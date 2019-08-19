Японские сокровища: восемь незаслуженно забытых Mazda

Обычно первая серийная машина любого авто­гиганта (в крайнем случае — его первый хит) навсегда остаётся в памяти «петрол­хэдов». И неважно, идёт речь о «Жигулях» или «Мерседесе». Не стала исключением и Mazda: её субкомпакт­ное купе R360, появив­шееся в после­военную эпоху вместе с другими японскими кей-карами, помнят и любят до сих пор. Именно R360 считается первым автомо­билем компании. Но история Mazda исчисля­ется аж с 1920 года: что же японцы делали до Второй мировой войны?

А делали они мотоциклы (которые не пользо­вались особым успехом) и моторикши (а вот они расходи­лись как горячие пирожки). Причём, по мнению некоторых историков, именно маздов­ские мото­рикши Mazda-Go, которые начали выпускать в 1931 году, стали первыми массовыми мото­рикшами в Японии. Прообраз «Муравья» в разные годы оснащался моторами объёмом 482 и 669 кубических санти­метров, располагал грузо­подъёмностью более 500 килограммов и даже предлагал передачу заднего хода. Выпуск подобной техники Mazda осуще­ствляла вплоть до начала 70-х годов, пока полностью не сосредото­чилась на традиционных автомобилях.