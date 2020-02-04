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7 неисправностей подержанных Subaru Forester второго поколения

Разбор

Валерий Арутин

Про то, что Forester третьего поколения — автомобиль довольно надёжный, мы уже рассказывали. Но что делать тем, у кого нет 600–700 тысяч на покупку такой машины, а ездить на внедорожном Subaru очень хочется? Присмотреться к крос­соверам предыдущего, второго поколения, созданного во времена расцвета японской марки. 

Да, у большинства из них пробег уже перевалил за 200 тысяч кило­метров, зато и стоят они на пару сотен тысяч дешевле. Кроме того, Forester второго поколения считается даже более надёжным, хотя в таком возрасте проблем хватает и у него. Вспоминаем наиболее характерные.

1 558 591 ₽
777 000 – 3 690 000 ₽

1. Турбомотор

Двигатели с наддувом всегда были головной болью владельцев Subaru. Те, что устанав­ливались на Forester второго поколения, считаются надёжнее, чем у более поздних Subaru, — потому что менее форсиро­ванные. Но под капотом кроссовера и они могут потребовать капитального ремонта, не проехав и 100 тыс. км.

Что делать

В поисках подержанного Forester с турбомотором лучше рассматри­вать автомо­били без тюнинговых прошивок, турбин и интеркулеров: с ними риск скорого и дорого­стоящего ремонта двигателя увеличи­вается в несколько раз. А затем, уже купив машину, необходимо сверх­внима­тельно относиться к её заправке: чаще всего турбомотор прикан­чивает плохое топливо, вызывающее детонацию. Кроме того, придётся при­сматривать и за системой охлаждения, периоди­чески промывая радиаторы и не допуская перегрева двигателя.

2. Катушки зажигания

Forester второго поколения имеет очень надёжное электро­оборудование, без хронических проблем. Единствен­ное, с чем наверняка столкнётся владелец любого крос­совера в возрасте вне зависи­мости от версии двигателя, — в какой-то момент тот начнёт «троить». Скорее всего, это означает, что вышла из строя одна из катушек зажигания.

Что делать

Опять же не экономить на топливе: некаче­ственный бензин приканчи­вает свечи, а те — катушки зажигания. И сами свечи нужно периоди­чески менять, хотя для оппозитного мотора это не самая простая операция. Subaru пред­писывает проделывать её раз в 105 тыс. км, но в российских реалиях иридиевые свечи живут тысяч 60. Средний ресурс самих катушек — 100–120 тыс. км. Увы, стоят они недёшево — оригинальные около 4000 рублей/шт.

3. Вискомуфта

Forester — редкий автомобиль, у которого автоматическая трансмиссия оказалась надёжнее механической. Причём коробка служит не одну сотню тысяч километров даже на турбоверсиях кроссовера. Слабое место — вискомуфта, которая блокирует центральный межосевой дифференциал: её ресурс редко превышает 100–120 тыс. км. Но «автоматический» Forester вискомуфты лишён: у него задний мост подключаемый.

Что делать

Вискомуфта не любит резких стартов, особенно на скользком покрытии — масло в ней перегревается и горит. В итоге муфта остаётся постоянно заблокированной, что можно диагностировать по рывкам при развороте автомобиля на асфальте. Отремонтировать вискомуфту не получится, а новая стоит 30–35 тысяч рублей.

4. Рулевая рейка

Ещё одна проблема, которая преследует Forester из поколения в поколение, — стуки в рулевом управлении. Обычно владельцы просто мирятся с ними, тем более, что на управляемость они заметного влияния не оказывают. Но к 200 тыс. км неисправность скорее всего уже потребует решения.

Что делать

Для начала стоит проверить и, при необходимости, заменить рулевые тяги — чаще всего люфты появляются в их соединении с рейкой рулевого механизма. Цена новых тяг — около 2 тыс. рублей. Однако при большом пробеге может потребовать переборки уже и сам механизм.

5. Коррозия

Для японского автомобиля Forester второго поколения неплохо сопротивляется ржавчине — по крайней мере, если машина не побывала в серьёзном ДТП. Однако возраст даёт о себе знать — в первую очередь, ржавыми точками на порогах, арках крыльев, а также вокруг лобового стекла, которые наверняка появятся у автомобиля, ездившего по нашим дорогам 10 лет и больше.

Что делать

Коррозию на передних стойках и кромке крыши может спровоци­ровать неакку­ратная замена лобового стекла — а на машине с пробегом более 200 тыс. км она наверняка будет, и не одна. Кроме того, кузов страдает от летящих с дороги камней, поэтому сколы на краске, где бы они не появились, лучше оперативно подкрашивать.

6. Люк

Окно в крыше — приятная опция, но на машине старше десяти лет с ним возможны проблемы. Во-первых, в какой-то момент с потолка может потечь вода, накопив­шаяся под обивкой. Во-вторых, сам люк начинает с трудом открываться, а то и вовсе его заклинивает.

Что делать

Чтобы избежать «потопа», нужно время от времени чистить от грязи каналы, по которым вода из поддона под люком сливается наружу. Проблемы с открытием люка начинаются из-за износа его пластиковых направ­ляющих. К сожалению, починить их не получится, придётся покупать механизм в сборе — скорее всего, подержанный, потому что новый стоит десятки тысяч рублей.

7. Стеклоподъёмники

Forester второго поколения выпускался с безрамочными дверями, а это увеличивает нагрузку на стекло­подъёмники, которым приходится чуть-чуть опускать/поднимать стекло при каждом открытии двери. В резуль­тате стекло­подъёмники передних дверей редко живут дольше 5–6 лет.

Что делать

Почему-то именно на Forester устанавливались механизмы подъёма стекол с обилием пластиковых деталей, которые изнаши­ваются и ломаются в первую очередь. Радикальное решение проблемы — стекло­подъёмники от других Subaru, где те же узлы сделаны из металла и намного надёжнее штатных.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Suba.ru

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Subaru Forester II

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