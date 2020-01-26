Вагончик тронулся: очень странные машины с однообъёмными кузовами

На заре прошлого века классическая компоновка пассажир­ской машины в целом представ­лялась законченной. Появились лаконичные Mercedes-Benz и BMW, пышно­крылые Chevrolet и Bugatti с длинными носами капота. Однако некоторые произво­дители не поддержали такую схему и отправи­лись своим путём. Кузова их машин строились на раме и шпан­гоутах, баланс по осям обеспечи­вался «качелями», где располо­женный сзади мотор уравно­вешивал водитель у передних колёс, а эталонная обтека­емость достигалась скругле­нием кузова до состояния куска мыла. В этом смысле «вагонный» VW T1 на шасси «Жука» исповедо­вал схожую компоновочную религию, но был недостаточно креативен. В 1933 году американский дизайнер Ричард Бакминстер Фуллер представил капле­видный автомобиль под названием Dymaxion, фактически открывший яркую эру машин-рыб.

Шестиметровый Dymaxion базировался на хитрой раме, имел задне­моторную компоновку с 85-силь ­ным V-образ ­ным агрегатом Ford, передний привод и... всего три колеса, из которых управ­ляемым было един­ственное заднее. Водитель сидел на носу машины, а за пере­городкой располагался пассажир­ский модуль. Корпус вагончика на авиаци­онный манер имел деревянный каркас и обшивался алюмини­евыми панелями. Интересно, что при визуальной массив­ности Dymaxion весил меньше совре­менного Kia Picanto и мог разгоняться до 140 километров в час.