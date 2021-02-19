Редкий суперкар Ford GT 2006 года с пробегом 4 километра пустят с молотка

Специалисты аукционного дома считают, что это купе — экзем­пляр с одним из минимальных пробегов в мире среди тех Ford GT, что когда-либо выстав­лялись на продажу. Его же называют и одним из самых хорошо сохранив­шихся экзем­пляров. Местами всё ещё встречается заводская защитная плёнка, а с лобового стекла не удалены идентификаци­онные наклейки.

Особое исполнение Heritage отличалось оформле­нием в стиле знаменитой гоночной ливреи Gulf Oil с характерным цветом кузова, оранжевыми акцентами и белыми подложками под бортовые номера. Эти авто­мобили были выпущены в последний год производства Ford GT и посвящены победам GT40 в Ле-Мане в конце 60-х годов прошлого века.

Выставленный на продажу экземпляр имеет ряд допол­нительных отличий, так как является одним из пятидесяти Ford GT Heritage, собранных для рынка Канады. У него особые колёсные диски, серые тормозные суппорты и слегка иное оформление заднего бампера. Суперкар оснащён 5,4-литровым V8 с нагнетателем, развивающим 550 л.с.: в паре с шести­ступенчатой «механикой» мотор может разогнать купе до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,3 секунды.

Покупателю подарят ещё и картину художника Дэвида Снайдера, написанную маслом и изображающую Ford GT40 образца 1968 года в аналогичной ливрее. Пред­полагаемую цену сделки аукционный дом не указывает, но, по мнению издания Carscoops, этот автомобиль может побить рекорд среди всех аукционных Ford GT соответ­ствующего поколения. Сейчас он составляет 605 тысяч долларов (44,7 миллиона рублей).