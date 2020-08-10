Редчайший Porsche Carrera GT и ещё два суперкара обнаружили в заброшенном дилерском центре

Редкий суперкар Porsche Carrera GT и ещё две машины восемь лет стоят в заброшенном дилерском центре в Китае. Фотограф Джеймс Ван сумел сделать в шоуруме несколько снимков. Автосалон был закрыт в 2012 году в рамках принятой в стране программы по борьбе с коррупцией и «чрезмерным потреб­лением». Это был первый в стране дилерский центр Ferrari и Maserati, начавший работу в 2005 году.