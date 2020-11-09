Посмотрите, с какой попытки Subaru Forester прошёл «лосиный тест»
Дмитрий Елизаров
Испанское издание km77 опубликовало на своём Youtube-канале запись испытаний гибридного кроссовера Subaru Forester 2019 года. Вседорожник протестировали на способность к резким перестроениям и умение проходить змейку. Кроссовер прошёл тест не с первой попытки, но его всё равно назвали безопасным.
Издание заявило, что все Форестеры, которые ранее тестировались в подобном режиме, вели себя уверенно. Поэтому и с этим экземпляром кроссовера водитель, не знающий нюансов реакции машины на действия рулём, задал скорость прохождения «лосиного теста»
77 км/ч.Первая попытка оказалась неудачной: пилот не сумел справиться с недостаточной поворачиваемостью.
Для второго заезда скорость входа понизили на
1 км/ч,но и в этом случае вписаться в заданную траекторию не удалось. И только с третьей попытки, когда водитель «вкатился» в автомобиль, Forester успешно прошёл коридор, не сбив ни одного конуса: испытателям всё же удалось сделать это на скорости в 77 км/ч.
Утверждается, что для уменьшения недостаточной поворачиваемости Форестера потребовалось более плавное и опережающее руление: в этом случае электроника не так резко осаживает автомобиль при помощи тормозов. Менее резкой становится и раскачка кузова. При этом все последующие попытки увеличить темп прохождения успехом не увенчались, но испытатели заявили, что даже на более высокой скорости кроссовер ощущался «безопасным и лёгким в управлении». К аналогичному выводу журналисты пришли и после змейки.
В январе нынешнего года Toyota объявила о доработках системы стабилизации на вседорожнике RAV4 актуального поколения после журналистских испытаний. Кроссовер на «лосином тесте» раскритиковало шведское издание Teknikens Värld, что и послужило причиной для спешной доводки электроники модели.