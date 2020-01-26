Вагончик тронулся: очень странные машины с однообъёмными кузовами
Константин Новацкий
Каким бы смелым и необычным ни был дизайн современных машин, мы будто по привычке продолжаем рисовать им капоты, крылья и багажники. Мы вспомнили проекты из далёкого прошлого, у которых всё вышеперечисленное объединялось в один странный каплевидный корпус, в сравнении с которым семейные вэны и компактные однообъёмники XXI века кажутся зашоренными скромниками без капли выдумки. Что это за машины и почему они были такими?
Dymaxion
На заре прошлого века классическая компоновка пассажирской машины в целом представлялась законченной. Появились лаконичные Mercedes-Benz и BMW, пышнокрылые Chevrolet и Bugatti с длинными носами капота. Однако некоторые производители не поддержали такую схему и отправились своим путём. Кузова их машин строились на раме и шпангоутах, баланс по осям обеспечивался «качелями», где расположенный сзади мотор уравновешивал водитель у передних колёс, а эталонная обтекаемость достигалась скруглением кузова до состояния куска мыла. В этом смысле «вагонный» VW T1 на шасси «Жука» исповедовал схожую компоновочную религию, но был недостаточно креативен. В 1933 году американский дизайнер Ричард Бакминстер Фуллер представил каплевидный автомобиль под названием Dymaxion, фактически открывший яркую эру машин-рыб.
Шестиметровый Dymaxion базировался на хитрой раме, имел заднемоторную компоновку с
Stout Scarab
Не менее интересен проект Scarab от мастерской Stout Motor Car Company из Детройта. Если вы играли в старенькую
Салон «Скарабея» в целом напоминал лимузины, отделывался дорогой кожей, деревом и снабжался складным столиком. В задней части располагался просторный диван, а перед ним стояли раздельные стулья, которые можно было свободно двигать по салону. Помимо компоновочных хитростей имелись и технические, вроде независимой пневматической подвески с индивидуальными компрессорами на каждый амортизатор. За всё время компания собрала лишь 11 машин стоимостью около пяти тысяч долларов за экземпляр. Да, этот мини-вагончик выходил в несколько раз дороже тогдашних Крайслеров и Фордов с привычной компоновкой, и судьба его была предрешена.
McQuay-Norris
Каплевидный Streamliner 1934 года c «фордовским» V8 тоже был неформалом, но совсем не спешил на конвейер. Обтекаемый кузов из дерева и алюминиевых листов, получивший прозвище «алюминиевое яйцо», создавался в промоцелях и скрывал агрегаты для тестов и обкатки, а также оборудование для замеров. Колесившие по Штатам «Стримлайнеры» были одновременно и рекламой, и мобильной лабораторией, на ходу проверявшей характеристики фирменных поршневых колец McQuay-Norris и состав выхлопных газов. И дело, и шоу для американской публики.
Arrowhead Teardrop Car
Другим потешным головастиком стал промокар от дизайнера Веллингтона Эверетта Миллера и компании Advanced Body Company. Каплевидный автомобильчик с тремя колёсами, мотором V8 в задней части и сужающимся к хвосту кузовом из дерева и алюминия должен был стать двигателем торговли для компании Arrowhead Spring Water Company, занимавшейся продажей питьевой воды. Чтобы расшевелить американскую публику депрессивных
Schlorwagen Pillbug
Сложноватое имя даёт отличную подсказку: этот Pillbug («Мокрица») был создан в Германии. В 1936 году инженер Карл Шлёр спроектировал ультраобтекаемый автомобиль, а через два года, при поддержке института аэродинамики в Гёттингене, выставил прототип на берлинском автосалоне, где «обтекаемым» считался английский гигант Rolls-Royce Wraith самой что ни на есть классической компоновки.
В чертах немецкой «капли» чувствовалась основательность. Кузов на шасси седана Mercedes-Benz 170H был выполнен из алюминия и имел рекордный коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,186; лучше, чем у современного рекордного VW XL1. Салон хвастал мягкой отделкой и стильными решениями, а в качестве силового агрегата — уже во время войны — рассматривался внешний пропеллерный 130-сильный мотор от самолёта. Но Вторая Мировая не дала автомобилю Шлёра шансов на серийное будущее.
Future Car
А этот странноватый ушастик — родом из Швеции, причём более поздних