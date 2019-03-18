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7 типичных проблем подержанного Subaru Forester третьего поколения

Разбор

Валерий Арутин

Ещё в девяностых автомобили Subaru заработали в России репутацию очень крепких и надёжных. Надёжных во всём, кроме турбомоторов. Но Forester III поколения выпускался позднее, с 2007 по 2013 год, – и проблем с ним больше. 

1. Турбомотор

Если вы мечтаете о мощном кроссовере (а Forester Turbo – это 230 или даже 263 л.с.), то будьте готовы к капитальному ремонту двигателя каждые 100–150 тыс. км. Впрочем, существует немало случаев, когда он требовался 2,5-литровому «оппозиту» намного раньше.

Что делать

Прежде всего о том, чего НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Не нужно заниматься тюнингом: запас прочности у турбомотора невелик. И поэтому двигателю требуется бережный уход: уровень масла всегда должен быть в норме, а система охлаждения в порядке – радиаторы желательно периодически чистить. И заправляться в проверенных АЗС, ведь главная причина поломки турбомотора – детонация.

2. Атмосферники

При рестайлинге рабочий объём (2,0 или 2,5 литра) и даже мощность атмосферных двигателей (150 и 172 л.с.) не изменились. Но сами моторы стали другими: на смену серии EJ пришли агрегаты с индексами FB. И новые двигатели оказались даже менее ремонтопригодными, а главное – с повышенным масляным аппетитом.

Что делать

На моторах Subaru нередки подтекания масла через прокладки и сальники, особенно на больших пробегах. Но основной причиной «масложора» в двигателях FB стали более тонкие поршневые кольца. Их замена – непростая и недешёвая работа, поэтому если расход масла не слишком большой, то можно ограничиться его доливом. Главное – сохранять бдительность: недостатка масла «оппозиты» очень не любят.

3. Вискомуфта

Subaru Forester – один из немногих автомобилей, который с «автоматом» надёжнее, чем с «механикой». Хотя сама МКПП обычно доставляет проблемы только в паре с «наддутым» мотором. Сцепление на тяжёлом полноприводном кроссовере служит в среднем 100 тыс. км, а к 150 тысячам наверняка придётся менять вискомуфту, блокирующую межосевой дифференциал.

Что делать

Радикальный метод – купить Forester с «автоматом», который без проблем выдерживает даже тягу турбомотора. В его трансмиссии нет вискомуфты, а из недостатков – всего четыре ступени (на версии Turbo – пять), предполагающие спокойный стиль вождения. Но аккуратная езда, особенно по бездорожью, продлит и жизнь сцепления с вискомуфтой.

4. Рулевое управление

С базовым двухлитровым мотором Forester оснащался электроусилителем руля, а в остальных версиях использовался гидравлический. И вне зависимости от типа усилителя стуки в рулевом управлении могут появиться уже к 50 тыс. км.

Что делать

На лёгкий стук большинство владельцев просто не обращают внимания: на управляемость кроссовера он существенно не влияет. При усилении стуков придётся менять рулевые тяги, которые изнашиваются в местах соединений с рулевой рейкой. А потом предстоит перебирать и сам механизм – по счастью, выпускаются готовые ремкомплекты с усиленными деталями.

5. Стабилизатор

Легенды не врут: подвеска Subaru Forester очень надёжна и большинство её компонентов служат более 100 тыс. км. Слабых мест всего два: сайлентблоки передних рычагов с ресурсом около 50 тыс. км и стабилизатор. Причём чаще выходят из строя не его стойки, как у большинства машин, а втулки, крепящие стабилизатор к кузову, – их хватает всего на 20–30 тыс. км.

Что делать

Что хорошо: втулки меняются отдельно от стабилизатора и стоят совсем недорого, около 200 рублей за штуку. Так что придётся просто потратить немного больше времени и денег при смене передних тормозных колодок – у них ресурс примерно такой же.

6. Рамка лобового стекла

Кузов у Subaru Forester крепкий. Слой краски на нём, по японским традициям, не очень толстый, но металл успешно сопротивляется коррозии – как минимум там, где по нему не бьют постоянно камни и грязь. В «группе риска» – задние арки и рамка лобового стекла, на них ржавчина появляется в первую очередь.

Что делать

Не лениться подкрашивать сколы краски, возникающие на кузове. А в качестве профилактики можно оклеить проблемные места защитной плёнкой.

7. Компрессор кондиционера

Климатическая система кроссовера, которая бывает с ручным или автоматическим управлением, в целом надёжна и проблем не создаёт. Но через 7–8 лет может выйти из строя недешёвый компрессор кондиционера.

Что делать

Чтобы продлить жизнь компрессору, надо содержать в порядке всю систему кондиционирования: регулярно (хотя бы раз в год) дозаправлять её хладагентом со смазывающими добавками. А ещё – чистить от грязи и пуха радиаторы, чтобы фреон эффективнее охлаждался.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Suba.ru

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Отзывы реальных владельцев Subaru Forester

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Анимация: Павел Михеев
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