7 неисправностей подержанных Subaru Forester второго поколения

Про то, что Forester третьего поколения — автомобиль довольно надёжный, мы уже рассказывали. Но что делать тем, у кого нет 600–700 тысяч на покупку такой машины, а ездить на внедорожном Subaru очень хочется? Присмотреться к крос­соверам предыдущего, второго поколения, созданного во времена расцвета японской марки.

Да, у большинства из них пробег уже перевалил за 200 тысяч кило­метров, зато и стоят они на пару сотен тысяч дешевле. Кроме того, Forester второго поколения считается даже более надёжным, хотя в таком возрасте проблем хватает и у него. Вспоминаем наиболее характерные.