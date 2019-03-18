7 типичных проблем подержанного Subaru Forester третьего поколения

1. Турбомотор

Если вы мечтаете о мощном кроссовере (а Forester Turbo – это 230 или даже 263 л.с.), то будьте готовы к капитальному ремонту двигателя каждые 100–150 тыс. км. Впрочем, существует немало случаев, когда он требовался 2,5-литровому «оппозиту» намного раньше.

Что делать

Прежде всего о том, чего НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Не нужно заниматься тюнингом: запас прочности у турбомотора невелик. И поэтому двигателю требуется бережный уход: уровень масла всегда должен быть в норме, а система охлаждения в порядке – радиаторы желательно периодически чистить. И заправляться в проверенных АЗС, ведь главная причина поломки турбомотора – детонация.