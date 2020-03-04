Унесённые эвакуатором: очень редкие автомобили в очень пикантном положении

#НеЖенева: главные новинки отменённого автосалона, которые приедут в Россию

Подборки

Александр Мирошкин

Власти Швейцарии в конце прошлой недели вынесли официальный запрет на проведение массовых мероприятий, под который попал и Женевский автосалон. Впервые в истории выставка была отменена, однако автопроизво­дители быстро сориенти­ровались и все заготов­ленные премьеры выкатили в режиме онлайн. Собрали шесть моделей, у которых есть шансы появиться в России. У некоторых — стопроцентные, у некоторых — стремящиеся к нулю. Но ведь есть же!

Mercedes-Benz E-класса

1/4

В Женеве компания Mercedes-Benz планировала выкатить почти все варианты обновлённого E-класса, но пришлось обойтись онлайн-презентацией. В итоге нам показали рестайлинговый седан, обычный универсал и его вседорожный вариант, а также «подогретую» модификацию AMG E 53 в двух вариантах кузова — седан и универсал.

Все модели получили переделанную «морду» с новой светотехникой, бамперами и решётками радиаторов (они разные на разных модификациях), новые рули с «двухэтажными» боковыми спицами, а также последнюю версию мульти­медийной системы MBUX с 10,25-дюймовым экраном, которая будет доступна уже в базе. Так же, как и полностью цифровая приборная панель такого же размера.

Естественно, E-класс прокачался и по технологиям. Модель научилась притормаживать перед пробками при активиро­ванном адаптивном круиз-контроле, а также сообщать, что в машину кто-то врезался, пока хозяин находился где-то ещё. Более того, система способна рассказать о том, куда был удар и какие повреждения могли быть нанесены.

Kia Sorento

1/4

Кроссоверы? Из-за отмены автосалона в этой подборке пока всего один, зато какой — Kia Sorento нового поколения, который стал больше и роскошнее предше­ственника. Для начала вседорожник переехал на новую платформу и за счёт этого одно­временно стал просторнее и легче!

Плюс к этому, Соренто получил много интересных фишек. Например, полностью цифровую приборную панель, большую мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма, центральную и коленную подушки безопасности, а также систему автомати­ческого заезда и выезда с парковочного места. Ну и салон — просто посмотрите на это царство роскоши.

Пока известно о трёх моторах. В гамме будет дизель 2.2 мощностью 202 лошадиные силы, новый бензиновый турбодвигатель на 281 силу, а также гибрид, построенный на базе турбиро­ванного агрегата 1.6, суммарная отдача которого составляет 230 лошадиных сил и 350 Нм. А главное — «робот» вместо традиционных автоматических коробок передач...

Skoda Octavia RS iV

1/4

Обычная Октавия нового поколения доберётся до России где-то в четвёртом квартале 2020-го и сразу же будет локализо­ванной. Что же касается «заряженной» RS-версии, представ­ленной только что, то шансы увидеть её в нашей стране неплохие, ведь две предыдущие «эрэски» у нас продавались официально. С другой стороны, «зажигалка» после смены поколения пока показана только в гибридной версии, а любовь россиян к таким машинам крепкой не назовёшь.

Эффектная Skoda Octavia RS комплектуется бензиновым турбомотором 1.4, электрическим двигателем, шестиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями и батареей ёмкостью 13 киловатт-часов. Эта силовая установка выдаёт 245 л.с. и 400 Нм, а разгон до сотни у лифтбэка занимает 7,3 секунды. Максималка — 225 километров в час.

Теперь дёготь: предыдущая Octavia RS с 245-сильным турбомотором и без всяких электро­двигателей разгонялась до сотни на 0,7 секунды быстрее... Зато новая Октавия — красотка, не так ли? Да и версия только с традиционным ДВС наверняка появится — у Golf GTI, о котором можно прочитать чуть ниже, он уже есть.

Какая Октавия красивее?

Volkswagen Golf GTI

1/3

Ещё одна гражданская новинка концерна Volkswagen, которая должна к концу 2020 года появиться в России, — это Golf нового, восьмого поколения. А вот шансы на то, что свежий GTI приедет вместе с обычным хэтчем (или хотя бы позднее), примерно такие же, как на прогулку динозавров по Красной площади — 50 на 50. Либо приедет, либо не приедет.

И GTI, кстати, не обязательно гибрид! Хот-хэтч сделали по классическому рецепту: с турбомотором на 245 сил, который стыкуется либо с «механикой», либо с семиступенчатым «роботом» с парой сцеплений. Дизайн тоже в лучших традициях: с яркими фишками, но без гигантских антикрыльев, дыр на полбампера и 22-дюймовых колёс. В общем, вы как хотите, а мы его очень ждём! Гибридная версия тоже есть — как и дизельная. Но их в России ждать точно не стоит.

Audi A3

1/3

Последняя модель концерна Volkswagen и предпоследний представитель гольф-класса в этой подборке. Честно-честно. 

Да, новый Audi A3 пока дебютировал только в виде пятидверного хэтчбека: седан добавится в семейство позже, а трёхдверки вообще больше не будет. Традиционно А3 делит платформу с последним Гольфом: и там, и там используется модернизи­рованная тележка MQB. В базе сзади будет балка, а на версиях помощнее — многорычажка.

Куда важнее, что Audi A3 после смены поколения стал чуть больше и тише, получил полностью пере­работанный интерьер (весьма эффектный) и абсолютно новый кузов — ни одной знакомой детали. На старте продаж хэтчбек будет пред­лагаться с турбодизелем мощностью 116 и 150 лошадиных сил либо с бензиновым 1.5 на 150 сил, который может работать вместе с 48-вольто­вым стартер-генератором на 18 сил.

В Европе новый Audi A3 уже доступен для заказов. Когда модель появится в России — пока, увы, неизвестно. Как минимум, сначала придётся дождаться премьеры версии с кузовом седан...

Hyundai i30

1/4

Вот теперь точно последний представитель гольф-класса в этом материале и одновременно машина, шансы которой на появление в России самые низкие из всей подборки. Хотя, если рассматривать только заряженную версию N, то они всё-таки есть...

После рестайлинга все модели семейства, в которое входят хэтчбек, универсал и фастбэк, получили новую «морду», частично цифровую приборку и большую мультимедийку с экраном диагональю 10,25 дюйма. Моторная гамма у свежих i30 состоит из двух полуторалитровых бензиновых двигателей мощностью 110 (атмосферный) и 160 (турбированный) лошадиных сил, бензиновой «турботройки», которая выдаёт 120 л.с., а также пары дизелей 1.6. Они развивают 115 и 136 сил.

Дорестайлинговый Hyundai i30 в Россию завезли очень скромным тиражом. Зато у нас полноценно развернули продажи «заряженной» N-версии хэтчбека. Может быть, после обновления семейство i30 будет представлено на российском авторынке немного шире — ведь Kia Ceed продаётся, и довольно неплохо... Хотели бы этого?

Рассмотрели бы Hyundai i30, если бы он у нас продавался?

Какую из этих премьер ждёте больше всего?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение