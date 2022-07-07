Формула-1 впервые запустит международную передвижную выставку

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Администрация Формулы-1 объявила о скором запуске необычного мероприятия — большой передвижной выставки. Места проведения и расписание переездов пока не объявлены, но уже обещано, что выставка обеспечит захватывающие впечатления каждому болельщику. Она станет первым таким крупным мероприятием в истории гоночной серии.
В России мероприятие, вероятнее всего, проводить не будут. В начале весны сначала был отменён российский Гран-при, который должен был пройти в сентябре в Сочи, а после администрация гоночной серии досрочно расторгла контракт с отечественным промоутером.