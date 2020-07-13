«Круче, чем Range Rover»: что писали за рубежом про машины из СССР

А к середине семидесятых о «Жигулях» — или Lada 1300 в экспортном варианте — заговорили в Западной Германии. Издание Der Spiegel оценило старания «Авто­экспорта»: «С помощью этой 60-сильной машины Советы хотят доказать, что способны продавать ещё что-то кроме сырья... Группа русских инженеров ездит по центрам и обучает механиков работе, а в качестве награды за хороший труд те могут быть отмечены бесплатной поездкой в Россию. Такая ставка говорит о решимости русских, которые рассчиты­вают на взлёт продаж».

Что касается самой «копейки», то в целом немцам пришлись по вкусу и кузов, и оснащение. Но кольнуть в больное место журналисты не забыли: «Милли­метровые в толщину кузовные панели и усиленное шасси рас­считаны на плохие дорожные условия и обещают долго­вечность... Если к тому времени не проржавеют».

Фиатовские дилеры логично оценивали «Жигули» как неудобного конкурента в Европе. В том же материале Der Spiegel приводит в пример попытку гамбург­ского импортёра «Лады» — компанию Satra GmbH — продавать «копейку» через фирменную сеть Fiat. «Там не хотели ничего знать об „остмобиле“, который с учётом доработок, вроде расклады­вающихся кресел или много­слойных стёкол, стоит почти на 1000 марок дешевле туринского Fiat-124». В 1974 году за итальянский седан в Западной Германии просили 7890 дойчмарок.

Но потеснить Fiat было мало — помимо идентичного на вид соперника, «Жигули» в ФРГ конкурировали и с «Жуком» VW Kafer, и с Opel Kadett, и с Ford Escort, и с целым букетом моделей из Франции. И если выгодная цена по оценкам немцев давала советской машине фору, то в глазах вдум­чивых покупателей выбор Лады был сомни­тельным, несмотря на усилия импортёров.

Однако ставка на низкую цену и богатую «базу» сыграла. Уже через год — в 1975-м — СССР поставит на экспорт рекордные 300 000 машин, большей частью которых будут Лады. Помимо Германии и Европы в целом, «копейки» шли в Велико­британию, Новую Зеландию, страны Африки, Южной Америки, а также в Канаду.

Праворульная версия для Туманного Альбиона была ещё более продви­нутыми «Жигулями», совсем оторван­ными от советских реалий: двойной антикор, усиленная крыша, выносли­вые стартер, аккуму­лятор и сцепление, доработанная подвеска, стильный салон с иными креслами, датчики ремней безопас­ности, виниловая оклейка и дополни­тельный этап проверки качества непосред­ственно перед продажей.

Что писала о таких машинах английская пресса? Примерно следующее: «У Lada есть недостатки: тяжёлый руль, слишком шумный мотор и слабая блокировка рулевого управ­ления — но в сравнении со всеми преды­дущими советскими моделями эта — образец совершенства». Так высказалась газета The Guardian.

Журнал Car, тест Lada 1200, 1975 год

А вот ещё комментарий: «Стоит поздравить русских с тем, что так быстро — пусть и с помощью итальянцев — навер­стали упущенное. Lada — вполне добротный автомобиль, несмотря на невнятный руль и мёртвые тормоза». Это уже — коллеги из Autocar, в 1975 году сравнившие 1,3-литровую «классику» с равными по объёму мотора соперниками: Ford Escort 1300 XL, Hillman Avenger 1300 GL, Morris Marina 1,3 и Vauxhall Viva DL. С учётом не самого бодрого разгона советские «Жигули» стоимостью в тысячу тогдашних британских фунтов обошли более дорогих соперников по максимальной скорости и энерго­ёмкости подвески, однако оказались лишь на третьем месте по эконо­мичности и чуть не испортили репутацию «совер­шенно адской», по мнению журналистов, тормозной системой.

Бюджетность Лады (цены старались держать в среднем на 10–15 процентов ниже конкурентов), несмотря на ряд улучшений, продолжала оставаться её главным преимуще­ством. Вторым по значимости было оснащение.