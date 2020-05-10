Забытая мощь: крутые масл-кары, о которых вы могли не знать
Михаил Конончук
Зародившись в Америке 60-х годов, масл-кары… Ну ладно, не изменили мир, подобно Ford T или VW Beetle, но всё же здорово повлияли на автомобильную культуру. Они были суровы, под их капотами бесновались мощнейшие моторы своего времени, и многие из них навсегда вошли в историю. Dodge Charger, Pontiac GTO, Chevrolet Chevelle — эти имена знает каждый, кто интересуется автомобилями.
Но множество моделей остались в стороне от мировой славы — и вовсе не потому, что были неудачными. Например, автомобильная Золушка по имени Chevrolet Nova в конце шестидесятых тоже могла похвастаться недюжинной силой: титанический 6,5-литровый Big Block, динамика на уровне современных BMW M2 и Porsche Boxster — это было серьёзно. В США машину полюбили, однако весь остальной мир знает её в основном по роли у Тарантино в «Доказательстве смерти». Мы поездили на такой и рассказываем её историю в видео. А под ним вы можете прочитать истории других незаслуженно забытых машин.
Pontiac 2+2
Предводитель всех масл-каров, Pontiac GTO, по сути, был неприлично мощной версией среднеразмерной модели Tempest/Le Mans. Но мало кто помнит, что параллельно Pontiac пытался провернуть тот же самый трюк, только классом выше! За основу взяли громадное — 5,5 метра от носа до хвоста — купе Catalina. И, естественно, одарили его самыми крутыми моторами. Начав в 1964 году с 335 сил и 6,4 литра рабочего объёма, очень скоро эта яхта могла похвастаться семью литрами под капотом и отдачей в 381 лошадиную силу. Даже мощнее, чем GTO!
Правда, масса и габариты давали о себе знать: Pontiac 2+2 не ставил рекордов на дрэг-стрипах и оставался пусть быстрым, но всё же вальяжным дредноутом. Помимо мотора, от исходной Каталины он отличался иным дизайном, усиленной подвеской, доработанным выхлопом и переделанным интерьером, включая «ковши» в том виде, как их представляли в шестидесятых. Но в глазах покупателей правильная картинка так и не сложилась: 2+2 выпускался всего четыре года и славы не снискал.
AMC Rebel Machine
О маленькой, гордой и свободомыслящей компании AMC мы уже рассказывали и в тот раз упомянули главные масл-кары в её истории — Javelin и AMX. Но были у American Motors и другие модели: например, скромное купе Rebel в 1970 году получило заряженную версию с одним из крутейших названий в мире — The Machine. Нет, вы только послушайте, как всё это звучит в сумме! Бунтарь по прозвищу «Машина» от Американской автомобильной корпорации. Подходи по одному!
И всё это не было пустой бравадой, ведь 6,4-литровый V8 развивал здесь 345 лошадиных сил — на 15 больше, чем у AMX того же года. А кому было мало, за доплату мог получить заводскую форсировку до четырёхсот с лишним и, плюс к тому, сверхкороткий редуктор с блокировкой и диким передаточным отношением 5:1. Такая «Машина» в дрэге на четверть мили спокойно выезжала из 13 секунд, но даже если вы не гнались за скоростью как таковой, к вашим услугам были мощные тормоза и максимально зажатая подвеска — судя по статьям тех лет, инженерам AMC удался отличный симбиоз масл-кара и спортивного автомобиля. Ах да, и только посмотрите на эту бело-сине-красную ливрею!
Mercury Comet Cyclone
Платформа Ford Falcon, эффектный дизайн и мощный двигатель — ничего не напоминает? Правильно, именно по этой формуле создавался Ford Mustang, но сегодня мало кто помнит о его двоюродном брате по имени Mercury Comet Cyclone. А ведь машина была очень интересная! Если сама модель Comet представляла собой более дорогую и престижную разновидность Фэлкона, то заряженная версия Cyclone вполне могла считаться настоящим масл-каром.
Ведь в 1965 году она располагала таким же силовым агрегатом, что и у топового Мустанга — 4,7-литровым V8 в максимально форсированной версии Hi-Po (275 лошадиных сил), четырёхступенчатой механикой и дифференциалом с блокировкой. Это помимо прочих доработок по части шасси и рулевого управления. Только вот публика, покорённая красотой фордовской суперзвезды, предложение от Mercury попросту не заметила: да, Циклон продержится в производстве несколько лет, будет оснащаться даже сверхмощными 335-сильными моторами Cobra Jet, но популярным так и не станет. Зато сейчас машины 1965 года, выпущенные тиражом всего в четыре сотни экземпляров, становятся желанной добычей для коллекционеров.
