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Формула-1 разорвала контракт на трансляции с телеканалом «Матч ТВ»

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Кирилл Малышев

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Оргкомитет гоночной серии Формула-1 расторг контракт с российским телеканалом «Матч ТВ». Из-за событий на Украине трансляций гонок в 2022 году российские зрители не увидят, пишет RacingNews365.

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  • «Матч ТВ» являлся единственным официальным партнёром «королевских гонок» в России, который мог показывать этапы. Также Формула-1 закрыла для доступа из России свой стриминговый сервис F1 TV.
  • Таким образом, для фанатов из нашей страны не осталось легальных способов смотреть соревнования. Вместе с Формулой-1 стали недоступны и гонки младших серий.

За последние две недели руководство Формулы-1 сначала отказалось от проведения Гран-при России в конце сентября этого года. Затем был расторгнут контракт на все будущие этапы в РФ. Кроме того, из команды Haas был исключён российский гонщик Никита Мазепин.

Что теперь делать?

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