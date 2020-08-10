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Редчайший Porsche Carrera GT и ещё два суперкара обнаружили в заброшенном дилерском центре

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Кирилл Малышев

Редкий суперкар Porsche Carrera GT и ещё две машины восемь лет стоят в заброшенном дилерском центре в Китае. Фотограф Джеймс Ван сумел сделать в шоуруме несколько снимков. Автосалон был закрыт в 2012 году в рамках принятой в стране программы по борьбе с коррупцией и «чрезмерным потреб­лением». Это был первый в стране дилерский центр Ferrari и Maserati, начавший работу в 2005 году.

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  • Самый ценный экспонат — суперкар Porsche Carrera GT. Таких построили всего 1270 штук. Экземпляр на снимках один из последних, под номером 1255. И всего один из трёх в серии, окрашенных в красный цвет.

  • Карреру GT закончили собирать в 2006 году. Все автомобили были распроданы. Так что у дилера Ferrari и Maserati суперкар мог оказаться в рамках программы трейд-ин или же просто на хранении. 

  • Компанию Porsche составляют Ferrari 575 Superamerica в редкой комплектации с механической коробкой передач (43 машины из 559 выпущенных) и Chevrolet Corvette Z06 в кузове С5. 

  • Porsche Carrera GT оснащался двигателем 5.7 V10 на 612 л.с. Супер­америку приводит в движение агрегат V12 того же объёма отдачей 540 сил. На Corvette Z06 ставили мотор V8 объёмом те же 5,7 литра. Он самый слабый из троицы, 390 л.с.

Кого бы спасли?

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