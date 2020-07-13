«Круче, чем Range Rover»: что писали за рубежом про машины из СССР
Константин Новацкий
«Прокатившись на этом автомобиле, заявляем, что он совершенно не заслуживает пренебрежения». Так в 1951 году авторитетное британское издание Motor высказалось об экспортной версии советской легковушки. Речь шла о «Москвиче»-400, который одним из первых попал в руки зарубежных журналистов. Так началось долгое — полное громких слов и колких замечаний — знакомство заграничной автопрессы с машинами Страны Советов. Рассказываем, чем наши «Лады», «Волги», «Москвичи» и УАЗы удивляли искушённую публику и каких оценок были удостоены.
УАЗ
О «суровом сибирском SUV» английским языком в 1994 году рассказали американцы из MotorWeek. Уже давно не новичок рынка, УАЗ-469 cтал героем ретроролика «Машины холодной войны», где на пару с бескапотным «головастиком» УАЗ-452 резвился в грязи, демонстрировал аутентичную пустоту спартанского салона c «климат-контролем в виде распашных дверных форточек» и тщетно пытался достичь ста километров в час. По итогу американцы позволили себе шутку: «Берегись, Hummer, сторонись, Land Rover, — УАЗы в городе».
К моменту выхода обзора ульяновские модели уже 30 лет как поставлялись за рубеж. В 1959 году — спустя год после появления на свет — прообраз «Буханки», УАЗ-450 на агрегатах
Позже значительно расширились и география поставок, и модельная гамма. Несмотря на двойное назначение, про ульяновский внедорожник с армейским флёром знали в 40 странах мира, и кое-где успели крепко с ним подружиться.
Например, в Италии, где с 60-х годов усилиями братьев-спортсменов Марторелли был взращён мини-культ русских «козликов». Оба кроссмена гоняли на УАЗах, стабильно попадая на подиумы, а параллельно с хобби занимались продажей тюнинговых версий для обычных дорог.
Доработанные УАЗы Martorelli заметно отличались от машин, продаваемых в СССР, — как по качеству, так и по оснащению. У «итальянцев» были иные моторы (например,
Судя по комментариям издания Gente Motori, внедорожники вызывали уважение: «Это самый настоящий классический внедорожник, основательный и практичный. Несмотря на годы, он не знает усталости». А эффективной подпиткой покупательского интереса итальянцев на десятилетия оставались ивенты: спортивные победы Марторелли, организованный ими же громкий пробег по Сахаре 1975 года, а также несколько выставочных тюнинг-версий, включая показушный бигфут на базе УАЗ-469 для Туринского автосалона 1986 года. Всего за 26 лет на Апеннинах было продано почти 6,7 тысяч ульяновских внедорожников. В 1999 году экспорт в Италию закончился.
Куда более прагматичные немцы привыкли смотреть на продукцию УАЗа приземлённым взглядом. К тому же с гражданскими версиями советских внедорожников в Германии познакомились позднее, чем в Италии, фактически пропустив «молодость» модели. Маховик продаж закрутился за счёт энтузиазма небольшой компании Made in Russia GmbH, возглавляемой выходцем из России. Наполовину дилер, наполовину тюнер-доводчик, Дмитрий Шваб по сей день превращает русские «Буханки» в более-менее сносный европейский продукт. У моделей исчезают кривые зазоры деталей, качественно обработанные кузова выходят из зоны риска по коррозии, а моторы ЗМЗ получают сертификацию
В числе покупателей «Буханки» — тоже непростые немцы: в гаражах у большинства есть внедорожники, вроде
Даже по сегодняшним меркам, угодив в категорию нетленной автомобильной классики, ульяновские машины изредка получают щепотку хвалебных эпитетов в прессе: в недавнем материале Auto Motor und Sport уже после перечисления габаритов, характеристик и вместимости UAZ Classic (той самой «Буханки» или «Гелендбуса») авторы расщедрились на комплимент: «Он будет ездить даже после наступления конца света».
