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Посмотрите, с какой попытки Subaru Forester прошёл «лосиный тест»

Новости

Дмитрий Елизаров

Испанское издание km77 опубликовало на своём Youtube-канале запись испытаний гибридного кроссовера Subaru Forester 2019 года. Вседорожник протестиро­вали на способ­ность к резким пере­строениям и умение проходить змейку. Кроссовер прошёл тест не с первой попытки, но его всё равно назвали безопасным.

  • Издание заявило, что все Форестеры, которые ранее тестиро­вались в подобном режиме, вели себя уверенно. Поэтому и с этим экзем­пляром кроссовера водитель, не знающий нюансов реакции машины на действия рулём, задал скорость прохождения «лосиного теста» 77 км/ч. Первая попытка оказалась неудачной: пилот не сумел справиться с недостаточной поворачи­ваемостью.

  • Для второго заезда скорость входа понизили на 1 км/ч, но и в этом случае вписаться в заданную траекторию не удалось. И только с третьей попытки, когда водитель «вкатился» в авто­мобиль, Forester успешно прошёл коридор, не сбив ни одного конуса: испытателям всё же удалось сделать это на скорости в 77 км/ч.

  • Утверждается, что для уменьшения недостаточной поворачива­емости Форестера потребо­валось более плавное и опережающее руление: в этом случае электроника не так резко осаживает авто­мобиль при помощи тормозов. Менее резкой становится и раскачка кузова. При этом все последующие попытки увеличить темп прохождения успехом не увенчались, но испытатели заявили, что даже на более высокой скорости кроссовер ощущался «безопасным и лёгким в управлении». К анало­гичному выводу журналисты пришли и после змейки.

  • В январе нынешнего года Toyota объявила о доработках системы стабили­зации на вседорожнике RAV4 актуального поколения после журналист­ских испытаний. Кроссовер на «лосином тесте» раскритико­вало шведское издание Teknikens Värld, что и послужило причиной для спешной доводки электроники модели.

Обращаете внимание на ходовые тесты при выборе автомобиля?

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