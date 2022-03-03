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Формула-1 расторгла контракт с российским промоутером: все гонки отменены

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Дмитрий Елизаров

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Администрация Формулы-1 в четверг объявила о расторжении контракта с организаторами Гран-при России. Это означает, что российских этапов «королевских гонок» больше не будет. Ранее сообщалось об отмене Гран-при 2022 года, который должен был пройти в Сочи.

  • Расторжение контракта подразумевает отмену не только нынешней, но и будущих гонок. Планировалось, что в 2023 году соревнования пройдут на трассе «Игора-Драйв» под Петербургом. По всей видимости, разрыв обусловлен обострением геополитической обстановки.
  • Российский этап 2022 года должен был пройти с 22 по 25 сентября на трассе «Сочи Автодром». О его отмене стало известно 25 февраля. Обновлённый календарь Формулы-1 пока не опубликован.
  • Согласно сделанному недавно совместному заявлению FIA и Формулы-1, пилоты из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и под флагом FIA. Это касается в первую очередь Никиты Мазепина, который выступает за американскую команду Haas. Однако, к примеру, британская автоспортивная федерация, как сообщает Autocar, закрыла доступ к участию в гонках на территории страны лицензированным пилотам российского и белорусского происхождения. Это означает, что Мазепин не сможет участвовать в Гран-при Великобритании на трассе Сильверстоун.

Сама команда Haas некоторое время назад сменила ливрею болида на чисто-белую вместо использовавшегося ранее сочетания белого, синего и красного.

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