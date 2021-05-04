Российский этап Формулы-1 переедет в Санкт-Петербург

Гонка Формулы-1 в России сезона 2022 года состоится не на «Сочи Автодроме», как обычно, а на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте федеральной территории Сириус, где расположен «Сочи Автодром». Официаль­ного подтверж­дения переноса со стороны организа­торов пока не поступало.

Об уже запланированном переезде гонки в следующем году сообщается в комментарии к одному из постов в официаль­ном аккаунте. Утверждается, что место проведения соревно­ваний будет чередо­ваться: в 2023 году российский этап Фор­мулы-1 вернётся в Сочи.

Как уточняют «Вести», замена сочинской трассы на питерскую косвенно подтверж­дается внесённым в Госдуму законо­проектом, непосред­ственно связанным с Фор­ мулой-1. Он описывает нюансы налого­обложения проведения россий­ского этапа, и трасса в Сочи в тексте проекта не упоминается. Зато в поясни­тельной записке имеется намёк на возможный перенос места проведения россий­ского этапа.

Трасса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом построена по проекту знаменитого архитектора Германа Тильке. Право принимать соревнования уровня Формулы-1 комплекс получил в ноябре прошлого года.