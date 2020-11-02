В России анонсирована «спортивная» модификация Subaru Forester
Дмитрий Елизаров
Российский офис марки Subaru анонсировал в России кроссовер Forester спецверсии Sport, продажи которой стартуют 5 ноября. В Японии аналогичная модификация оснащается новым 1,8-литровым турбомотором. Какой двигатель получит Forester Sport в России, пока неизвестно.
В представительстве Subaru Журналу Авто.ру заявили, что речь идёт о «спецверсии» кроссовера. Поэтому не исключено, что Forester Sport для нашей страны будет отличаться лишь неким особым набором оборудования. Уже известно, что в него войдёт фирменный комплекс безопасности EyeSight. Комплекс включает в себя, к примеру, ассистент контроля рядности, систему превентивного торможения и адаптивный круиз-контроль. Сейчас этот комплекс включён в список оснащения трёх самых дорогих комплектаций кроссовера на российском рынке.
Представленный в октябре для домашнего рынка Японии Subaru Forester Sport оснастили новым для модели двигателем, позаимствованным у универсала Levorg. При объёме в 1,8 литра он развивает 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента и устанавливается на кроссовер вместе с вариатором и системой полного привода. Помимо двигателя, Forester Sport отличается некоторыми нюансами декора кузова и отделки салона. Цена в Японии —
3 289 000иен или 2,4 млн рублей.
У российского кроссовера есть и более мощный двигатель: атмосферный мотор объёмом 2,5 литра обеспечивает 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента. В трансмиссии используются те же вариатор и полный привод, а на разгон до
100 км/чтакой Forester тратит 9,5 секунды. Цена — от 2 899 900рублей. Самый доступный в нашей стране кроссовер стоит минимум 2 279 000рублей и оснащается 150-сильным 2,0-литровым двигателем.
Как сообщалось ранее, плановый рестайлинг модель должна пережить в следующем году. Кроме того, в
2021-мSubaru собирается представить новые поколения спорткаров BRZ и WRX.