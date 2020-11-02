В России анонсирована «спортивная» модификация Subaru Forester

В представительстве Subaru Журналу Авто.ру заявили, что речь идёт о «спец­версии» кроссовера. Поэтому не исключено, что Forester Sport для нашей страны будет отличаться лишь неким особым набором оборудо­вания. Уже известно, что в него войдёт фирменный комплекс безопас­ности EyeSight. Комплекс включает в себя, к примеру, ассистент контроля рядности, систему превентив­ного торможения и адаптив­ный круиз-контроль. Сейчас этот комплекс включён в список оснащения трёх самых дорогих комп­лектаций кроссовера на российском рынке.

Представленный в октябре для домашнего рынка Японии Subaru Forester Sport оснастили новым для модели двигате­лем, позаим­ство­ванным у универсала Levorg. При объёме в 1,8 литра он развивает 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента и устанав­ливается на кроссовер вместе с вариатором и системой полного привода. Помимо двигателя, Forester Sport отличается некоторыми нюансами декора кузова и отделки салона. Цена в Японии — 3 289 000 иен или 2,4 млн рублей.

У российского кроссовера есть и более мощный двигатель: атмо­сферный мотор объёмом 2,5 литра обеспе­чивает 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента. В трансмиссии исполь­зуются те же вариатор и полный привод, а на разгон до 100 км/ч такой Forester тратит 9,5 секунды. Цена — от 2 899 900 рублей. Самый доступный в нашей стране кроссовер стоит минимум 2 279 000 рублей и оснащается 150-сильным 2,0-литровым двигателем.