Понятно, откуда ноги у таких метафор: до появления цивильных «Патриотов» УАЗы в Германии оставались нишевым продуктом, предназначенным исключительно для сурового бездорожья, которого в стране немного. И за пределами асфальта машины воспринимаются иначе: проходимость перекрывает качество хода, а простота конструкции, ремонтопригодность и надёжность отдельных узлов оттеняют архаичную эргономику и в целом слабое внимание к сборке.
«С лестничной рамой, жёстко подключаемым приводом и дубовой подвеской он остаётся внедорожником из прошлого века. После тяжёлого оффроуда УАЗ можно починить молотком и плоскогубцами, тогда как от современных внедорожников останутся лишь кучки мусора».
Жигули
Экспорт советской «классики» стартовал в
Не менее закономерно и то, что машины попадали за границу в доведённом до ума виде — с иным вниманием к сборке, россыпью дополнительных аксессуаров и усиленным контролем качества. Чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями с валютой, каждую Ладу пытали четырьмя десятками различных проверок — даром, что добротность новеньких советских машин в первые годы несильно отличалась от исходных Фиатов, с которыми Европа была знакома.
А к середине семидесятых о «Жигулях» — или Lada 1300 в экспортном варианте — заговорили в Западной Германии. Издание Der Spiegel оценило старания «Автоэкспорта»: «С помощью этой
Что касается самой «копейки», то в целом немцам пришлись по вкусу и кузов, и оснащение. Но кольнуть в больное место журналисты не забыли: «Миллиметровые в толщину кузовные панели и усиленное шасси рассчитаны на плохие дорожные условия и обещают долговечность... Если к тому времени не проржавеют».
Фиатовские дилеры логично оценивали «Жигули» как неудобного конкурента в Европе. В том же материале Der Spiegel приводит в пример попытку гамбургского импортёра «Лады» — компанию Satra GmbH — продавать «копейку» через фирменную сеть Fiat. «Там не хотели ничего знать об „остмобиле“, который с учётом доработок, вроде раскладывающихся кресел или многослойных стёкол, стоит почти на 1000 марок дешевле туринского Fiat-124». В 1974 году за итальянский седан в Западной Германии просили 7890 дойчмарок.
Но потеснить Fiat было мало — помимо идентичного на вид соперника, «Жигули» в ФРГ конкурировали и с «Жуком» VW Kafer, и с Opel Kadett, и с Ford Escort, и с целым букетом моделей из Франции. И если выгодная цена по оценкам немцев давала советской машине фору, то в глазах вдумчивых покупателей выбор Лады был сомнительным, несмотря на усилия импортёров.
Однако ставка на низкую цену и богатую «базу» сыграла. Уже через год — в
Праворульная версия для Туманного Альбиона была ещё более продвинутыми «Жигулями», совсем оторванными от советских реалий: двойной антикор, усиленная крыша, выносливые стартер, аккумулятор и сцепление, доработанная подвеска, стильный салон с иными креслами, датчики ремней безопасности, виниловая оклейка и дополнительный этап проверки качества непосредственно перед продажей.
Что писала о таких машинах английская пресса? Примерно следующее: «У Lada есть недостатки: тяжёлый руль, слишком шумный мотор и слабая блокировка рулевого управления — но в сравнении со всеми предыдущими советскими моделями эта — образец совершенства». Так высказалась газета The Guardian.
А вот ещё комментарий: «Стоит поздравить русских с тем, что так быстро — пусть и с помощью итальянцев — наверстали упущенное. Lada — вполне добротный автомобиль, несмотря на невнятный руль и мёртвые тормоза». Это уже — коллеги из Autocar, в 1975 году сравнившие 1,3-литровую «классику» с равными по объёму мотора соперниками: Ford Escort 1300 XL, Hillman Avenger 1300 GL, Morris Marina 1,3 и Vauxhall Viva DL. С учётом не самого бодрого разгона советские «Жигули» стоимостью в тысячу тогдашних британских фунтов обошли более дорогих соперников по максимальной скорости и энергоёмкости подвески, однако оказались лишь на третьем месте по экономичности и чуть не испортили репутацию «совершенно адской», по мнению журналистов, тормозной системой.
