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Ёж на днище: как Sega сделала самую яркую рекламную кампанию в Формуле-1. Истории от подкаста Masta Kink

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Ярослав Загорец

Если вы попробуете вспомнить хотя бы одну машину Формулы‑1, на которой нет ни единой спонсорской наклейки, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что болиды буквально пестрят логотипами: от производителей газировки до брендов одежды. И пускай действительно ярких рекламных кампаний в истории Формулы‑1 было немного, это не значит, что их не было вовсе. По нашей просьбе Ярослав Загорец — автор и ведущий подкаста Masta Kink про Формулу-1 и посвящённые ей редкие книги — рассказывает о самой крутой коллаборации в гонках.

Одну из самых невероятных рекламных кампаний в 1993 году реализовала компания Sega вместе с командой Williams. Производитель видеоигр не только спонсировал действующих чемпионов мира, но и забренди­ровал целую гонку, вплоть до отдельного приза победителю. Вот как это было.

В начале 1990-х компания Sega росла гигантскими темпами и не жалела денег на продвижение игры про Соника. Особенно старалось британское подраз­деление, которое ежегодно упражнялось в маркетинго­вом креативе. Когда сын покойного чемпиона Формулы‑1 Грэма Хилла Деймон подписал контракт на выступления в Williams, лучшей команде того времени, в компании решили, что он отлично подойдёт на роль амбассадора их игры. Но затем маркетологи Sega задумались: а зачем ограничиваться только одним гонщиком?

Деймон познакомил директора по маркетингу Sega в Европе Филипа Ли со своим боссом, владельцем Williams Фрэнком Уильямсом. Фрэнк управлял командой, будучи парализованным ниже плеч — после авто­мобильной аварии, в которую он попал в 1986 году. Едва увидев Уильямса, Филип в шутку предложил разместить изображение Соника на колёсах кресла-коляски Фрэнка — если уж делать рекламную кампанию заметной, так по полной!

Фрэнк оценил юмор, но делать из своей коляски передвижной рекламный щит не разрешил. Вместо этого Sega заключила с командой контракт, по которому могла размещать свою рекламу на машинах, комбинезонах, форме механиков, в гараже Williams, а ещё на шлемах гонщиков: Деймона Хилла и Алена Проста.

Особое внимание в Sega уделили выделенному ей месту на гоночных машинах и придумали необычный дизайн рисунков на боковых понтонах. На некоторых трассах использовался вариант с ногами — будто бы машину ведёт сам Соник, а на других — с ручкой коробки переключения передач.

Презентация партнёрства прошла в ЮАР на первом этапе сезона, но главное мероприятие было намечено на апрель — на Гран-При Европы, который в 1993 году состоялся в Англии. Гонка официально называлась XXXVIII Sega European Grand Prix, и ни один человек не должен был ни на секунду забывать, кто главный спонсор. Вся трасса была увешана рекламой Sega, зрители могли порубиться в новейшие видео­игры компании. Да даже экран для трибун был сделан в виде гигантской приставки!

Гонщиков на старте приветствовали не обычные грид-герлз в коротких юбках, а плюшевые ежихи в образе Соника. Сама гонка стала легендарной благодаря прорыву Айртона Сенны в дождь. Бразильский чемпион на McLaren фактически унизил соперников — в первую очередь, пилотов Williams. Но маркетологи Sega не расстраивались, ведь приз победитель всё равно получал в виде Соника. Правда, это был лишь приз от спонсора, а затем Айртону достался более традиционный (и скучный) кубок.

На несколько лет о «золотом Сонике» забыли, как вдруг в 2018 году в твиттере McLaren появилась фото­графия того самого приза с подиума Гран-При Европы: все эти годы он лежал в какой-то подсобке. И первое, что заметили болельщики Формулы‑1 на этой фото­графии, — что у Соника, оказывается, ещё и двигались руки. Через два года, в июне 2020‑го, «легендарный» приз наконец переехал из подсобки на почётную витрину на базе McLaren — с руками в исторически верном положении.

После каждой победы гонщика Williams ребята из Sega изображали на заднем крыле его машины череп с костями — вроде ачивки в игре. В McLaren так просто оставить это не могли, и после побед Айртона стали рисовать на его кокпите расплющенного ежа. Думаете, в Сеге обиделись? Как бы не так — маркетологи Sega просто бились в экстазе!

Помимо Соника на коляске Фрэнка Уильямса, в Sega всерьёз подумывали разместить изображение ежа на днище машины Деймона Хилла — на случай аварии с переворотом. К счастью для Деймона, в подобные аварии в том году ему попадать не довелось.

Когда чемпионат закончился, Sega переключилась на другие рекламные кампании и осталась в Формуле‑1 как личный спонсор нескольких гонщиков. С тех пор ничего подобного в гонках Гран-При не было и близко: несмотря на огромные спонсорские контракты, никто так и не дотянулся до умения Sega думать вне существующих рамок.

Хотите больше историй про Формулу-1 1980-х и 1990-х?

Обязательно послушайте подкаст Masta Kink. Каждый его эпизод посвящён одной книге про Формулу‑1: обычно это мемуары и авто­биографии гоночных людей. В каждой книге — море историй, которые эти люди пережили лично, но что самое главное: эти книги никогда не пере­водились на русский язык. А значит, большинство из этих историй вы услышите в первый раз.

Подписывайтесь на подкаст на любимой платформе, чтобы не пропустить новые эпизоды. Или слушайте его на YouTube: для удобства все вышедшие серии собраны в один плейлист. А ещё у подкаста есть телеграм-канал Masta Kink, где публикуются не вошедшие в эпизоды фрагменты книг, а также редкие видео из истории Формулы-1.

Такая рекламная кампания, как была у Sega, — это…

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