Формула-1 расторгла контракт с российским промоутером: все гонки отменены

Администрация Формулы-1 в четверг объявила о расторжении контракта с организаторами Гран-при России. Это означает, что российских этапов «королевских гонок» больше не будет. Ранее сообщалось об отмене Гран-при 2022 года, который должен был пройти в Сочи.