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Редкий суперкар Ford GT 2006 года с пробегом 4 километра пустят с молотка

Новости

Дмитрий Елизаров

22 мая на аукционе RM Sotheby's состоятся торги за суперкар Ford GT выпуска 2006 года. Его основным достоин­ством называют не только принад­лежность к особой серии Heritage, насчиты­вавшей 343 экзем­пляра, но и практическое отсут­ствие пробега. Суперкар проехал всего 4,3 километра.

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  • Специалисты аукционного дома считают, что это купе — экзем­пляр с одним из минимальных пробегов в мире среди тех Ford GT, что когда-либо выстав­лялись на продажу. Его же называют и одним из самых хорошо сохранив­шихся экзем­пляров. Местами всё ещё встречается заводская защитная плёнка, а с лобового стекла не удалены идентификаци­онные наклейки.

  • Особое исполнение Heritage отличалось оформле­нием в стиле знаменитой гоночной ливреи Gulf Oil с характерным цветом кузова, оранжевыми акцентами и белыми подложками под бортовые номера. Эти авто­мобили были выпущены в последний год производства Ford GT и посвящены победам GT40 в Ле-Мане в конце 60-х годов прошлого века.

  • Выставленный на продажу экземпляр имеет ряд допол­нительных отличий, так как является одним из пятидесяти Ford GT Heritage, собранных для рынка Канады. У него особые колёсные диски, серые тормозные суппорты и слегка иное оформление заднего бампера. Суперкар оснащён 5,4-литровым V8 с нагнетателем, развивающим 550 л.с.: в паре с шести­ступенчатой «механикой» мотор может разогнать купе до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,3 секунды.

  • Покупателю подарят ещё и картину художника Дэвида Снайдера, написанную маслом и изображающую Ford GT40 образца 1968 года в аналогичной ливрее. Пред­полагаемую цену сделки аукционный дом не указывает, но, по мнению издания Carscoops, этот автомобиль может побить рекорд среди всех аукционных Ford GT соответ­ствующего поколения. Сейчас он составляет 605 тысяч долларов (44,7 миллиона рублей).

  • В ноябре на продажу выставляли ещё более редкий Ford GT — машину, собранную в 2004 году и имеющую номер кузова 02, то есть всего второй суперкар из собранных в этом поколении. Пробег автомобиля на момент продажи был 402 километра. Его продали за 522 500 долларов.

Предпочли бы редкий Ford GT или что-нибудь итальянское?

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