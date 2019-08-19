Японские сокровища: восемь незаслуженно забытых Mazda
Алексей Олефиренко
Говорим «интересная Mazda», подразумеваем купе с роторно-поршневым двигателем. И наоборот. Но японская марка за свою многолетнюю историю отличилась не только дерзкими
Mazda-Go
Обычно первая серийная машина любого автогиганта (в крайнем случае — его первый хит) навсегда остаётся в памяти «петролхэдов». И неважно, идёт речь о «Жигулях» или «Мерседесе». Не стала исключением и Mazda: её субкомпактное купе R360, появившееся в послевоенную эпоху вместе с другими японскими кей-карами, помнят и любят до сих пор. Именно R360 считается первым автомобилем компании. Но история Mazda исчисляется аж с 1920 года: что же японцы делали до Второй мировой войны?
А делали они мотоциклы (которые не пользовались особым успехом) и моторикши (а вот они расходились как горячие пирожки). Причём, по мнению некоторых историков, именно маздовские моторикши Mazda-Go, которые начали выпускать в 1931 году, стали первыми массовыми моторикшами в Японии. Прообраз «Муравья» в разные годы оснащался моторами объёмом 482 и 669 кубических сантиметров, располагал грузоподъёмностью более 500 килограммов и даже предлагал передачу заднего хода. Выпуск подобной техники Mazda осуществляла вплоть до начала
Mazda Familia Rotary
Когда разговор заходит о роторных «Маздах», побеждавших на соревнованиях, на ум обычно приходят разные поколения
Выпуск роторной версии модели Familia был обусловлен налоговыми послаблениями в Стране восходящего солнца для машин с рабочим объёмом двигателя до 1 литра (у Rotary он составлял ровно литр, поэтому в Японии машину знают именно как R100). Однако низкий центр масс (благодаря лёгкому двигателю) и неплохая мощность открыли для Familia Rotary новые перспективы — автоспортивные! Машина принимала участие в Гран-При Сингапура 1969 года (и выиграла его), в RAC Tourist Trophy 1970 года
Mazda Luce первого поколения
Эта модель, выпуск которой стартовал в июле 1966 года, была настоящей вехой для автопрома Японии: именно она стала первой серийной машиной с передним приводом в стране. Вообще первой! А учитывая, что дизайн для неё разработал сам Джорджетто Джуджаро, оригинальная Luce однозначно достойна отдельного стенда в автомобильном Зале Славы. Увы, должные почести ей воздают лишь на родине.
А ведь с 1969 года Luce тоже оснащалась роторным двигателем, что делало её инженерию ещё более уникальной. Подобное сочетание — передний привод, роторный двигатель и прогрессивный дизайн — в то время предлагал только
Mazda Parkway
Не сказать, что модель Parkway совсем уж забыта: её можно встретить и на дорогах России. Скорее, это такой себе «серый кардинал», за душой у которого есть кое-что интересное.
Производство автобуса, который выпускался в тринадцати-, восемнадцати- и двадцатишестиместном вариантах, стартовало в 1972 году, и уже два года спустя в его раму начали устанавливать… да-да, роторный двигатель 13А, встречающийся на той же Luce. Как оказалось, его вполне достаточно для махины массой 2835 килограммов. Роторный Parkway мог разгоняться до скоростей свыше 120 километров в час. Плюс, такой мотор вибрировал гораздо меньше, нежели дизельный. В 1982 году на конвейер встало второе поколение автобуса, но оно получилось уже не таким харизматичным. В основном — из-за более консервативных двигателей и простецкой внешности, которые стали следствием ужесточения экологических норм и удешевления производства соответственно.
Mazda Roadpacer
Казалось, что все «Мазды» семидесятых годов были поголовно маленькими и скромными, но Roadpacer своим существованием доказывает обратное. Конкурент Nissan President и Toyota Century, Roadpacer представлял собой полноразмерный седан, предназначенный для первых лиц государства. Но особой популярности он не снискал, поэтому его выпуск продлился всего три года – с 1975 по 1977. За это время по Японии разошлось около 800 экземпляров.
Причин, почему 4,8-метровый гигант провалился, было несколько. Первая – неоригинальность: по сути, это была не «Мазда», а австралийский «Холден», на который установили новый двигатель. Причина вторая — новый двигатель, угадайте с одного раза, какой. Правильно, роторный... Хотя по налогообложению он был очень привлекательным, расход под 30 литров на «сотню» в разгар топливного кризиса сводил на нет все другие преимущества. Ну и цена в 3,8 миллиона йен многим показалась завышенной. В остальном же Roadpacer был очень даже неплох, предлагая качественную аудиосистему, центральный замок и другие элементы роскоши.
Mazda Persona
Помните, в программе «Тачка на прокачку» задний ряд среднестатистической Honda Civic превращали в лаунж-зону с телевизорами, приставками, холодильником, кальяном и аквариумом для золотых рыбок? Так вот, Mazda нечто подобное практиковала ещё в конце
В рекламных проспектах модели Persona японцы частенько использовали несуществующее слово «интерьеризм», намекая на то, что салон хардтопа целиком и полностью подчинён комфорту: чего стоят задние дверные карты, перетекающие в задний диван. Однако эта «изюминка» не сделала модель хитом (лишь победителем конкурса «Интерьер Года»
Mazdaspeed Protegé
«Зажигалка» Mazda3 MPS, которая так полюбилась стритрейсерам и тюнерам, была не первым творением спортподразделения Mazda подобного рода. Ещё до неё в США продавался горячий переднеприводный седан Mazdaspeed Protegé, общий тираж которого составил лишь 4500 экземпляров.
Автомобиль стал первым большим проектом подразделения Mazdaspeed. Посильную помощь оказывало тюнинг-ателье Callaway, известное постройкой ультимативных «Корветов». Благодаря турбонаддуву Garrett T25 и интеркулеру, двухлитровый мотор седана, который в России больше известен под именем 323, выдавал 172 лошадиные силы и 217 Нм момента. Разгон до 100 километров в час занимал чуть больше 7 секунд, а максимальная скорость выросла до 210 километров в час. Но не только мотор у Protegé стал мощнее – уже с завода автомобиль оснащался мощной аудиосистемой Kenwood. Опознать версию Mazdaspeed можно по аэродинамическому обвесу с антикрылом, яркому цвету кузова и колёсным дискам Racing Hart семнадцатого диаметра.
Mazda Furai
Едва ли концепт Furai можно забыть: создатели игр с неугасающим энтузиазмом продолжают запихивать концепт-кар в гоночные виртуальные миры. Проблема состоит в том, что о многообещающем спортпрототипе, кажется, начали забывать в стенах Mazda. Или же в Mazda создают видимость, что Furai забыт?
Как и большинство концепт-каров, Furai существовал в единственном экземпляре. По сути, это было шасси лемановского прототипа Courage Compétition C65 с маздовским роторным двигателем, которое накрыли новым карбоновым кузовом. Мотор Furai развивал 450 сил, крутился до 8000 оборотов в минуту и работал на этаноле — последнее и сыграло с ним злую штуку. 19 августа 2008 года Mazda предоставила концепт-кар журналистам издания Top Gear, однако в ходе продолжительных испытаний автомобиль издал неприятный звук, после чего моторный отсек охватило пламя. Из-за легко воспламеняемого топлива Furai выгорела дотла менее чем за 10 минут, а причины возгорания остаются неизвестными по сей день. Что произошло в тот день? Где Furai сейчас? Будет ли она восстановлена? Так много вопросов и так мало ответов…