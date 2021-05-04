Российский этап Формулы-1 переедет в Санкт-Петербург
Дмитрий Елизаров
Гонка Формулы-1 в России сезона 2022 года состоится не на «Сочи Автодроме», как обычно, а на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте федеральной территории Сириус, где расположен «Сочи Автодром». Официального подтверждения переноса со стороны организаторов пока не поступало.
Об уже запланированном переезде гонки в следующем году сообщается в комментарии к одному из постов в официальном аккаунте. Утверждается, что место проведения соревнований будет чередоваться: в 2023 году российский этап Формулы-1 вернётся в Сочи.
Как уточняют «Вести», замена сочинской трассы на питерскую косвенно подтверждается внесённым в Госдуму законопроектом, непосредственно связанным с Фор
мулой-1.Он описывает нюансы налогообложения проведения российского этапа, и трасса в Сочи в тексте проекта не упоминается. Зато в пояснительной записке имеется намёк на возможный перенос места проведения российского этапа.
Трасса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом построена по проекту знаменитого архитектора Германа Тильке. Право принимать соревнования уровня Формулы-1 комплекс получил в ноябре прошлого года.
В нынешнем году гонки Формулы-1 на «Сочи Автодроме» должны состояться в период с 23 по 26 сентября.