Бюджетность Лады (цены старались держать в среднем на 10–15 процентов ниже конкурентов), несмотря на ряд улучшений, продолжала оставаться её главным преимуществом. Вторым по значимости было оснащение.
Через девять лет тот же Autocar напишет о наследнице «копейки», Lada Riva (ВАЗ-2105), примерно такое: «Описать управляемость непросто. Ещё сложнее — забыть о цене в 3158 фунтов, учитывая список оснащения, в котором есть корректор фар, регулировка водительского зеркала из салона, велюровая обивка, обогрев стекла, подкапотная и багажная лампы и невероятный набор из 21 инструмента. Можно критиковать коробку, тормоза, некачественную сборку, вентиляцию и те самые зеркала, что складываются от ветра на 70 милях в час. Но с точки зрения покупателя всё это нивелируется ценой».
В том же 1985 году другие британцы — из изданий Car и WhatCar? — устроили сравнительные тесты русской «Лады». Мнения первых, окруживших «Риву» странными и максимально бюджетными соперниками (например, трёхколёсником Reliant и даже старичком Citroen 2CV), почти совпали с выводом коллег из AutoCar: «У Lada полностью отсутствует стиль... Она скучная, но честная».
Чуть более развёрнутый ответ дали журналисты WhatCar?. В сравнении «Жигулей» с польским FSO Polonez, чешской Skoda Estelle 120 и сербской Yugo 513 советский седан с двухлетней гарантией, хорошим оснащением (включая очистители фар, задние ремни и кассетную магнитолу Sharp) и ценой на 300 фунтов дешевле «Полонеза» получил немало тёплых слов и фактически разделил первое место с «Юго», оставив позади заднемоторную «Шкоду».
Но вывод расставил всё по местам: «Преимущество „Лады“ — в том, что соперники ещё хуже. Да, машина не притворяется броской, продвинутой или спортивной и подкупает честностью. Но списком оснащения уже не скрыть устаревшую технику».
Samara
Если интерес к классическому вазовскому семейству к середине восьмидесятых сходит на нет — это отмечалось резким падением объёма экспорта — то навестившее Европу поколение переднеприводных моделей воспринималось революцией в масштабе отдельно взятой марки. В 1986 году редактор британского Autocar лично выбрался в Нидерланды, чтобы прокатиться на только что дебютировавшей в Европе «восьмёрке». «Русские наступают. Бесспорно, это — большой скачок для Lada: неплохой мотор, достойная курсовая устойчивость, приятные сиденья
Но и куда же без огрехов? «Все педали, кроме газа, задраны вверх. Когда в разболтанной коробке пытаешься сменить передачу — а их всего четыре — происходят две вещи: ты вываливаешься из кресла и разбиваешь руку о жёсткую пепельницу... Пластик салона твёрдый, а крепёж и подгонка оставляют желать лучшего. Вдобавок уровень шума и вибраций на ходу запредельный».
При этом от оценок в ходе первого теста издание отказалось, логично ссылаясь на чужой рынок и отсутствие на тот момент британского ценника.
Через пару лет — уже на родине и совместно с коллегами из Motor — Autocar воздаст должное «русской машине размером с Ford Escort по цене самой доступной Fiesta»: к
К слову, о европейской «Шкоде», что когда-то слила «Жигулям» в сравнительном тесте: в 1990 году против вазовской «восьмёрки» в тройном испытании Autocar вышел на 100 фунтов более дешёвый хэтчбек Favorit и без проблем занял первое место. В достоинствах «Лады» снова оказались неплохая динамика и оснащение — пусть и не с таким отрывом от конкурентов — а в недостатках навечно застряли руль, тормоза, громыхающий салон и качество сборки. Зато чешская машина без жирных минусов отметилась хорошей управляемостью и качеством хода. «Надо лучше стараться» — это журналисты напоследок адресовали «восьмёрке».
