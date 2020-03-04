#НеЖенева: главные новинки отменённого автосалона, которые приедут в Россию
Александр Мирошкин
Власти Швейцарии в конце прошлой недели вынесли официальный запрет на проведение массовых мероприятий, под который попал и Женевский автосалон. Впервые в истории выставка была отменена, однако автопроизводители быстро сориентировались и все заготовленные премьеры выкатили в режиме онлайн. Собрали шесть моделей, у которых есть шансы появиться в России. У некоторых — стопроцентные, у некоторых — стремящиеся к нулю. Но ведь есть же!
Mercedes-Benz E-класса
В Женеве компания Mercedes-Benz планировала выкатить почти все варианты обновлённого
Все модели получили переделанную «морду» с новой светотехникой, бамперами и решётками радиаторов (они разные на разных модификациях), новые рули с «двухэтажными» боковыми спицами, а также последнюю версию мультимедийной системы MBUX с 10,25-дюймовым экраном, которая будет доступна уже в базе. Так же, как и полностью цифровая приборная панель такого же размера.
Естественно, E-класс прокачался и по технологиям. Модель научилась притормаживать перед пробками при активированном адаптивном круиз-контроле, а также сообщать, что в машину кто-то врезался, пока хозяин находился где-то ещё. Более того, система способна рассказать о том, куда был удар и какие повреждения могли быть нанесены.
Kia Sorento
Кроссоверы? Из-за отмены автосалона в этой подборке пока всего один, зато какой — Kia Sorento нового поколения, который стал больше и роскошнее предшественника. Для начала вседорожник переехал на новую платформу и за счёт этого одновременно стал просторнее и легче!
Плюс к этому, Соренто получил много интересных фишек. Например, полностью цифровую приборную панель, большую мультимедийную систему с экраном диагональю 10,25 дюйма, центральную и коленную подушки безопасности, а также систему автоматического заезда и выезда с парковочного места. Ну и салон — просто посмотрите на это царство роскоши.
Пока известно о трёх моторах. В гамме будет дизель 2.2 мощностью 202 лошадиные силы, новый бензиновый турбодвигатель на 281 силу, а также гибрид, построенный на базе турбированного агрегата 1.6, суммарная отдача которого составляет 230 лошадиных сил и 350 Нм. А главное — «робот» вместо традиционных автоматических коробок передач...
Skoda Octavia RS iV
Обычная Октавия нового поколения доберётся до России где-то в четвёртом квартале
Эффектная Skoda Octavia RS комплектуется бензиновым турбомотором 1.4, электрическим двигателем, шестиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями и батареей ёмкостью 13 киловатт-часов. Эта силовая установка выдаёт 245 л.с. и 400 Нм, а разгон до сотни у лифтбэка занимает 7,3 секунды. Максималка — 225 километров в час.
Теперь дёготь: предыдущая Octavia RS с 245-сильным турбомотором и без всяких электродвигателей разгонялась до сотни на 0,7 секунды быстрее... Зато новая Октавия — красотка, не так ли? Да и версия только с традиционным ДВС наверняка появится — у Golf GTI, о котором можно прочитать чуть ниже, он уже есть.
Какая Октавия красивее?
Volkswagen Golf GTI
Ещё одна гражданская новинка концерна Volkswagen, которая должна к концу 2020 года появиться в России, — это Golf нового, восьмого поколения. А вот шансы на то, что свежий GTI приедет вместе с обычным хэтчем (или хотя бы позднее), примерно такие же, как на прогулку динозавров по Красной площади — 50 на 50. Либо приедет, либо не приедет.
И GTI, кстати, не обязательно гибрид! Хот-хэтч сделали по классическому рецепту: с турбомотором на 245 сил, который стыкуется либо с «механикой», либо с семиступенчатым «роботом» с парой сцеплений. Дизайн тоже в лучших традициях: с яркими фишками, но без гигантских антикрыльев, дыр на полбампера и 22-дюймовых колёс. В общем, вы как хотите, а мы его очень ждём! Гибридная версия тоже есть — как и дизельная. Но их в России ждать точно не стоит.
Audi A3
Последняя модель концерна Volkswagen и предпоследний представитель гольф-класса в этой подборке. Честно-честно.
Да, новый Audi A3 пока дебютировал только в виде пятидверного хэтчбека: седан добавится в семейство позже, а трёхдверки вообще больше не будет. Традиционно А3 делит платформу с последним Гольфом: и там, и там используется модернизированная тележка MQB. В базе сзади будет балка, а на версиях помощнее — многорычажка.
Куда важнее, что Audi A3 после смены поколения стал чуть больше и тише, получил полностью переработанный интерьер (весьма эффектный) и абсолютно новый кузов — ни одной знакомой детали. На старте продаж хэтчбек будет предлагаться с турбодизелем мощностью 116 и 150 лошадиных сил либо с бензиновым 1.5 на 150 сил, который может работать вместе с
В Европе новый Audi A3 уже доступен для заказов. Когда модель появится в России — пока, увы, неизвестно. Как минимум, сначала придётся дождаться премьеры версии с кузовом седан...
Hyundai i30
Вот теперь точно последний представитель гольф-класса в этом материале и одновременно машина, шансы которой на появление в России самые низкие из всей подборки. Хотя, если рассматривать только заряженную версию N, то они всё-таки есть...
После рестайлинга все модели семейства, в которое входят хэтчбек, универсал и фастбэк, получили новую «морду», частично цифровую приборку и большую мультимедийку с экраном диагональю 10,25 дюйма. Моторная гамма у свежих i30 состоит из двух полуторалитровых бензиновых двигателей мощностью 110 (атмосферный) и 160 (турбированный) лошадиных сил, бензиновой «турботройки», которая выдаёт 120 л.с., а также пары дизелей 1.6. Они развивают 115 и 136 сил.
Дорестайлинговый Hyundai i30 в Россию завезли очень скромным тиражом. Зато у нас полноценно развернули продажи «заряженной»