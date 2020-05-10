Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать

Зародившись в Америке 60-х годов, масл-кары… Ну ладно, не изменили мир, подобно Ford T или VW Beetle, но всё же здорово повлияли на авто­мобильную культуру. Они были суровы, под их капотами бесновались мощнейшие моторы своего времени, и многие из них навсегда вошли в историю. Dodge Charger, Pontiac GTO, Chevrolet Chevelle — эти имена знает каждый, кто интересуется автомобилями.

Но множество моделей остались в стороне от мировой славы — и вовсе не потому, что были неудачными. Например, автомо­бильная Золушка по имени Chevrolet Nova в конце шести­десятых тоже могла похвастаться недюжинной силой: титанический 6,5-литровый Big Block, динамика на уровне современных BMW M2 и Porsche Boxster — это было серьёзно. В США машину полюбили, однако весь остальной мир знает её в основном по роли у Тарантино в «Доказа­тельстве смерти». Мы поездили на такой и рассказываем её историю в видео. А под ним вы можете прочитать истории других незаслуженно забытых машин.