Subaru Forester Sport для России оказался спецверсией: названы цены

Основное пополнение в списке доступного оборудо­вания — это новая в комплексе водитель­ских ассистентов EyeSight функция Driver Monitoring System. При помощи камеры в централь­ной консоли электроника отслежи­вает состояние водителя и, обнаружив признаки сонли­вости, предупредит его. Кроме того, эта система может запоминать до пяти лиц и хранить таким образом до пяти профилей с настройками сидений, климата и мульти­медиа, применяя их автоматически.

Эту функцию со сменой модель­ного года включат во все россий­ские Форе­стеры с системой EyeSight. Также кроссовер получит камеру переднего обзора в допол­нение к камере заднего вида.

В России версия Sport будет доступна только для Форе­стеров со старшим двигателем — 185-сильным оппозитным мотором объёмом 2,5 литра в паре с вариатором и полным приводом. Оценена эта моди­фикация в 2 999 900 рублей, то есть, согласно новому прайсу, стала второй по уровню оснащения. Уступает она только топовой Premium, которая стоит на 100 тысяч рублей больше. Ранее макси­мальная цена на кроссовер составляла 3 009 900 рублей.

С появлением Forester Sport подорожали все моди­фикации вседорож­ника. Ранее самый доступный Forester оцени­вался в 2 279 000 рублей, а сейчас стоит 2 319 000 рублей. Начальная цена кроссовера с 2,5-литровым двигате­лем выросла с 2 899 900 до 2 989 000 рублей. Пред­заказы на новинку дилеры принимают уже по новым ценам.