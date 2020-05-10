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Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать

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Михаил Конончук

Зародившись в Америке 60-х годов, масл-кары… Ну ладно, не изменили мир, подобно Ford T или VW Beetle, но всё же здорово повлияли на авто­мобильную культуру. Они были суровы, под их капотами бесновались мощнейшие моторы своего времени, и многие из них навсегда вошли в историю. Dodge Charger, Pontiac GTO, Chevrolet Chevelle — эти имена знает каждый, кто интересуется автомобилями.

Но множество моделей остались в стороне от мировой славы — и вовсе не потому, что были неудачными. Например, автомо­бильная Золушка по имени Chevrolet Nova в конце шести­десятых тоже могла похвастаться недюжинной силой: титанический 6,5-литровый Big Block, динамика на уровне современных BMW M2 и Porsche Boxster — это было серьёзно. В США машину полюбили, однако весь остальной мир знает её в основном по роли у Тарантино в «Доказа­тельстве смерти». Мы поездили на такой и рассказываем её историю в видео. А под ним вы можете прочитать истории других незаслуженно забытых машин.

— Больше крутых маслкаров в статье нашего Журнала: https://mag.auto.ru/article/forgottenmuslecars/ — Самые интересные объявления на Авто.ру: http://ttttt.me/autoru — Рестомод на базе Datsun 240Z: https://youtu.be/7iYBVhyICJg — Классические Мустанги, сразу два: https://youtu.be/sHfK2DifMVY — Сверхмощный Chrysler 1957 года: https://youtu.be/h2ERXmNW7Qc Chevrolet Nova был скромным и недорогим автомобилем для простых американцев, но в конце шестидесятых получил мощные двигатели, превратившись в весьма серьёзный маслкар. В США эта модель сегодня считается культовой, а остальной мир знает её разве что по роли у Тарантино в «Доказательстве смерти». Мы решили восполнить этот пробел, но не просто так, а на примере великолепного рестомода — под класссическим кузовом этой Новы скрываются современные агрегаты. Которые, прямо скажем, превратили автомобиль в нечто совершенно инфернальное.

Pontiac 2+2

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Предводитель всех масл-каров, Pontiac GTO, по сути, был неприлично мощной версией средне­размерной модели Tempest/Le Mans. Но мало кто помнит, что парал­лельно Pontiac пытался провернуть тот же самый трюк, только классом выше! За основу взяли громадное — 5,5 метра от носа до хвоста — купе Catalina. И, есте­ственно, одарили его самыми крутыми моторами. Начав в 1964 году с 335 сил и 6,4 литра рабочего объёма, очень скоро эта яхта могла похвастаться семью литрами под капотом и отдачей в 381 лошадиную силу. Даже мощнее, чем GTO!

Правда, масса и габариты давали о себе знать: Pontiac 2+2 не ставил рекордов на дрэг-стрипах и оставался пусть быстрым, но всё же вальяжным дред­ноутом. Помимо мотора, от исходной Каталины он отличался иным дизайном, усиленной подвеской, дорабо­танным выхлопом и пере­деланным интерьером, включая «ковши» в том виде, как их пред­ставляли в шести­десятых. Но в глазах покупателей правильная картинка так и не сложилась: 2+2 выпускался всего четыре года и славы не снискал.

AMC Rebel Machine

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О маленькой, гордой и свободомыслящей компании AMC мы уже рассказывали и в тот раз упомянули главные масл-кары в её истории — Javelin и AMX. Но были у American Motors и другие модели: например, скромное купе Rebel в 1970 году получило заряженную версию с одним из крутейших названий в мире — The Machine. Нет, вы только послушайте, как всё это звучит в сумме! Бунтарь по прозвищу «Машина» от Американ­ской авто­мобильной корпорации. Подходи по одному!

