Формула-1 перейдёт на топливо из мусора

В руководстве Формулы-1 заявили о работе над созданием топлива нового поколения. Всё ради экологии: гоночная серия намеревается стать углеродно нейтральной к 2030 году, сообщает Formula1.com.

Новое топливо будет сделано с использованием в том числе непищевой биомассы и бытового мусора. При этом стандартный двигатель внутреннего сгорания должен работать на нём без каких-либо переделок. Ожидается, что новый состав даст 65-процентное снижение выбросов парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом.

Сейчас нефтяники колдуют над рецептом по заказу Формулы‑1. Затем будет стоять задача производить новое топливо в достаточных для спортсменов количествах. А если технология покажет свои перспективы, то и для обычных автомобилей. Ведь не секрет, что многие гоночные инновации со временем приходят в массовый автопром.

Сообщается, что смена горючего не повлияет на скорость болидов. Плотность экотоплива будет не меньше, чем у обычного. Иными словами, зрелищность гонок не должна пострадать. Напомним также, что уже со следующего года болиды Формулы‑1 переходят на бензин Е10 с примесью 10% этанола.

В конце прошлого года концерн Audi объявил, что уходит из электрической серии Формула‑Е. Одно­временно бренд покидает и DTM. Вместо этого марка поедет в Дакаре 2022 года на электро­мобиле с ДВС для зарядки батарей на ходу.