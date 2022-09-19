«Формульный» гиперкар Delage, который претендует на рекорд, лишился крыши

Примечательно, что превратить и в Spe

e

dster,

и в F1 можно будет базовое купе D12. Компания намеревается продавать оба новых варианта остекления как дополнительные аксессуары: владелец гиперкара сможет менять тип крыши на своём автомобиле по желанию. Каждый из наборов оценён в 190 тысяч

евро (оба сразу можно купить за 260 тысяч) при цене D12 более 2 миллионов евро.