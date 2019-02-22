Самыми популярными иномарками России стали «корейцы»
Николай Андреев
Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало количество иностранных автомобилей в России: по состоянию на 1 января 2019 года их насчитывалось 27 миллионов штук, на полмиллиона больше, чем в середине 2018 года.
Самая популярная иномарка в России – Kia Rio (752 тысяч экземпляров). Вторым стал соплатформенный Hyundai Solaris – 739,2 тысячи штук. Недавний лидер – Ford Focus – опустился на третье место (737,2 тысячи машин).
Четвертая позиция рейтинга – у Toyota Corolla (697,3 тысяч штук), которая полгода назад занимала вторую строчку рейтинга. Замкнул пятёрку лидеров Renault Logan (670,9 экземпляров).
Общая численность российского автопарка по состоянию на 1 января 2019 года составляла 51,8 миллиона машин, что стало рекордом за всю историю отечественного автомобильного рынка.