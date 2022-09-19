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«Формульный» гиперкар Delage, который претендует на рекорд, лишился крыши
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Дмитрий Елизаров

Французская компания Delage, которая возродилась ради создания суперкаров с дизайном в стиле болидов Формулы-1, представила необычную опцию для гиперкара D12. За 190 тысяч евро его можно будет превратить в экстремальный спидстер, при этом трансформация окажется обратимой. Ранее Delage обещала, что гиперкар D12 побьёт абсолютный рекорд Нюрбургринга.

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  • Базовая версия купе Delage D12 лишена дверей. Доступ в салон с тандемной компоновкой (пассажир сидит позади водителя) открывается за счёт откидываемого стеклянного колпака — он сочетает в себе лобовое стекло, боковые окна и прозрачную крышу.
  • Разработанные в Delage новые версии именуются Speedster и F1. У первой сохранён «фонарь», но теперь он состоит только из передней части остекления: отсутствуют и крыша, и боковые панели. Delage D12 F1 лишён и этого, а от набегающего воздуха водителя и пассажира защищает лишь символический прозрачный обтекатель.
  • Примечательно, что превратить и в Speedster, и в F1 можно будет базовое купе D12. Компания намеревается продавать оба новых варианта остекления как дополнительные аксессуары: владелец гиперкара сможет менять тип крыши на своём автомобиле по желанию. Каждый из наборов оценён в 190 тысяч евро (оба сразу можно купить за 260 тысяч) при цене D12 более 2 миллионов евро.

Delage D12 комплектуется специально разработанным V12 объёмом 7,6 литра, который развивает 990 л.с. Он дополнен компактным электромотором на 110 л.с., который отвечает в том числе и за движение задним ходом. До 100 км/ч «формульный» гиперкар может разогнаться за 2,6 секунды при максимальной скорости 360 км/ч.

Любопытная идея — менять крыши, верно?

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