В 1994 году, под закат русского экспорта, издание Car снова стравит «Ладу» и «Шкоду»: «Если вы купили Samara, то... будьте здоровы и счастливы. А если подумали купить, то думайте лучше. Многочисленные минусы, посредственный комфорт и отвратительное качество не способны перевесить ни динамика, ни низкая цена».
«Нива»
С фактическим «папочкой» современных кроссоверов по ту сторону СССР познакомились во второй половине семидесятых.
Само собой, советские корни давали о себе знать. Полностью самостоятельную новинку из страны, «закрытой для изучения и туризма, всё своё время посвящавшей тому, чтобы хладнокровно нас уничтожить» (цитата из издания The Conversation), встречали со скепсисом: «Как бы вы назвали „Ладу“ со сдвижным люком в крыше? Правильно, мусорным баком».
Но изучив новинку, Европа быстро потеряла желание цепляться к стереотипам: «„Нива“ оказалась неожиданно продвинутым автомобилем. И лишь сегодня очевидно, насколько влиятельным был этот дружественный для европейских столиц вездеход с почти джуджаровской эстетикой».
В отличие от других тольяттинских моделей, ВАЗ-2121 цеплял аудиторию проходимостью — помимо цены и оснащения это качество стало катализатором повсеместного интереса к «Ниве».
Для Германии дебют русской новинки стал приятным событием: «На шоссе к машине придётся привыкать, но за пределами асфальта она раскрывается: смело ныряет в лужи, глубокие как русская душа, и орошает окрестности брызгами грязи. Этот русский не видит границ — он завоёвывает всё новые и новые территории», — так высказалось издание Bild.
Впрочем, не заметить недостатков «бюджетного Range Rover» (оба внедорожника в те годы предлагали постоянный полный привод) немцы не могли.
Авторитетный Auto Motor und Sport писал как есть: «Автомобиль подвержен ржавчине. Основательная заводская защита? Забудьте. Как и о качестве сборки — оно посредственное: разные зазоры, протекающие уплотнения, сильный грохот обивки по всему кузову. Это давняя особенность всех Lada. Надёжной и долговечной Niva будет только при надлежащем уходе».
Их шведcкие коллеги и вовсе были в ударе: «Эта русская железяка годами получает разгромные отзывы от автомобильной прессы, при этом с момента рождения ни разу не подпускала к себе ни единого инженера или дизайнера», — высказалась редакция Auto Motor & Sport.
Удивительно, но холодная во всех смыслах Британия проявляла к русскому полноприводнику с несущим кузовом настолько сильный интерес, что первые годы «Ниву» поставляли на Альбион без самой важной для англичан доработки — правого руля. «Правильные» версии с индексом 21212 появились лишь к 1983 году, спустя пять лет продаж. К тому моменту «Нива» уже полюбилась покупателями и многократно отметилась в английской прессе.
