НеЖенева: главные новинки отменённого автосалона, которые приедут в Россию

В Женеве компания Mercedes-Benz планировала выкатить почти все варианты обновлённого E-класса, но пришлось обойтись онлайн-презентацией. В итоге нам показали рестайлинговый седан, обычный универсал и его вседорожный вариант, а также «подогретую» модификацию AMG E 53 в двух вариантах кузова — седан и универсал.

Все модели получили переделанную «морду» с новой светотехникой, бамперами и решётками радиаторов (они разные на разных модификациях), новые рули с «двухэтажными» боковыми спицами, а также последнюю версию мульти­медийной системы MBUX с 10,25-дюймовым экраном, которая будет доступна уже в базе. Так же, как и полностью цифровая приборная панель такого же размера.

Естественно, E-класс прокачался и по технологиям. Модель научилась притормаживать перед пробками при активиро­ванном адаптивном круиз-контроле, а также сообщать, что в машину кто-то врезался, пока хозяин находился где-то ещё. Более того, система способна рассказать о том, куда был удар и какие повреждения могли быть нанесены.