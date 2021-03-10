Доминантные гены. Все плюсы и минусы Toyota Fortuner: подробный тест

Практичность

Багажник в целом соответствует габаритам машины, но система трансформации салона не без нюансов. Второй ряд склады­вается не в пол, а превращается в бутерброд из подушки и спинки, после чего вся кон­струкция встаёт вертикально, прижимаясь к передним креслам. Пол в этом случае выходит ровным, однако длина погрузочной площадки уменьшается на толщину этого самого «бутер­брода». Чтобы использовать грузовое простран­ство по максимуму, придётся демонтировать сиденья третьего ряда, но для этого надо брать в руки гаечный ключ.

Удобные ручки на передних стойках кузова помогают взобраться в располо­женный на почти­тель­ном удалении от земли салон внедорож­ника. Но подножки — только мешают. Они недо­статочно широки, чтобы использовать их по назначению, при этом торчат наружу ровно настолько, чтобы пачкать вам джинсы. К тому же они ухудшают геометрическую проходи­мость, и повредить их на бездорожье проще простого.