И всё это не было пустой бравадой, ведь 6,4-литровый V8 развивал здесь 345 лошадиных сил — на 15 больше, чем у AMX того же года. А кому было мало, за доплату мог получить заводскую форсировку до четырёхсот с лишним и, плюс к тому, сверх­короткий редуктор с блокировкой и диким пере­даточным отношением 5:1. Такая «Машина» в дрэге на четверть мили спокойно выезжала из 13 секунд, но даже если вы не гнались за скоростью как таковой, к вашим услугам были мощные тормоза и максимально зажатая подвеска — судя по статьям тех лет, инженерам AMC удался отличный симбиоз масл-кара и спортивного автомобиля. Ах да, и только посмотрите на эту бело-сине-красную ливрею!

Mercury Comet Cyclone

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Платформа Ford Falcon, эффектный дизайн и мощный двигатель — ничего не напоминает? Правильно, именно по этой формуле создавался Ford Mustang, но сегодня мало кто помнит о его двоюродном брате по имени Mercury Comet Cyclone. А ведь машина была очень интересная! Если сама модель Comet представляла собой более дорогую и престижную разно­видность Фэлкона, то заряженная версия Cyclone вполне могла считаться настоящим масл-каром.

Ведь в 1965 году она располагала таким же силовым агрегатом, что и у топового Мустанга — 4,7-литровым V8 в максимально форсиро­ванной версии Hi-Po (275 лошадиных сил), четырёх­ступенчатой механикой и дифферен­циалом с блокировкой. Это помимо прочих доработок по части шасси и рулевого управ­ления. Только вот публика, покорённая красотой фордовской супер­звезды, предложение от Mercury попросту не заметила: да, Циклон про­держится в производ­стве несколько лет, будет оснащаться даже сверх­мощными 335-сильными моторами Cobra Jet, но популярным так и не станет. Зато сейчас машины 1965 года, выпущенные тиражом всего в четыре сотни экзем­пляров, становятся желанной добычей для коллекционеров.

Dodge Dart Demon / Plymouth Duster

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Знакомые имена, не правда ли? Разумеется, к кроссоверу Renault маленький старый Plymouth отношения не имеет, но история его появления довольно любопытна. Концерну Chrysler надо было чем-то ответить General Motors: заряженные версии Chevrolet Nova в то время набирали популяр­ность, поэтому даже в народном сегменте назревала серьёзная битва за репутацию. У Плимута была собственная недорогая модель Valiant, но вместо того, чтобы просто засунуть туда большой мотор, с ней поступили нестандартно: переднюю часть оставили нетронутой, а вот всё остальное спроекти­ровали заново ради более компактного и атлетичного дизайна. Ну, и моторы не забыли: самым крутым был вариант Duster 340 с 5,6-литровым V8, развивающим 280 лошадиных сил.

Убедившись, что концепция работает, год спустя Chrysler выпускает аналогичную модель под маркой Dodge — машина называется Dart Demon и по сути пред­став­ляет собой Duster с изменённой передней частью. При этом с обычным седаном Dodge Dart здесь нет практически ничего общего. Оба компактных масл-кара успешно справ­ляются с ролью младших братьев Челленджера и Барракуды, после чего так же дружно уходят в историю с началом топливного кризиса. Однако дальше судьба их разделит: марка Plymouth умрёт в начале XXI века, а вот имя Demon вернётся уже в наши дни — как шильдик на безумной 840-сильной версии возрождённого Challenger. Если хотите, считайте это историей о том, как младший брат в итоге помог старшему.

Oldsmobile Vista Cruiser 442

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Окей, окей, согласны — маленькие машины с большими моторами выглядят довольно однообразно и уже начинают надоедать. Сменим тему! Например, как вам масл-кар в обличье гигантского универсала? Oldsmobile Vista Cruiser — это воплощение всего, что мы знаем об американском семейном досуге: 5,5 метра длины, три ряда сидений (или два — и безразмерный багажник впридачу), стеклянные секции в крыше, чтобы детям было интереснее глазеть по сторонам… В общем, хресто­матийный вариант для субботних вылазок на природу где-нибудь в штате Орегон.

