бы странно, но в чём-то этот салон даже уютнее технократичного интерьера Prado. Хотя, конечно, он столь же несовременен — несмотря на новую мультимедийку с крупным экраном. Материалы отделки простоваты, зато полностью соответствуют концепции машины
Приборная панель с цветным дисплеем посредине идёт во всех комплектациях, кроме самой базовой. Компоновка классическая, но цветовое решение циферблатов — белые цифры на синей подложке — на любителя. Информативность, впрочем, от такого сочетания не страдает
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Говорить о какой-то особой стилистике утилитарной машины было бы странно, но в чём-то этот салон даже уютнее технократичного интерьера Prado. Хотя, конечно, он столь же несовременен — несмотря на новую мультимедийку с крупным экраном. Материалы отделки простоваты, зато полностью соответствуют концепции машины

Практичность

Багажник в целом соответствует габаритам машины, но система трансформации салона не без нюансов. Второй ряд склады­вается не в пол, а превращается в бутерброд из подушки и спинки, после чего вся кон­струкция встаёт вертикально, прижимаясь к передним креслам. Пол в этом случае выходит ровным, однако длина погрузочной площадки уменьшается на толщину этого самого «бутер­брода». Чтобы использовать грузовое простран­ство по максимуму, придётся демонтировать сиденья третьего ряда, но для этого надо брать в руки гаечный ключ.

Удобные ручки на передних стойках кузова помогают взобраться в располо­женный на почти­тель­ном удалении от земли салон внедорож­ника. Но подножки — только мешают. Они недо­статочно широки, чтобы использовать их по назначению, при этом торчат наружу ровно настолько, чтобы пачкать вам джинсы. К тому же они ухудшают геометрическую проходи­мость, и повредить их на бездорожье проще простого.

Неравные половинки заднего дивана регулируются в продольном направлении (шесть позиций) и по углу наклона спинки (23 положения). Подлокотник с выезжающими подстаканниками удобен. Жаль, места для ступней под передними креслами буквально впритык
Сиденья третьего ряда простенькие, с плоскими спинками и рассчитаны на двоих пассажиров
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Неравные половинки заднего дивана регулируются в продольном направлении (шесть позиций) и по углу наклона спинки (23 положения). Подлокотник с выезжающими подстаканниками удобен. Жаль, места для ступней под передними креслами буквально впритык

Техника и надёжность

Основой для Fortuner стал пикап Toyota Hilux. К слову, обе модели на наш рынок поступают с завода Toyota Motor Thailand. В основе внедорожника — лонжеронная рама, а двух­рычажная передняя подвеска унифи­цирована с той, что используется на пикапе. А вот задний мост держится на рычагах с пружинами, в то время как у Хайлакса применены рессоры.

Бензиновый мотор 2TR-FE объёмом 2,7 литра (166 л.с.) считается очень надёжным: эта 16-клапанная рядная «четвёрка» при регулярном обслужи­вании может одолеть не одну сотню тысяч километров без серьёзных вмешательств. Как правило, на пробеге около 250 тысяч километров мотор может потребовать замены колец, но затем ещё легко пройдёт столько же до расточки под первый ремонтный размер. Двигатель способен работать и на 92-м бензине, но предпочти­тельнее использовать 95-й.

Турбодизель объёмом 2,8 литра с индексом 1GD-FTV способен доставить больше проблем, чем его бензиновый коллега. Слабыми местами считаются сажевый фильтр, который рискует засориться, и склонные к разрушению свечи накали­вания. Кроме того, во впускной коллектор может подсасы­ваться пыль, что приводит к потере мощности. В ходе недавней модерни­зации мотору сосватали более производи­тельный турбонаддув изменяемой геометрии, а также модерни­зировали систему смазки и увеличили давление в топливной рампе, вследствие чего мощность поднялась со 177 до 200 сил, а крутящий момент вырос на 50 Нм — до 500 Нм.

Трансмиссия у Fortuner сделана по внедорожной классике. Это схема part-time с жёстко подключа­емым передним мостом, которая не подразумевает наличия межосевого дифферен­циала. А раз его нет, то и ездить по дорогам с твёрдым покрытием на всех четырёх не рекомендуется: машина хуже управляется, а трансмиссия испытывает повышенные нагрузки. Чтобы уберечь раздатку от перегрева, японцы добавили допол­нительный радиатор охлаждения, так что, в теории, на полном приводе допустимо двигаться с любой скоростью. Но подключать и отключать переднюю ось можно только на скорости до ста километров в час. Во всех комп­лектациях Fortuner оснащается принуди­тельной блокировкой заднего дифференциала.