Журнал Car, например, успел «столкнуть» ВАЗ-2121 с японской Subaru 1600, знатно оттоптавшись на пролетарском характере машины, но отметив удачную конструкцию, а главное — статус звезды рынка: «Несмотря на леворульную компоновку, со слов продавцов, на каждую ввезённую «Ниву» всегда находится покупатель... Спасибо дизайнерам, внедорожник выглядит здорово. Вдобавок у него надёжная трансмиссия, независимая передняя подвеска со стабилизатором и большой талант лазать по бездорожью. На заснеженной горке и Subaru, и Lada остановились в одной точке, но «Ниву» подвели радиальные шины, а «японца» — дорожный просвет... Если о машинах
Чуть позже издание Autocar устроило «Ниве» большое сравнение с полновесными гряземесами. В битве с уже праворульной «Ладой» (подоспела британская адаптация) отметились ещё не получивший имя «Wrangler» Jeep CJ7 и упомянутый Range Rover. Но серьёзно унизить дешёвый русский внедорожник за 5000 фунтов (Jeep стоил в два раза дороже, Range Rover — в три) не удалось ни им, ни компактным рамным «японцам» в лице Suzuki Jimny и Daihatsu Fourtrak. Всё, что досталось «Ниве», — претензии в чрезмерном уровне шума, слабом качестве сборки и отсутствии заметного «огонька» на бездорожье. Правда, последнее было очевидно лишь в сравнении с фактически армейским Джипом.
Помимо британцев часть небольшой партии «Нив» с перекинутым рулём получали покупатели из Новой Зеландии, Ямайки, Мозамбика, Японии и Австралии. Последняя принимала ВАЗ-2121 с почётом, не стесняясь громкости эпитетов: «самый популярный 4×4 в Германии и Франции», «звезда рынка Скандинавии и Канады», а то и вовсе «покоритель Европы». Описывая трансмиссию машины, австралийцы вспоминали Range Rover и Audi quattro с их приводом, что было на руку продавцам «Нивы».
В совокупности, за 40 лет зарубежных поставок тольяттинский кроссовер успел навестить свыше 110 стран и побывать на всех семи континентах, включая Антарктиду. А доля экспорта в общем объёме выпуска подобралась к двадцати процентам: из 2,5 миллионов машин свыше 530 тысяч уходили за границу. К слову, если история с недавними петициями за возобновление экспорта Lada чудом найдёт отклик, счётчик проданных за рубеж внедорожников может вновь закрутиться. Но это неточно.
ГАЗ
С первым массовым легковым ГАЗом за рубежом познакомились в 1949 году, и, конечно, это была «Победа». Новинка горьковского завода с передовым несущим понтонным кузовом только-только избавилась от болячек, связанных со спешным запуском в серию. А значит, была способна достойно выступить на салонах. Многочисленные экспозиции стали неплохим прогревом аудитории, после чего начался экспорт. Большей частью первые машины шли в Скандинавию, для замены довоенного таксопарка, — а также в Австрию и Бельгию. Разумеется, на внешний рынок «Победы» отправлялись в доработанном виде.
Британцы, получившие советский «танк во фраке» через бельгийских дилеров, и спустя три года после старта экспортной кампании отмечали удачное шасси машины. По мнению журнала Motor, самым весомым преимуществом «Победы» была её всеядная подвеска. «Даже при полной загрузке можно смело ехать по самой плохой дороге». При этом журналистам не понравился слабый мотор с его повышенной шумностью. А вдобавок модный несущий кузов-фастбэк страдал, по их мнению, ужасной обзорностью.
В том же 1952 году о «Победе» написал американский Motor Trend. С интересом оценивая нелегально вывезенную из Европы машину, корреспонденты писали: «Выглядит качественной и крепкой. Кроме того, завод обязуется бесплатно менять детали и агрегаты — для их получения по гарантии владельцы должны оформить документы и выслать сломанные запчасти прямо на завод. Требование распространяется на весь срок службы машины, а исключением является лишь масляный фильтр».
В 1956-м, когда поставки уже устаревающих «Побед» за рубеж сходили на нет, случились два события: ГАЗ выпустил двадцать первую «Волгу», а вместе с её появлением было учреждено всесоюзное объединение Avtoexport, взявшее на себя часть торговых взаимоотношений.