Однако если вы успевали обзавестись семьёй раньше, чем теряли вкус к жизни, каталоги Oldsmobile предлагали кое-что особенное как раз на этот случай. Vista Cruiser можно было заказать с мотором от знаменитого масл-кара Oldsmobile 4-4-2 — а это значило, что, помимо домочадцев, в вашей машине обитали целых 355 «лошадей», выведенных из объёма в 6,6 литра. Безумие? Только разминка! Ведь суще­ствовали ещё и версии с самыми мощными двигателями своей эпохи — Rocket 455. Это, на секундочку, семь с половиной литров и четыреста шесть лошадиных сил. Да, именно прописью, чтобы вы прочув­ствовали. Увы, до наших дней дожили только два таких универсала, зато теперь вы точно знаете, что Audi RS 2 была не первой в своём роде.

Oldsmobile Toronado

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Впрочем, масл-универсал — это история конца шестидесятых и начала семи­десятых, и те, кто следил за твор­чеством Oldsmobile, к тому моменту уже ничему не удив­лялись. Ведь ещё в 1965 году миру была явлена модель Toronado — роскошное, статное купе с одной небольшой особен­ностью: ведущая ось у него располагалась спереди. Чтобы вы понимали, после смерти компании Cord в 1937-м промыш­ленность США полностью отрицала такую компоновку: Toronado стал первым американским передне­приводником за почти что тридцать лет!

И да, это был ещё и масл-кар с самыми крутыми на тот момент моторами — 7,0 и 7,5 литра, на 385 и 406 лошадиных сил соответ­ственно. Добавьте к этому необычную конструкцию: передняя подвеска была торсионной, да к тому же смонтиро­ванной на отдельном подрамнике, а сзади при этом использо­валась простейшая балка, подвешенная на рессорах, — просто потому, что инженеры сконцентри­ровали все свои усилия на проработке передней части! А самое пара­доксальное здесь то, что Toronado неплохо управлялся, довольно успешно продавался и в итоге стал основой для последних пяти поколений Cadillac Eldorado, которые выпускались с 1967-го аж по 2002 год.

Studebaker Avanti R3

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Компактное, лёгкое купе Avanti с невероятно изящным фибер­глассовым кузовом стало лебединой песней компании Studebaker. Некогда славная марка тонула под грузом финансовых проблем, и новая модель появилась слишком поздно, чтобы исправить ситуацию. Производство стартовало в июне 1962 года, но уже в декабре 1963-го основная фабрика Студебеккера в Саут-Бенд, штат Индиана, была закрыта.

И всё же Avanti удалось блеснуть. Стандартный мотор V8 объёмом 4,7 литра и так развивал 243 лошадиные силы, чего более чем хватало на 1400 кг снаряжённой массы. А вдобавок инженеры соорудили компрес­сорные версии R2 и R3 — и в последнем случае отдача превышала 400 сил! Обратите внимание, что всё это происходило ещё за пару лет до того, как масл-кары войдут в моду. В общем, напоследок Studebaker Avanti взял да и побил сразу 29 рекордов скорости — в частности, развив невероятные 286 км/ч на озере Бонне­вилль. Всего было сделано девять экзем­пляров в версии R3, и их аукционная стоимость сегодня превышает сто тысяч долларов.

GMC Syclone/Typhoon

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Ещё один Циклон в нашей подборке — хотя если накрыть этот пикап крышкой, то получался целый Тайфун. Не спрашивайте почему (для зануд: за основу на самом деле были взяты соплат­форменные модели S15 и Jimmy). Ведь самое интересное здесь другое: что вообще эта штуковина делает среди масл-каров? Да примерно то же самое, что и современный Jeep Grand Cherokee Trackhawk: заявляет, что рамки класса в этом деле несут сугубо рекоменда­тельную функцию.