Dodge Dart Demon / Plymouth Duster
Знакомые имена, не правда ли? Разумеется, к кроссоверу Renault маленький старый Plymouth отношения не имеет, но история его появления довольно любопытна. Концерну Chrysler надо было чем-то ответить General Motors: заряженные версии Chevrolet Nova в то время набирали популярность, поэтому даже в народном сегменте назревала серьёзная битва за репутацию. У Плимута была собственная недорогая модель Valiant, но вместо того, чтобы просто засунуть туда большой мотор, с ней поступили нестандартно: переднюю часть оставили нетронутой, а вот всё остальное спроектировали заново ради более компактного и атлетичного дизайна. Ну, и моторы не забыли: самым крутым был вариант Duster 340 с 5,6-литровым V8, развивающим 280 лошадиных сил.
Убедившись, что концепция работает, год спустя Chrysler выпускает аналогичную модель под маркой Dodge — машина называется Dart Demon и по сути представляет собой Duster с изменённой передней частью. При этом с обычным седаном Dodge Dart здесь нет практически ничего общего. Оба компактных масл-кара успешно справляются с ролью младших братьев Челленджера и Барракуды, после чего так же дружно уходят в историю с началом топливного кризиса. Однако дальше судьба их разделит: марка Plymouth умрёт в начале XXI века, а вот имя Demon вернётся уже в наши дни — как шильдик на безумной 840-сильной версии возрождённого Challenger. Если хотите, считайте это историей о том, как младший брат в итоге помог старшему.
Oldsmobile Vista Cruiser 442
Окей, окей, согласны — маленькие машины с большими моторами выглядят довольно однообразно и уже начинают надоедать. Сменим тему! Например, как вам масл-кар в обличье гигантского универсала? Oldsmobile Vista Cruiser — это воплощение всего, что мы знаем об американском семейном досуге: 5,5 метра длины, три ряда сидений (или два — и безразмерный багажник впридачу), стеклянные секции в крыше, чтобы детям было интереснее глазеть по сторонам… В общем, хрестоматийный вариант для субботних вылазок на природу где-нибудь в штате Орегон.
Однако если вы успевали обзавестись семьёй раньше, чем теряли вкус к жизни, каталоги Oldsmobile предлагали кое-что особенное как раз на этот случай. Vista Cruiser можно было заказать с мотором от знаменитого масл-кара Oldsmobile
Oldsmobile Toronado
Впрочем, масл-универсал — это история конца шестидесятых и начала семидесятых, и те, кто следил за творчеством Oldsmobile, к тому моменту уже ничему не удивлялись. Ведь ещё в 1965 году миру была явлена модель Toronado — роскошное, статное купе с одной небольшой особенностью: ведущая ось у него располагалась спереди. Чтобы вы понимали, после смерти компании Cord в
И да, это был ещё и масл-кар с самыми крутыми на тот момент моторами — 7,0 и 7,5 литра, на 385 и 406 лошадиных сил соответственно. Добавьте к этому необычную конструкцию: передняя подвеска была торсионной, да к тому же смонтированной на отдельном подрамнике, а сзади при этом использовалась простейшая балка, подвешенная на рессорах, — просто потому, что инженеры сконцентрировали все свои усилия на проработке передней части! А самое парадоксальное здесь то, что Toronado неплохо управлялся, довольно успешно продавался и в итоге стал основой для последних пяти поколений Cadillac Eldorado, которые выпускались с
Studebaker Avanti R3
Компактное, лёгкое купе Avanti с невероятно изящным фиберглассовым кузовом стало лебединой песней компании Studebaker. Некогда славная марка тонула под грузом финансовых проблем, и новая модель появилась слишком поздно, чтобы исправить ситуацию. Производство стартовало в июне 1962 года, но уже в декабре
И всё же Avanti удалось блеснуть. Стандартный мотор V8 объёмом 4,7 литра и так развивал 243 лошадиные силы, чего более чем хватало на 1400 кг снаряжённой массы. А вдобавок инженеры соорудили компрессорные версии R2 и R3 — и в последнем случае отдача превышала 400 сил! Обратите внимание, что всё это происходило ещё за пару лет до того, как масл-кары войдут в моду. В общем, напоследок Studebaker Avanti взял да и побил сразу 29 рекордов скорости — в частности, развив невероятные
GMC Syclone/Typhoon
Ещё один Циклон в нашей подборке — хотя если накрыть этот пикап крышкой, то получался целый Тайфун. Не спрашивайте почему (для зануд: за основу на самом деле были взяты соплатформенные модели S15 и Jimmy). Ведь самое интересное здесь другое: что вообще эта штуковина делает среди масл-каров? Да примерно то же самое, что и современный Jeep Grand Cherokee Trackhawk: заявляет, что рамки класса в этом деле несут сугубо рекомендательную функцию.
