Формула-1 разорвала контракт на трансляции с телеканалом «Матч ТВ»

Материал по теме
Российского гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина исключат из команды
Российский «Автотор» продолжил выпускать корейские автомобили
Оргкомитет гоночной серии Формула-1 расторг контракт с российским телеканалом «Матч ТВ». Из-за событий на Украине трансляций гонок в 2022 году российские зрители не увидят, пишет RacingNews365.
За последние две недели руководство Формулы-1 сначала отказалось от проведения Гран-при России в конце сентября этого года. Затем был расторгнут контракт на все будущие этапы в РФ. Кроме того, из команды Haas был исключён российский гонщик Никита Мазепин.