Правда, и многолитрового V8 под капотом тут не найти: подобно дерзкому Buick GNX, который появился на пару лет раньше, заряженные грузовики GMC полагались на «шестёрку» с турбо­наддувом. А что поделать — на дворе начало девяностых, довольно мрачное время для американского автопрома. Поэтому здесь важен сам факт бунтарства: с рабочего объёма в 4,3 литра инженеры сняли 280 лошадиных сил. Может, и не рекорд, но братцы Циклон и Тайфун этого ничуть не смущались, ведь у них был полный привод!

Как итог — разгон до сотни менее чем за пять секунд и эпичная победа над Ferrari 348 в заезде на четверть мили, организо­ванном журналом Car & Driver. Нет, никто не говорит, что эти злющие GMC были быстрее, чем Феррари. Но спросите, были ли они круче — и мы уже задумаемся. И уж точно попросим безого­ворочно признать, что у современных супер­крос­соверов имеются действительно славные предтечи.

HSV Maloo

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Он вам не пикап! Это настоящий современный ют — наследник знаменитых Chevrolet El Camino и Ford Ranchero. Американцы к такому типу кузова давно охладели, чего не скажешь об австралийцах: Holden и Ford Australia до последнего продолжали выпускать юты на базе моделей Commodore и Falcon собственной разработки. Увы, сейчас вообще всё производство на Зелёном конти­ненте свёрнуто, а в следующем году General Motors упразднит и саму марку Holden.

Погрустить по этому поводу мы ещё успеем, а пока лучше посмотрите, как австралийцы решили попрощаться со своим любимым детищем (листайте картинки!). Это HSV Maloo R8 LSA от подразде­ления Holden Special Vehicles. У него компрес­сорный V8 объёмом 6,2 литра, развивающий 557 лошадиных сил, злющий обвес совершенно супер­каровского вида, мощные тормоза AP Racing и множество других фишек, превращающих этот Maloo в самый неистовый ют из когда-либо созданных.

Ах да, ещё его можно было купить с механической коробкой — а вместе с ней водителю доставалась функция launch control, позволявшая этой бестии добираться до сотни за 4,6 секунды. Если это не автомобиль, воплощающий изначальную суть масл-кара, то что?

Jensen Interceptor

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Да, это тоже масл-кар! Пусть Jensen Interceptor производился в Велико­британии, а за его дизайн нужно благодарить итальянское кузовное ателье Carrozzeria Touring, сердце у этого красавца было истинно американским. Если точнее, в разные годы под капот ставились двигатели Chrysler объёмом от 6,3 до 7,2 литра: самая мощная версия «Пере­хватчика» с шести­камерным карбюратором развивала целых 390 лошадиных сил, выезжала из семи секунд до сотни и могла разогнаться до 235 кило­метров в час! Речь, на секундочку, о конце шести­десятых и первой половине семидесятых.

А ещё этот автомобиль лёг в основу Jensen FF — безумного инженерного экспери­мента, на многие годы опередив­шего своё время. Ведь в 1966 году британский спорткар оснащался системой полного привода! До AMC Eagle остаётся ещё 13 лет, до Audi Quattro — 14, и даже Subaru Leone, которую многие называют первой легковушкой с четырьмя ведущими, появится целых пять лет спустя. А если вам мало и этого, то знайте, что Jensen FF вдобавок оснащался антиблоки­ровочной системой тормозов — впервые среди дорожных автомобилей.

De Tomaso Pantera

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Что, и это масл-кар? В определённом смысле — да! Несмотря на средне­моторную компоновку и подчёркнуто европейский стиль, Пантера оснащалась фордовскими двигателями V8 и вообще была ориенти­рована в первую очередь на американский рынок. Но эту историю мы, пожалуй, расскажем отдельно — и на примере настоящего живого автомобиля. Совсем-совсем скоро.

Любите масл-кары?

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