Формула-1 разорвала контракт на трансляции с телеканалом «Матч ТВ»

«Матч ТВ» являлся единственным официальным партнёром «королевских гонок» в России, который мог показывать этапы. Также Формула-1 закрыла для доступа из России свой стриминговый сервис F 1 TV .

Таким образом, для фанатов из нашей страны не осталось легальных способов смотреть соревнования. Вместе с Формулой-1 стали недоступны и гонки младших серий.

За последние две недели руководство Формулы-1 сначала отказалось от проведения Гран-при России в конце сентября этого года. Затем был расторгнут контракт на все будущие этапы в РФ. Кроме того, из команды Haas был исключён российский гонщик Никита Мазепин.