Коробку передач AC60F, которой оснащают Fortuner, поставляет компания Aisin Warner — в её номен­клатуре агрегат фигурирует под индексом AWR6B45. Шести­диапазонный «автомат» считается достаточно надёжным. Прочие узлы трансмиссии также не досаждают поломками при условии регулярного обслужи­вания. А о том, чтобы оно происходило как можно чаще, позаботилась сама компания Toyota Motor, установив межсервисный пробег для своих машин в 10 000 км.

Езда

В движении становится предельно ясно, что грузовые гены у Fortuner явно доминируют. Это и хорошо, и плохо одно­временно. Хорошо потому, что в повадках машины чувству­ется брутальная основатель­ность. Вот отчётливо работает мотор, вот тяжеловатый руль лениво (3,25 оборота от упора до упора) повора­чивает колёса на парковке, вот машина покачи­вается при торможении. Наверняка многим владельцам этого внедорожника нравятся ощущения за рулём — ведь в этом есть определённый кайф от управления большой и серьёзной техникой. А плохо то, что объективно с ездовым комфортом у Тойоты дела так себе.

То, как автомобиль преодолевает дефекты дорожного покрытия, говорит о том, что для инженеров энерго­ёмкость была важнее плавности хода. Fortuner подробно отмечает неров­ности любого калибра — от мелких до крупных. Зато явно даёт понять, что нет таких колдобин, которые смогли бы нанести урон его подвеске. Принцип «больше скорость — меньше ям» для Тойоты можно рассматривать как руко­водство к действию. Ты понимаешь, за что расплачи­ваешься дискомфортом на асфальте, когда мчишь во весь опор по грунтовке или ходом пролетаешь лежачий полицейский: Fortuner всё стерпит!

После ревизии дизель стал как будто менее вибронагружен, однако полностью тремор не ушёл. Да и беззвучным мотор точно не назовёшь: характерный стрекот слышен во всём диапазоне оборотов. А вот прибавку мощности и момента почув­ствовать легко. Fortuner резво принимает с места и жизне­радостно набирает ход — с прежней версией дизеля такой прыти точно не было. А поскольку по умолчанию привод здесь только на заднюю ось, то на зимней дороге любая попытка активно ускориться приводит к активному вмеша­тельству анти­пробуксо­вочной системы, о чём свидетель­ствует моргание соответ­ствующей «контрольки» на приборной панели.

По неубранной после снегопада Москве ездить на заднем приводе — удоволь­ствие сомнитель­ное. Впрочем, неочищенные дороги позволяют без угрызений совести подключить переднюю ось, благо сделать это можно прямо на ходу, если скорость не превышает 100 км/ч. С полным приводом — совсем другое дело! Правда, склонный к недо­статочной поворачи­ваемости Fortuner в режиме полного привода ещё больше стремится распрямить траекторию, но делает это предсказуемо.

Но быстрые повороты — не лучшая площадка для игр владельца Fortuner. На дугу внедорожник встаёт не слишком охотно и лишь после того, как отработает крен кузова. А если в вираже машине попадутся неров­ности, то она обязательно сместится наружу. Да и в колее Fortuner изрядно пере­ставляет, что не добавляет водителю уверен­ности. Настройки рулевого управления специфи­ческие: чувстви­тель­ность в около­нулевой зоне низкая, однако руль не кажется лёгким — особенно в парковочных режимах. Сложно избавиться от ощущения, что, управляя этим авто­мобилем, совер­шаешь не самую простую работу.

Зато на бездорожье Toyota Fortuner в своей стихии. Тяги дизеля хватает на все случаи загородной жизни, и трудно себе вообразить, куда надо сунуться на этой машине, чтобы понадобилось задей­ствовать пониженную передачу. Вот только подножки здесь совсем не в тему. Это сомнитель­ное украшение абсолютно нефункци­онально в плане облегчения посадки, при этом опереться ими на грунт, преодолевая сложный рельеф, проще простого. Это особенно досадно с учётом того, что геометрическая проходи­мость у Тойоты отличная: углы въезда и съезда составляют 29 и 25 градусов, а дорожный просвет — 225 мм.

Оснащение

Российский Fortuner — это два мотора и четыре комплектации. Базовая машина в версии Стандарт оценена в 2 686 000 рублей и оснащена рядной бензиновой «четвёркой» 2.7 мощностью 166 сил, которая сочетается с пяти­ступенчатой «механикой». Набор оборудо­вания у неё небогат: кондиционер, зеркала с подогревом и электро­приводом склады­вания, датчик света, CD-ресивер с USB-разъёмом и поддержкой Bluetooth, три подушки безопас­ности (пара фронтальных и для защиты колен водителя), а также сигнали­зация с центральным замком. Но поли­уретановый руль в Стандарте лишён кожаного покрова, а колёса собраны на стальной штамповке.

