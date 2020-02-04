7 неисправностей подержанных Subaru Forester второго поколения
Валерий Арутин
Про то, что Forester третьего поколения — автомобиль довольно надёжный, мы уже рассказывали. Но что делать тем, у кого нет 600–700 тысяч на покупку такой машины, а ездить на внедорожном Subaru очень хочется? Присмотреться к кроссоверам предыдущего, второго поколения, созданного во времена расцвета японской марки.
Да, у большинства из них пробег уже перевалил за 200 тысяч километров, зато и стоят они на пару сотен тысяч дешевле. Кроме того, Forester второго поколения считается даже более надёжным, хотя в таком возрасте проблем хватает и у него. Вспоминаем наиболее характерные.
1. Турбомотор
Двигатели с наддувом всегда были головной болью владельцев Subaru. Те, что устанавливались на Forester второго поколения, считаются надёжнее, чем у более поздних Subaru, — потому что менее форсированные. Но под капотом кроссовера и они могут потребовать капитального ремонта, не проехав и
Что делать
В поисках подержанного Forester с турбомотором лучше рассматривать автомобили без тюнинговых прошивок, турбин и интеркулеров: с ними риск скорого и дорогостоящего ремонта двигателя увеличивается в несколько раз. А затем, уже купив машину, необходимо сверхвнимательно относиться к её заправке: чаще всего турбомотор приканчивает плохое топливо, вызывающее детонацию. Кроме того, придётся присматривать и за системой охлаждения, периодически промывая радиаторы и не допуская перегрева двигателя.
2. Катушки зажигания
Forester второго поколения имеет очень надёжное электрооборудование, без хронических проблем. Единственное, с чем наверняка столкнётся владелец любого кроссовера в возрасте вне зависимости от версии двигателя, — в какой-то момент тот начнёт «троить». Скорее всего, это означает, что вышла из строя одна из катушек зажигания.
Что делать
Опять же не экономить на топливе: некачественный бензин приканчивает свечи, а те — катушки зажигания. И сами свечи нужно периодически менять, хотя для оппозитного мотора это не самая простая операция. Subaru предписывает проделывать её раз в
3. Вискомуфта
Forester — редкий автомобиль, у которого автоматическая трансмиссия оказалась надёжнее механической. Причём коробка служит не одну сотню тысяч километров даже на турбоверсиях кроссовера. Слабое место — вискомуфта, которая блокирует центральный межосевой дифференциал: её ресурс редко превышает 100–120 тыс. км. Но «автоматический» Forester вискомуфты лишён: у него задний мост подключаемый.
Что делать
Вискомуфта не любит резких стартов, особенно на скользком покрытии — масло в ней перегревается и горит. В итоге муфта остаётся постоянно заблокированной, что можно диагностировать по рывкам при развороте автомобиля на асфальте. Отремонтировать вискомуфту не получится, а новая стоит 30–35 тысяч рублей.
4. Рулевая рейка
Ещё одна проблема, которая преследует Forester из поколения в поколение, — стуки в рулевом управлении. Обычно владельцы просто мирятся с ними, тем более, что на управляемость они заметного влияния не оказывают. Но к 200 тыс. км неисправность скорее всего уже потребует решения.
Что делать
Для начала стоит проверить и, при необходимости, заменить рулевые тяги — чаще всего люфты появляются в их соединении с рейкой рулевого механизма. Цена новых тяг — около 2 тыс. рублей. Однако при большом пробеге может потребовать переборки уже и сам механизм.
5. Коррозия
Для японского автомобиля Forester второго поколения неплохо сопротивляется ржавчине — по крайней мере, если машина не побывала в серьёзном ДТП. Однако возраст даёт о себе знать — в первую очередь, ржавыми точками на порогах, арках крыльев, а также вокруг лобового стекла, которые наверняка появятся у автомобиля, ездившего по нашим дорогам 10 лет и больше.
Что делать
Коррозию на передних стойках и кромке крыши может спровоцировать неаккуратная замена лобового стекла — а на машине с пробегом более
6. Люк
Окно в крыше — приятная опция, но на машине старше десяти лет с ним возможны проблемы. Во-первых, в какой-то момент с потолка может потечь вода, накопившаяся под обивкой. Во-вторых, сам люк начинает с трудом открываться, а то и вовсе его заклинивает.
Что делать
Чтобы избежать «потопа», нужно время от времени чистить от грязи каналы, по которым вода из поддона под люком сливается наружу. Проблемы с открытием люка начинаются из-за износа его пластиковых направляющих. К сожалению, починить их не получится, придётся покупать механизм в сборе — скорее всего, подержанный, потому что новый стоит десятки тысяч рублей.
7. Стеклоподъёмники
Forester второго поколения выпускался с безрамочными дверями, а это увеличивает нагрузку на стеклоподъёмники, которым приходится чуть-чуть опускать/поднимать стекло при каждом открытии двери. В результате стеклоподъёмники передних дверей редко живут дольше 5–6 лет.
Что делать
Почему-то именно на Forester устанавливались механизмы подъёма стекол с обилием пластиковых деталей, которые изнашиваются и ломаются в первую очередь. Радикальное решение проблемы — стеклоподъёмники от других Subaru, где те же узлы сделаны из металла и намного надёжнее штатных.