Правда, и многолитрового V8 под капотом тут не найти: подобно дерзкому Buick GNX, который появился на пару лет раньше, заряженные грузовики GMC полагались на «шестёрку» с турбонаддувом. А что поделать — на дворе начало девяностых, довольно мрачное время для американского автопрома. Поэтому здесь важен сам факт бунтарства: с рабочего объёма в 4,3 литра инженеры сняли 280 лошадиных сил. Может, и не рекорд, но братцы Циклон и Тайфун этого ничуть не смущались, ведь у них был полный привод!
Как итог — разгон до сотни менее чем за пять секунд и эпичная победа над Ferrari 348 в заезде на четверть мили, организованном журналом Car & Driver. Нет, никто не говорит, что эти злющие GMC были быстрее, чем Феррари. Но спросите, были ли они круче — и мы уже задумаемся. И уж точно попросим безоговорочно признать, что у современных суперкроссоверов имеются действительно славные предтечи.
HSV Maloo
Он вам не пикап! Это настоящий современный ют — наследник знаменитых Chevrolet El Camino и Ford Ranchero. Американцы к такому типу кузова давно охладели, чего не скажешь об австралийцах: Holden и Ford Australia до последнего продолжали выпускать юты на базе моделей Commodore и Falcon собственной разработки. Увы, сейчас вообще всё производство на Зелёном континенте свёрнуто, а в следующем году General Motors упразднит и саму марку Holden.
Погрустить по этому поводу мы ещё успеем, а пока лучше посмотрите, как австралийцы решили попрощаться со своим любимым детищем (листайте картинки!). Это HSV Maloo R8 LSA от подразделения Holden Special Vehicles. У него компрессорный V8 объёмом 6,2 литра, развивающий 557 лошадиных сил, злющий обвес совершенно суперкаровского вида, мощные тормоза AP Racing и множество других фишек, превращающих этот Maloo в самый неистовый ют из когда-либо созданных.
Ах да, ещё его можно было купить с механической коробкой — а вместе с ней водителю доставалась функция launch control, позволявшая этой бестии добираться до сотни за 4,6 секунды. Если это не автомобиль, воплощающий изначальную суть масл-кара, то что?
Jensen Interceptor
Да, это тоже масл-кар! Пусть Jensen Interceptor производился в Великобритании, а за его дизайн нужно благодарить итальянское кузовное ателье Carrozzeria Touring, сердце у этого красавца было истинно американским. Если точнее, в разные годы под капот ставились двигатели Chrysler объёмом от 6,3 до 7,2 литра: самая мощная версия «Перехватчика» с шестикамерным карбюратором развивала целых 390 лошадиных сил, выезжала из семи секунд до сотни и могла разогнаться до 235 километров в час! Речь, на секундочку, о конце шестидесятых и первой половине семидесятых.
А ещё этот автомобиль лёг в основу Jensen FF — безумного инженерного эксперимента, на многие годы опередившего своё время. Ведь в 1966 году британский спорткар оснащался системой полного привода! До AMC Eagle остаётся ещё 13 лет, до Audi Quattro — 14, и даже Subaru Leone, которую многие называют первой легковушкой с четырьмя ведущими, появится целых пять лет спустя. А если вам мало и этого, то знайте, что Jensen FF вдобавок оснащался антиблокировочной системой тормозов — впервые среди дорожных автомобилей.
De Tomaso Pantera
Что, и это масл-кар? В определённом смысле — да! Несмотря на среднемоторную компоновку и подчёркнуто европейский стиль, Пантера оснащалась фордовскими двигателями V8 и вообще была ориентирована в первую очередь на американский рынок. Но эту историю мы, пожалуй, расскажем отдельно — и на примере настоящего живого автомобиля. Совсем-совсем скоро.