Далее следует комплектация Комфорт за 3 074 000 рублей, для которой бензиновый мотор также безальтер­нативен. За допол­нительные 388 тысяч вы получите светодиодные противо­туманки в бампере и рейлинги на крыше, боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль, подогрева­емые кресла и руль (причём он будет обтянут кожей), мульти­медийную систему с восьми­дюймовым тачскрином, датчики парковки по кругу вкупе с камерой заднего вида, а главное — шестиступен­чатый «автомат» и подрулевые лепестки в придачу. Кроме того, у такого Fortuner охлаждается бардачок, а дисплей приборной панели не монохромный, а цветной. И колёса на литых дисках.

Далее идут машины, оснащённые двухсот­сильным дизелем 2.8, и они заметно дороже. Минимальная комплектация для дизельных Fortuner — Элеганс за 3 346 500 рублей, которая отличается от бензинового Комфорта только другим мотором с догревателем двигателя и допол­нитель­ным электрическим отопителем салона. А на вершине прайс-листа — версия Престиж, за которую просят 3 620 500 рублей. Правда, доплачивать 274 тысячи за особые задние фонари, хромиро­ванные ручки дверей, бесключевой доступ, кожаный салон и 18-дюймовые колёса, а также за систему помощи при спуске по склону и, тем более, за электронную имитацию блокировки заднего дифферен­циала (есть же настоящая механическая блокировка!) особого резона, кажется, нет.

Конкуренты

<h3><a href="https://auto.ru/catalog/cars/mitsubishi/pajero_sport/21637864/21637906/" target="_blank">Mitsubishi Pajero Sport</a></h3> Главный и почти единственный соперник Форчунера и прежде выглядел современнее, а недавно ещё и обновился. Продаётся либо с рядным дизелем 2.4 отдачей в 181 л.с., либо с бензиновым V6 3.0 мощностью 209 сил. Диапазон цен похожий: от <nobr>2 879 000</nobr> до <nobr>3 699 000</nobr> рублей. Ключевое преимущество Спорта — это многорежимная трансмиссия Super Select&nbsp;II, позволяющая ездить на полном приводе по любым покрытиям без ограничений
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/newlcpradotest/" target="_blank">Toyota Land Cruiser Prado</a></h3> По цене — от 2 893 000 рублей — Prado отчасти пересекается с бедным родственником, но хорошо оснащённые версии с бензиновым V6 4.0 (249 л.с.) стоят заметно дороже, переваливая в топе за пять миллионов. На бездорожье «Круизер» сопоставим с Fortuner, но по общему уровню ездового комфорта заметно его превосходит
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Mitsubishi Pajero Sport

Главный и почти единственный соперник Форчунера и прежде выглядел современнее, а недавно ещё и обновился. Продаётся либо с рядным дизелем 2.4 отдачей в 181 л.с., либо с бензиновым V6 3.0 мощностью 209 сил. Диапазон цен похожий: от 2 879 000 до 3 699 000 рублей. Ключевое преимущество Спорта — это многорежимная трансмиссия Super Select II, позволяющая ездить на полном приводе по любым покрытиям без ограничений

Вывод

Toyota Fortuner — автомобиль не для города и, пожалуй, не для путе­шествий. Рекомендовать его в качестве единственной семейной машины не очень хочется по двум причинам: полный привод part-time лишает внедорожник универсаль­ности, а его олдскульная подвеска совсем неидеальна с точки зрения повсе­дневного комфорта. Зато для приключений Fortuner подходит отлично: он достаточно крепок и надёжен, чтобы можно было отправиться туда, где качество дорог не соответ­ствует надеждам столичных жителей. Охотник, рыболов или зажиточный житель города-миллионника— вот самая логичная целевая аудитория этой машины. Ну а более мощный дизель и новая мульти­медийка — это как раз то, ради чего стоило подождать обновления.

Характеристики Toyota Fortuner II Рестайлинг

  • Комплектация

    2.8d AT (200 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.8 / 200 л.с / дизель

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    10.9

  • Разгон до 100 км/ч

    10.8
Все характеристикиКаталог автомобилей

Сравнительно недорогой, но настоящий внедорожник — это...

Toyota Fortuner на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
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