Subaru Forester Sport для России оказался спецверсией: названы цены
Дмитрий Елизаров
Анонсированная недавно для российского рынка модификация Subaru Forester под названием Sport не получила нового турбомотора, которым оснащается в Японии. «Спортивности» новинке придают декор кузова и салона, а также новые ассистенты безопасности. Попутно Subaru пересмотрела и цены на вседорожник.
Внешними отличиями Forester Sport стали чёрные и оранжевые вставки на кузове. В чёрный выкрашены решётка радиатора,
18-дюймовые колёсные диски и накладка на пятой двери, а яркие акценты появились на бамперах и боковых порогах.
В интерьере оранжевая тема продолжается за счёт контрастной строчки на креслах и накладок вокруг дефлекторов вентиляции и центрального тоннеля. Сами кресла и панели дверей отделываются водоотталкивающей тканью.
Основное пополнение в списке доступного оборудования — это новая в комплексе водительских ассистентов EyeSight функция Driver Monitoring System. При помощи камеры в центральной консоли электроника отслеживает состояние водителя и, обнаружив признаки сонливости, предупредит его. Кроме того, эта система может запоминать до пяти лиц и хранить таким образом до пяти профилей с настройками сидений, климата и мультимедиа, применяя их автоматически.
Эту функцию со сменой модельного года включат во все российские Форестеры с системой EyeSight. Также кроссовер получит камеру переднего обзора в дополнение к камере заднего вида.
В России версия Sport будет доступна только для Форестеров со старшим двигателем — 185-сильным оппозитным мотором объёмом 2,5 литра в паре с вариатором и полным приводом. Оценена эта модификация в
2 999 900рублей, то есть, согласно новому прайсу, стала второй по уровню оснащения. Уступает она только топовой Premium, которая стоит на 100 тысяч рублей больше. Ранее максимальная цена на кроссовер составляла 3 009 900рублей.
С появлением Forester Sport подорожали все модификации вседорожника. Ранее самый доступный Forester оценивался в
2 279 000рублей, а сейчас стоит 2 319 000рублей. Начальная цена кроссовера с 2,5-литровым двигателем выросла с 2 899 900до 2 989 000рублей. Предзаказы на новинку дилеры принимают уже по новым ценам.
На домашнем рынке Японии Subaru Forester Sport отличается прежде всего новым для модели двигателем — 1,8-литровым агрегатом, развивающим 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Предполагалось, что аналогичный мотор Forester Sport получит и в нашей стране.