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Subaru Forester Sport для России оказался спецверсией: названы цены

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Дмитрий Елизаров

Анонсированная недавно для российского рынка моди­фикация Subaru Forester под названием Sport не получила нового турбо­мотора, которым оснащается в Японии. «Спортив­ности» новинке придают декор кузова и салона, а также новые асси­стенты безопас­ности. Попутно Subaru пере­смотрела и цены на вседорожник.

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  • Внешними отличиями Forester Sport стали чёрные и оранжевые вставки на кузове. В чёрный выкрашены решётка радиатора, 18-дюймо­вые колёсные диски и накладка на пятой двери, а яркие акценты появились на бамперах и боковых порогах.

  • В интерьере оранжевая тема продол­жается за счёт контрастной строчки на креслах и накладок вокруг дефлекторов вентиляции и централь­ного тоннеля. Сами кресла и панели дверей отделы­ваются водо­отталки­вающей тканью.

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  • Основное пополнение в списке доступного оборудо­вания — это новая в комплексе водитель­ских ассистентов EyeSight функция Driver Monitoring System. При помощи камеры в централь­ной консоли электроника отслежи­вает состояние водителя и, обнаружив признаки сонли­вости, предупредит его. Кроме того, эта система может запоминать до пяти лиц и хранить таким образом до пяти профилей с настройками сидений, климата и мульти­медиа, применяя их автоматически.

  • Эту функцию со сменой модель­ного года включат во все россий­ские Форе­стеры с системой EyeSight. Также кроссовер получит камеру переднего обзора в допол­нение к камере заднего вида.

  • В России версия Sport будет доступна только для Форе­стеров со старшим двигателем — 185-сильным оппозитным мотором объёмом 2,5 литра в паре с вариатором и полным приводом. Оценена эта моди­фикация в 2 999 900 рублей, то есть, согласно новому прайсу, стала второй по уровню оснащения. Уступает она только топовой Premium, которая стоит на 100 тысяч рублей больше. Ранее макси­мальная цена на кроссовер составляла 3 009 900 рублей.

  • С появлением Forester Sport подорожали все моди­фикации вседорож­ника. Ранее самый доступный Forester оцени­вался в 2 279 000 рублей, а сейчас стоит 2 319 000 рублей. Начальная цена кроссовера с 2,5-литровым двигате­лем выросла с 2 899 900 до 2 989 000 рублей. Пред­заказы на новинку дилеры принимают уже по новым ценам.

  • На домашнем рынке Японии Subaru Forester Sport отличается прежде всего новым для модели двигателем — 1,8-литровым агрегатом, развивающим 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Пред­полагалось, что аналогичный мотор Forester Sport получит и в нашей стране.

Как считаете, похорошел Subaru Forester в версии Sport?

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