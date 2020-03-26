Почему в Эмиратах брошены тысячи машин: 5 главных фактов

Дело в том, что в Арабских Эмиратах, как и в большинстве стран Среднего Востока, факти­чески нет процедуры оформ­ления банкрот­ства. С недавних пор запустить такой процесс могут крупные компании, но не частные предпри­ниматели. И уж точно не физиче­ские лица. Для них стать банкротом равно­сильно «уголовке»: придётся платить огромный денежный штраф или отправляться в тюрьму.

Но поскольку сидеть в тюрьме никто не хочет, разорив­шимся милли­онерам проще бежать из страны, бросив недвижи­мость и транспорт на произвол судьбы.

В начале 2000-х, когда Дубай бурно застраивался и нефть текла рекой, в эмират отовсюду хлынули предпри­ниматели — и зачастую не самые честные. Многие из них неплохо заработали на кредитных средствах, но испытание кризисом 2008 года смогли выдержать не все. И хотя экономика ОАЭ в последние годы в стабильном плюсе, построить успешный бизнес получается не у каждого, а поэтому истории с брошенными машинами всё ещё не редкость.