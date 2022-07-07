Формула-1 впервые запустит международную передвижную выставку

На выставке планируется демонстрировать главным образом исторические экспонаты — от артефактов и архивных кинозаписей до легендарных болидов. Кроме того, организаторы обещают некие иммерсивные технологии, которые оживят исторические события Формулы-1, а также интерактивные пространства, которые позволят заглянуть в будущее «королевских гонок».

На подготовку выставки ушло около трёх лет. Её организаторы привлекали к работе самых известных персон — конструкторов, дизайнеров и спортсменов. Расписание работы выставки будет объявлено нынешней осенью, тогда же стартует продажа билетов.

В России мероприятие, вероятнее всего, проводить не будут. В начале весны сначала был отменён российский Гран-при, который должен был пройти в сентябре в Сочи, а после администрация гоночной серии досрочно расторгла контракт с отечественным промоутером.