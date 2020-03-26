Почему в Эмиратах брошены тысячи машин: 5 главных фактов
Алексей Олефиренко
Интернет усеян фотографиями из Дубая, на которых премиальные автомобили вроде BMW, Bentley, Porsche, а то и Ferrari или Lambroghini стоят на пустынных парковках и плавно врастают в землю, покрываясь слоем пыли и песка. Неужели жизнь в Дубае настолько хороша, что владельцы просто выбрасывают машины за сотни тысяч долларов, когда они им надоедают? Конечно же, нет. На самом деле за этим явлением обычно стоят не самые приятные истории. Объясняем причины появления тысяч брошенных автомобилей в Арабских Эмиратах в пяти простых фактах.
Факт №1. Автомобили бросают из-за особенностей местных законов
Конечно, никто в здравом уме не станет бросать машину, цена которой сопоставима со стоимостью элитной недвижимости. На самом деле владельцев — а в большинстве случаев это преуспевавшие некогда бизнесмены — на такой поступок вынуждают обстоятельства.
Дело в том, что в Арабских Эмиратах, как и в большинстве стран Среднего Востока, фактически нет процедуры оформления банкротства. С недавних пор запустить такой процесс могут крупные компании, но не частные предприниматели. И уж точно не физические лица. Для них стать банкротом равносильно «уголовке»: придётся платить огромный денежный штраф или отправляться в тюрьму.
Но поскольку сидеть в тюрьме никто не хочет, разорившимся миллионерам проще бежать из страны, бросив недвижимость и транспорт на произвол судьбы.
В начале 2000-х, когда Дубай бурно застраивался и нефть текла рекой, в эмират отовсюду хлынули предприниматели — и зачастую не самые честные. Многие из них неплохо заработали на кредитных средствах, но испытание кризисом 2008 года смогли выдержать не все. И хотя экономика ОАЭ в последние годы в стабильном плюсе, построить успешный бизнес получается не у каждого, а поэтому истории с брошенными машинами всё ещё не редкость.
Но есть и ещё одна причина, почему суперкар за сотни тысяч долларов может оказаться на обочине дороги и жизни, — авария. Сыновьям шейхов, да и самим шейхам, проще пойти и купить себе новую Ferrari, чем ломать голову над тем, где и когда ремонтировать разбитую. В процентном соотношении обе причины простоев спорт- и суперкаров в Дубае примерно равны.
Факт №2. Они могут стоять месяцами с ключами в замке
Перед тем, как покинуть ОАЭ навсегда, некоторые обанкротившиеся владельцы оставляют в машинах записки, в которых извиняются за то, что их автомобилям теперь суждено стать недвижимостью. Участники аварий поступают точно так же. Но одними записками дело не ограничивается – владельцы порой оставляют даже ключи в замке зажигания!
Зачем? Для того, чтобы специальным службам было легче погрузить дорогую игрушку на эвакуатор. Но, как вы могли догадаться по фотографиям, эвакуатор прибывает на место не сразу. По законам эмирата, машины экстренно увозят лишь в тех случаях, если они мешают проезду, либо когда автомобиль проходит как улика. В иных ситуациях спорт- и суперкары могут простаивать на парковках месяцами.
Этим часто пользуются автосервисы с сомнительной репутацией и даже продавцы автомобилей, работающие на чёрном рынке. Зачем заказывать новые запчасти на машину клиента, если можно снять с той, что стоит за углом? Зачем париться над перепродажей машины, если можно всучить кому-нибудь «брошенку» с ключами и быть в плюсе?
Однако местная полиция старается пресекать и растаскивание автомобилей на запчасти, и незаконную перепродажу оставленных машин.
Факт №3. От незавидной судьбы не защищены даже штучные суперкары
Согласно местным законам, владелец не может продавать ценное имущество, если за ним числятся долги. Даже для того, чтобы эти долги погасить. Поэтому под раздачу может попасть абсолютно любой автомобиль: от Honda Accord (которая является самой популярной моделью у дубайских «гастарбайтеров») до Ferrari Enzo. Да-да, однажды полиции пришлось эвакуировать редчайший итальянский суперкар, который может стоить более 3 миллионов долларов!
История банальная: владельца заподозрили в мошенничестве и коррупции, поэтому он сбежал от (возможного) правосудия. Машину забрали на штрафстоянку в качестве улики, а её дальнейшая судьба неизвестна. Скорее всего, кто-нибудь её всё-таки выкупил. Причём не факт, что этим «кто-то» был резидент Дубая — она могла отправиться в другую страну.
Похожая судьба ждала и BMW M6, которую бросили неподалёку от аэропорта Дубая. Владелец потерял бизнес, взял билет на самолёт в один конец и бросил купе жариться под палящим солнцем. Со временем автомобиль покрылся слоем пыли и песка. Грусть и печаль.
В общем, если окажетесь в Дубае и решите увидеть те самые забытые суперкары, то исследуйте паркинги вокруг международного аэропорта, а также дороги ближайшего пригорода. Именно там «золотая молодёжь» частенько разбивает машины на экстремальных покатушках. Под раздачу попадают все и вся: Lamborghini, Porsche, Bugatti, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Koenigsegg…
4. Брошенные машины можно купить
И тут имеется в виду полностью легальная покупка, со всеми сопроводительными документами, без участия нечистых на руку «дилеров». Ежегодно в Дубае на штрафстоянки привозят до 5 тысяч покинутых автомобилей. Естественно, полиции выгоднее найти этим машинам применение, чем пустить под пресс. Поэтому правоохранители проводят открытые аукционы, на которых можно купить редкие суперкары (и не только) по очень привлекательным ценам. Деньги идут в городской бюджет.
Но поскольку бесплатный сыр бывает только в мышеловке, надо понимать, что «вкусные» цены на Bentley и Ferrari оправданы тем, что машины долго стояли без движения под палящим солнцем, давно не обслуживались и имеют по килограмму песка в каждой щели, в которую только задувал ветер. Так что покупка дубайской «брошенки» — затея рисковая, ведь её оживление может обойтись дороже самой машины.
Факт №5. Они становятся местными достопримечательностями
Фотографии брошенных суперкаров и лимузинов Дубая начали наполнять интернет ещё в конце прошлого десятилетия, став таким же магнитом для туристов с бензином в крови, как и местная полиция на суперкарах. Так что власти эмирата в какой-то степени должны быть рады беглым банкротам и нерадивым водителям — ведь теперь это часть здешнего колорита!
К тому же пыльные спорткары часто становятся холстами для народного творчества. Много ли ещё в мире мест, где на крыле Lamborghini Aventador можно написать пальцем «Тагил»?