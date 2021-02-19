Редкий суперкар Ford GT 2006 года с пробегом 4 километра пустят с молотка
Дмитрий Елизаров
22 мая на аукционе RM Sotheby's состоятся торги за суперкар Ford GT выпуска 2006 года. Его основным достоинством называют не только принадлежность к особой серии Heritage, насчитывавшей 343 экземпляра, но и практическое отсутствие пробега. Суперкар проехал всего 4,3 километра.
Специалисты аукционного дома считают, что это купе — экземпляр с одним из минимальных пробегов в мире среди тех Ford GT, что когда-либо выставлялись на продажу. Его же называют и одним из самых хорошо сохранившихся экземпляров. Местами всё ещё встречается заводская защитная плёнка, а с лобового стекла не удалены идентификационные наклейки.
Особое исполнение Heritage отличалось оформлением в стиле знаменитой гоночной ливреи Gulf Oil с характерным цветом кузова, оранжевыми акцентами и белыми подложками под бортовые номера. Эти автомобили были выпущены в последний год производства Ford GT и посвящены победам GT40 в Ле-Мане в конце
60-хгодов прошлого века.
Выставленный на продажу экземпляр имеет ряд дополнительных отличий, так как является одним из пятидесяти Ford GT Heritage, собранных для рынка Канады. У него особые колёсные диски, серые тормозные суппорты и слегка иное оформление заднего бампера. Суперкар оснащён 5,4-литровым V8 с нагнетателем, развивающим 550 л.с.: в паре с шестиступенчатой «механикой» мотор может разогнать купе до 60 миль в час
(97 км/ч)за 3,3 секунды.
Покупателю подарят ещё и картину художника Дэвида Снайдера, написанную маслом и изображающую Ford GT40 образца 1968 года в аналогичной ливрее. Предполагаемую цену сделки аукционный дом не указывает, но, по мнению издания Carscoops, этот автомобиль может побить рекорд среди всех аукционных Ford GT соответствующего поколения. Сейчас он составляет 605 тысяч долларов (44,7 миллиона рублей).
В ноябре на продажу выставляли ещё более редкий Ford GT — машину, собранную в 2004 году и имеющую номер кузова 02, то есть всего второй суперкар из собранных в этом поколении. Пробег автомобиля на момент продажи был 402 километра. Его продали за 522 500 долларов.