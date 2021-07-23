Ёж на днище: как Sega сделала самую яркую рекламную кампанию в Формуле-1. Истории от подкаста Masta Kink

Если вы попробуете вспомнить хотя бы одну машину Формулы‑1, на которой нет ни единой спонсорской наклейки, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что болиды буквально пестрят логотипами: от производителей газировки до брендов одежды. И пускай действительно ярких рекламных кампаний в истории Формулы‑1 было немного, это не значит, что их не было вовсе. По нашей просьбе Ярослав Загорец — автор и ведущий подкаста Masta Kink про Формулу-1 и посвящённые ей редкие книги — рассказывает о самой крутой коллаборации в гонках.

Одну из самых невероятных рекламных кампаний в 1993 году реализовала компания Sega вместе с командой Williams. Производитель видеоигр не только спонсировал действующих чемпионов мира, но и забренди­ровал целую гонку, вплоть до отдельного приза победителю. Вот как это было.

В начале 1990-х компания Sega росла гигантскими темпами и не жалела денег на продвижение игры про Соника. Особенно старалось британское подраз­деление, которое ежегодно упражнялось в маркетинго­вом креативе. Когда сын покойного чемпиона Формулы‑1 Грэма Хилла Деймон подписал контракт на выступления в Williams, лучшей команде того времени, в компании решили, что он отлично подойдёт на роль амбассадора их игры. Но затем маркетологи Sega задумались: а зачем ограничиваться только одним гонщиком?