За пределы Союза ГАЗ-21 выбрался уже на следующий год после дебюта. На Западе седан приняли с теплотой. Интерес формировали крепкое шасси и достойное оснащение — пусть и без ощутимой выгоды в цене (в
Британский Autocar в 1960 году не восхитился динамикой «Волги» с её 24 секундами на четверти мили, хотя отметил удивительно скромный расход в 11 литров на «сотню». А их коллеги из Motor высказались более лаконично: «У ГАЗ-21 нет ни выдающейся скорости, ни разгона — лишь убаюкивающее чувство надёжности. Русские — давние поклонники машин Rolls-Royce, с тех пор, как на этих машинах прокатился Ленин». Универсал
Пресса США находила русский аналог «Шевроле» и «Фордов» слишком медленным и неудобным — пусть и с поправкой на прогрессивный кузов и алюминиевый мотор. На шоссе «Волга» представлялась вялой, а энергоёмкая подвеска за пределами грунтовок превращалась в чисто бумажное преимущество.
Впрочем, в Северной Америке ГАЗ-21 так и не стал заметной машиной и продавался штучно вплоть до 1970 года, когда закончился экспорт модели. Всего за 13 лет внешних поставок — в среднем по три тысячи машин в год — «двадцать первая» успела побывать в четырёх десятках стран мира.
«Москвич»
«Исключительно прочная машина, подходящая для тех, кому цена и надёжность важнее всего остального», — писал английский Autocar о седане «Москвич»-408. Новинка столичного завода МЗМА отправилась на экспорт безо всяких пауз — благо дорога за границу для столичных «Москвичей» уже была протоптана русским «Кадетом» серии 400 и седаном 402. В 1964 году
Продажи шли активно — настолько, что боссам Автоэкспорта в шутку приходилось оправдываться: «Мы никого не завоёвываем». И это — учитывая успех «Москвичей» в международном ралли, а также активный отток машин из страны, где, как отмечал немецкий Der Spiegel, наблюдался дефицит: «Русским не хватает автомобилей у себя на родине. При этом в Западную Германию с её изобилием всевозможных моделей они льются ручьём».
Идущие в кильватере раллийного хайпа, новенькие «Москвичи» с именами Elite, Carat, De Luxe, Scaldia Elita и так далее (числовой индекс с нулём в середине застолбил за собой Peugeot, так что приходилось выдумывать имена) наводняли европейские страны. В 1967 году на экспорт уходило свыше 40 000 седанов, больше половины от всего объёма выпуска.
Европейцам новинка нравилась. «При доступной цене в 6000 марок четырёхфарный «Москвич»-408 предлагает просторный салон, радиоприёмник, раскладывающиеся сиденья, ремни безопасности, жалюзи радиатора и гарантию в 1 год или 10 тысяч километров пробега», — писали немцы из Der Spiegel.
Английский Motor и вовсе нарёк советскую новинку «Русским парадоксом»: «Он спроектирован и укомплектован так, чтобы всё можно было починить в дороге. Набор инструментов поистине всеобъемлющий, а цена в 679 фунтов непривычно низка для такой комплектации. В действительности у «Москвича» с его оснащением нет никаких западных аналогов. Жаль, отсутствие должного внимания к вибрационному фону и шуму коробки передач, а также тяжёлые тормоза и медлительный разгон сняли сметану из борща». К слову, по максимальной скорости
Упомянутый выше Autocar был чуть более внимателен к недостаткам русского «парадокса». «С этими мягкими пружинами “Москвич” рождён ездить по плохим дорогам большую части своей жизни. Но за его рулём возвращаешься во время, когда машины строились для перевозки, а не удовольствий. На бумаге характеристики впечатляют, но на практике же седан хуже стандартов, заданных современными западными моделями». Это было в 1967 году. А в
Лишь в 1988 году на страницах британской прессы появится заметка о грядущей франкфуртской премьере совершенно нового «Москвича» — переднеприводной модели 2141 Aleko. В статье под названием «Ford Cortina из России», новинку сочли ожидаемой. Впрочем, это была машина уже совсем другой эпохи.